Máximo Huerta irrumpe por sorpresa en ‘El programa de Ana Rosa’ con un nuevo proyecto

Máximo Huerta ha entrado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ para presentar la librería que ha abierto en su pueblo.

Tras el ‘Chester’ que protagonizó el martes, Máximo Huerta ha reaparecido este jueves en ‘El programa de Ana Rosa‘, donde estuvo trabajando desde sus inicios en 2005 hasta 2015. Y lo ha hecho para abrir las puertas de la librería que ha conseguido poner en marcha en su pueblo, Buñol (Valencia), lugar en el que actualmente reside. Además, esta visita del equipo del matinal se ha producido justo en el día de su 52 cumpleaños.

«Nos vamos a Buñol porque allí ha abierto la librería de Doña Leo, una librería que me recuerda mucho a una obra de Máxim, que tuvo muchísimo éxito, que era Una librería en París, quiero recordar», introducía Ana Rosa Quintana para dar paso a Isa Costas, la reportera que había viajado hasta el municipio valenciano. «El libro era Una tienda en París«, le ha corregido ésta.

«Abrió la librería el diez de enero, que era justo cuando el programa cumplía 18 años, y hoy venimos a verle en el día de tu cumpleaños», añadía la periodista. «Creo que era un buen día para abrir una librería, el 10 de enero da mucha suerte. Gracias por venir al cumpleaños y a la librería de Doña Leo», ha comenzado agradeciendo Máximo Huerta.

«Muchas felicidades, me parece un proyecto precioso. No había ninguna librería en Buñol, ¿no?», le ha interpelado Ana Rosa. «No, y mira que es un pueblo culto musicalmente, pero no ha habido en toda la historia librerías. Es la primera y qué bien que haya sido yo el que la haya abierto, porque la acogida está siendo bestial. Yo creo que había ganas con efecto retroactivo de tener una librería en el pueblo», ha comentado muy ilusionado el escritor.

«Me recuerda a la puerta de Una tienda en Paris, pero luego me recuerda también mucho a series británicas de clubs de lecturas donde se descubren asesinatos. ¿Has hecho club de lectura?», se interesaba Quintana. «Hay club y, de hecho, aquí tengo ya a Irene Vallejo, Dolores Redondo o Luz Gabás. Osea grandes nombres para una librería que acaba de abrir. Me parece una gozada», ha ensalzado.

«Felicidades, tío grande», ha exclamado por su lado Joaquín Prat por este nuevo proyecto en el que está recién inmerso y, cómo no, por su cumpleaños. «Te quiero mucho», ha respondido emocionado Máximo. «La fachada es maravillosa», ha apostillado el también presentador de ‘Ya es mediodía’ mientras Huerta sacaba pecho de que «hay todo el día un ir y venir de gente y de cariño».

«Nadie se hace rico con una librería, pero esto es algo que haces para tu pueblo y eso es encomiable»

«¿Quién es Doña Leo?», le preguntaba Prat para que explicara por qué había escogido ese nombre. «Pues la perrita», le ha apuntado Ana Rosa. «Que lo sé, pero a lo mejor no lo saben (los espectadores)», ha justificado. «Es mi perra castiza. A mí me gusta recoger perros y siempre he tenido perros. Y yo creo que las librerías tienen ese punto de sitio que te recoge, que te elige, y mi perra a mí me apoya y me alegra», ha confesado.

«Que pases un día maravilloso. Veo que tienes un proyecto bonito a largo plazo. Nadie se hace rico con una librería, pero esto es algo que haces para tu pueblo y eso es encomiable. Un beso fuerte, felicidades», le ha despedido finalmente la comunicadora de Telecinco. «Os quiero mucho», ha contestado el valenciano mirando muy fijamente a cámara. «Y nosotros a ti», ha culminado Ana Rosa Quintana, dejando claro que, aunque hace ocho años que se separaron profesionalmente, el cariño y la admiración siguen intactos.