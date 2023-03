Ana Rosa se moja así sobre Ana Obregón y Joaquín Prat le impugna categóricamente

Es el tema del que toda España está hablando este miércoles: la maternidad subrogada de Ana Obregón a sus 68 años de edad. El debate se encuentra a la vez en todas partes. Las feroces críticas por «comprar» un bebé, también. Y ‘El programa de Ana Rosa‘ ha dedicado buena parte de la emisión a ello con una disparidad de opiniones muy polarizada entre Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat.

La revista ‘Hola’, cabecera autora de esta noticia exclusiva que tantísimo revuelo está causando, explica que la actriz ha estado a caballo entre España y Miami, donde se ha concebido a la niña -que se llamará Ana- por vientre de alquiler. Con esta controvertida decisión, la presentadora habría encontrado las ganas de continuar viviendo y una nueva ilusión tras la dura pérdida de su hijo Aless Lequio hace casi tres años.

Como no podía ser de otra forma, el magacín matutino de Telecinco ha abierto con ello: «Bueno, es la noticia del día, sin duda. Todos los medios digitales han cambiado sus portadas por sorprendente, por desconocido, por polémico». «Todos lo entendemos. Ana ha sufrido lo peor que puede sufrir una madre y Lequio también: perder un hijo. Y bueno, ha optado por una nueva maternidad», han sido las primeras palabras de Ana Rosa, mostrando así su apoyo a Obregón.

Al escucharle, Fernando Garea, uno de los colaboradores de la mesa política, ha sido implacable y se ha sumado a la corriente de opinión que impera en redes tras conocerse la noticia: «Yo a esto lo llamo comprarse un niño. Se da la circunstancia de que tiene 68 años, pero me da lo mismo, aunque tuviera 20 años. Hay una persona, una mujer que ha tenido a ese niño y sin embargo Ana Obregón ha comprado un niño. Es un ejemplo horrible. No vamos a romantizarlo».

Choque de opiniones entre Ana Rosa y Joaquín Prat

«¿Qué hacemos con esos niños que son hijos de nuestros amigos por gestación subrogada, de compañeros nuestros? Supongo que lo habrá pensado. Lo tiene decidido. Ella tiene familia, hermanas, sobrinas. Sobre todo hay muchísimos padres homosexuales que acuden a la gestación subrogada y todos lo conocemos. Es un modelo de familia», ha defendido la presentadora.

Unas palabras que Joaquín Prat no ha tardado en contradecir al instante: «Nadie puede entender el dolor de Ana Obregón, ponerse en sus cares, sentir la muerte de un hijo con apenas 27 años. Debe ser muy difícil de gestionar, pero dicho esto hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia, pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comprarte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar».

«Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, si no que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña», ha sentenciado Prat, mostrándose así muy crítico con la intérprete y rebatiendo firmemente la opinión vertida por Quintana.

Unas demoledoras declaraciones que Ana Rosa, con un parecer muy distinto, no ha compartido de ninguna manera. De hecho, ha preferido no prejuzgarla y así lo ha transmitido a los espectadores: «Me siento incapaz de juzgar y sobre todo a Ana Obregón con todo lo que ha pasado».