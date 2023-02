Aritz y Twin Melody han terminado a lágrimas al hablar del acoso en redes sociales y tras ser preguntados por la polémica con Malbert y Agoney.

Si hay algo sobre lo que se está hablando mucho en estos primeros días del Benidorm Fest 2023 es sobre el hate que han recibido algunos concursantes. Es el caso de Agoney, que no tenía reparos en señalar directamente al youtuber Malbert durante la rueda de prensa posterior a la primera semifinal. Tampoco Aritz Arén y las Twin Melody han podido contener las lágrimas este miércoles en la rueda de prensa de balance de la primera gala.

Agoney ya había denunciado previamente que estaba recibiendo el acoso en redes sociales y mucho hate por parte del colectivo LGTBI. Pero no dudó en aprovechar la rueda de prensa para nombrar directamente a Malbert, con quien tiene una guerra abierta desde ‘OT 2017’. Cabe decir que Malbert se ha mostrado muy crítico con la propuesta del canario y además se encuentra acreditado por parte de TVE colaborando con TikTok.

Así, cuando le preguntaron cómo se preparaba para asimilar el hate que recibía, Agoney era claro. «Yo no me tengo que preparar para nada, a los que hay que educar son a ellos. De hecho, aquí tenemos por el fondo a un especialista en hate. ¿Malbert, estás por ahí? Lo vi por ahí antes», empezaba diciendo buscando al influencer en la sala de prensa. «Él es especialista en hate, y es a ellos a los que hay que reeducar, es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí hay que respetarla. Yo por mi parte quiero dejar claro que no le voy a dar voz a esa gente, ya está«, recalcaba el finalista que más votos recibió en la primera semifinal.

🔴 EN DIRECTO, AGONEY, tajante contra MALBERT: "Es especialista en hate. Hay que educarles a ellos y no les voy a dar voz" #BenidormFest2023 pic.twitter.com/OYw4b0gnom — El Televisero (@eltelevisero) February 1, 2023

Agoney (@Agoney) se pronuncia sobre el hate en redes sociales.



"Yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar son a ellos"#BenidormFest2023 #BenidormFest https://t.co/vMI3e4O2Fr pic.twitter.com/OkKq35O4y5 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) February 1, 2023

Aritz se arrepiente de sus palabras hacia Agoney

Pasadas las horas, las palabras de Agoney sobre Malbert y el hate seguían sobrevolando. Y por ello, en plena rueda de prensa en la que estaba El Televisero, le preguntaban a Aritz por la polémica en la que se vio envuelta hace unas semanas cuando se publicó la entrevista que le hizo Malbert y en la que llegó a criticar la propuesta de Agoney y Blanca Paloma.

“Lo he vivido mal. No soy una persona que haya tenido nunca puesto el foco en lo que decía, como bailarín siempre ha sido más fácil decir mi opinión y que no me afectase. No soy el mejor expresándose y eligiendo las palabras», reconocía. “Ojalá haber estado a la altura en ese momento y haberme dado cuenta de que mi opinión podía hacer daño. Está sacado de contexto, pero tenía que haber cuidado mejor mis palabras y me arrepiento desde el día que pasó», aseveraba justo después de decir que la actuación de Agoney le pareció espectacular y que es su favorita para ganar.

🔴EN DIRECTO: Aritz pide perdón a Agoney por sus palabras con Malbert y se abraza llorando con Twin Melody, que denuncian hate #BenidormFest2023 pic.twitter.com/O4teVnB99Y — El Televisero (@eltelevisero) February 1, 2023

Las lágrimas de Twin Melody ante el acoso recibido

Aritz se abraza con las Twin Melody

Tras escuchar a Aritz, eran las Twin Melody las que no dudaban en tomar la palabra para quejarse y lanzar una petición de cara al Benidorm Fest del próximo año. Y es que las gemelas también han sido objetivo de las duras críticas de Malbert. «A nosotras también nos han echado muchísimo hate y no es fácil. Por la salud mental de los siguientes concursantes del Benidorm Fest agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y que no destruyen a la gente, porque la verdad es que nosotras también lo hemos pasado un poco mal», decía una de las hermanas antes de romper a llorar.

“Siempre se dice ‘no hate’, pero luego se da voz a personas que están todo el rato dando…«, apostillaba su hermana haciendo una alusión indirecta a Malbert. Justo después, Aitana y Paula se derrumbaban y no podían contener las lágrimas. Tampoco Aritz Aren. Hasta el punto de que los tres terminaban abrazándose dándose apoyo mutuo por lo mal que lo han pasado en estas semanas.