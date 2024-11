Agoney denuncia que fue obligado a presentarse al Benidorm Fest y la amenaza que recibió para ir

Casi dos años después de quedarse a las puertas de participar en Eurovisión con su tema 'Quiero arder', Agoney ha confesado la realidad tras su candidatura. En una reciente entrevista, el cantante ha destapado las amenazas que sufrió por parte de su discográfica para presentarse al Benidorm Fest, asegurando que concursó completamente obligado. Al parecer, si no se presentaba al concurso, el disco que estaba preparando en ese entonces jamás vería la luz.

El antiguo concursante de 'Operación Triunfo' se ha sincerado como nunca antes con el youtuber musical Darko, en su canal 'Pop News'. "Yo no quería ir", comenzó sentenciando el canario cuando el presentador intentó rememorar su exitosa candidatura en el concurso de TVE. Y es que, cabe destacar que quedó en segunda posición por detrás de Blanca Paloma, a tan solo un paso de representar a España en Liverpool.

Agoney sobre el Benidorm Fest: "Me dijeron que o me presentaba o no sacaban el disco"

"A mí me dijeron que o me presentaba o no sacaban el disco. Me sentí completamente coaccionado", confesó Agoney dejando atónito al conductor de 'Pop News', que alabó su trabajo en la preselección de 2023 insistiendo en que "no se notó para nada". Y el artista no dudó en señalar a los responsables. "No hablo de una discográfica, hablo de una persona en concreto que ya no pertenece a ninguna discográfica, que yo sepa", apuntó sin citar nombres.

En esta entrevista, vais a poder ver a un @agoney totalmente liberado y hablando bien claro, más cercano que nunca antes.



Es un honor que haya elegido @popnewses para poder hablar por primera vez de muchas cosas...



Ya Disponible: https://t.co/sXKdGbs72q pic.twitter.com/OYMqDXV8jE — DARKO (@Darkopopnews) November 17, 2024

Entonces, rememoró esa dura etapa teniendo que enfrentarse a un proyecto de tal envergadura para no renunciar a su proyecto artístico que estaba creando. "Fue un momento muy crítico", comenzó advirtiendo. "Lloré muchísimo de decir: 'Quiero hacer música, estoy luchando por crear un disco. No lo había terminado, solo llevaba un par de canciones hechas…", explicó el ganador de 'Tu cara me suena 9'.

"¿Por qué tengo que hacer cosas cuando no estoy en el momento? Cuando quizás lo podría haber hecho en el futuro, mucho mejor y con todas las ganas del mundo. Lloré mucho", aseguró Agoney, dejando claro que el camino hasta Benidorm no fue fácil. "Hasta dos semanas antes, estaba llorando y llamando para decir: no quiero hacerlo", recordó el intérprete.

"No era mi momento para estar en ese lugar"

El cantante lamentó también que, una oportunidad como poder representar a España en Eurovisión llegase en un escenario de su trayectoria profesional en el que tenía 0 interés por ese escaparate. "No era mi momento para estar en ese lugar, cuando estaba haciendo un disco y estaba tan comprometido con mi propia carrera después de tanta televisión", insistió el canario.

A su vez, confesó que el responsable detrás de su candidatura estaba completamente seguro de su triunfo en el Benidorm Fest. "Daba tan por hecho que íbamos a ir a Eurovisión que no quiso grabar vídeo hasta Eurovisión", apuntó Agoney, asegurando que incluso su antiguo mánager trató de atajar la situación para conseguir un videoclip sin éxito, estrenándose este meses después junto al lanzamiento de su disco.