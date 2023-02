Pedro Piqueras suelta de sopetón este crudo calificativo a Irene Montero y su reacción hay que verla

Pedro Piqueras ha entrevistado a Irene Montero en ‘Informativos Telecinco’ y le ha acusado de tener «fama de obcecada».

Pedro Piqueras ha recibido a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el estudio de ‘Informativos Telecinco’ este miércoles. Y, como no podía ser de otra forma, la ley del ‘Solo sí es sí’ ha ocupado buena parte de la entrevista; así como las discrepancias que está provocando entre los socios de Gobierno después de que el PSOE se haya abierto a una enmienda ante la gran cantidad de excarcelaciones y rebajas de condenas que ha propiciado.

«El Presidente del Gobierno quiere que la reforma se haga esta semana con acuerdo con Unidas Podemos o si no, los socialistas van a tirar por su lado, es decir, van a hacer una proposición de ley para sacarla adelante», le ha comentado el presentador de Mediaset, planteando así uno de los supuestos escenarios que se podrían dar.

«Yo no contemplo otro escenario que no sea el acuerdo y para eso estoy trabajando», ha respondido tajante Montero. Sin embargo, su intervención era interrumpida por Pedro Piqueras y su inesperado corte: «Pero tiene usted fama de obcecada, ministra, de no ceder«. «Sí, en estos tres años he demostrado que tengo firmeza en lo que creo que es la defensa del núcleo de los avances feministas. Lo he hecho con la ley trans, con la ley del aborto y lo hago ahora para defender el consentimiento», le ha replicado muy seria.

Para acabar añadiendo una frase incontestable en respuesta a ese calificativo: «Estoy dispuesta a que se me llame obcecada o soberbia, pero no he dejado de trabajar y de presentar propuestas con total discreción para garantizar la respuesta unitaria del Gobierno».

Cabezonas, soberbias, obcecadas…

Adjetivos nunca faltan para desacreditar a las feministas.



Mensaje de #IreneMonteroEnT5 👇 pic.twitter.com/68maVMdr4m — Podemos Illes Balears (@PodemosBaleares) February 1, 2023

Pedro Piqueras le dice a Irene Montero que tiene fama de obcecada y ella le contesta Sí y cosas peores no?

Que bien ha contestado.#IreneMonteroEnT5 pic.twitter.com/IOU15lT7f8 — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) February 1, 2023

No ha sido el único momento de cierta tensión en la entrevista. También se ha percibido incomodidad cuando Pedro Piqueras le ha preguntado directamente si se arrepiente de haber llamado «fascistas» y «machistas» a los jueces. «Nunca lo he hecho», le ha cortado en seco Irene Montero. «¿Ah no?», ha reaccionado él con cara de circunstancia. «Nunca lo he hecho, no encontrará unas declaraciones públicas mías diciendo eso. He dicho que hay sesgos machistas en la Justicia», se ha defendido la política.

«Bueno, pero como se puede imaginar lo que queda es eso, es evidente«, ha seguido insistiendo el comunicador. «Pero de todas formas vamos a olvidarnos de ese adjetivo para poder pensar con la gente que nos esté viendo. ¿De verdad es tan difícil de entender que hay resistencias a creer a las víctimas en un país en el que solo el 8% de las mujeres denuncian las agresiones sexuales que sufren y que los motivos que dicen para no denunciar es que no van a ser creídas?», ha rebatido la ministra.