El dardo de Jorge Javier a Pilar Vidal en cuanto aparece en ‘Sálvame’: «Yo no soy Toñi Moreno»

Jorge Javier Vázquez ha ironizado con Pilar Vidal sobre su fichaje por el nuevo programa de Toñi Moreno en TVE.

‘Sálvame‘ es un programa que a lo largo de sus casi 14 años de historia ha contado con colaboradores de todo tipo. Desde periodistas reputados hasta personajes del corazón o ex-concursantes de realitys. La última en sumarse a la familia del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Adela González era Pilar Vidal.

La periodista de ABC se incorporaba a ‘Viernes Deluxe’ ocupando el hueco dejado por Antonio Rossi y Paloma García Pelayo y poco a poco se iba ganando su silla protagonizando grandes momentos con sus compañeros y sobre todo con Jorge Javier. Sin embargo, su gran oportunidad le llegaba hace unos meses cuando se estrenaba como colaboradora de ‘Sálvame’ aprovechando el tema de Tamara Falcó e Iñigo Onieva.

De este modo, Pilar Vidal se incorporaba al equipo de colaboradores de ‘Sálvame’ sumando así un nuevo programa a su lista de colaboraciones. Tras el fin de ‘Viva la vida’, la periodista se ha hecho un hueco en Telecinco tanto en ‘Sálvame’ como en el ‘Deluxe’ así como en ‘En el nombre de Rocío’. Pero además colabora habitualmente en ‘Espejo Público’ en Antena 3 y hace dos semanas se estrenó como colaboradora de ‘Plan de tarde’, el programa de Toñi Moreno en TVE. Lo que ha llevado a que Jorge Javier haya ironizado sobre su presencia en todos los programas de televisión.

«Pilar, espérate que vea. ¿Qué tal cómo estás? Que quiero hacer una comprobación como últimamente te veo en todos los platós de televisión de todas las cadenas. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes qué yo no soy Toñi Moreno?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez con sorna a la colaboradora.

«¿No me digas?», le respondía Pilar Vidal siguiéndole la broma al presentador. «Que estamos a miércoles, ¿lo sabes no?», insistía Jorge Javier haciendo alusión a que no era domingo y no era el programa de Toñi Moreno en TVE. «¿Estás ubicada y estás perfecta?«, le cuestionaba. «Estoy ubicada y perfecta. Eres Jorge Javier Vázquez, invitado de Iñigo Onieva y esto es ‘Sálvame Diario’«, le contestaba la periodista ironizando con que el presentador podría acudir a la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva por su amistad con el novio.

A lo que Jorge Javier Vázquez no dudaba en corregirle que «naranja». «Como me lo ha tirado lo de Iñigo Onieva que es mi colega. Claro, ella es más de Tamara, pero al final se lo ha tenido que comer», le espetaba el presentador. «Bueno, mira que regalo de boda más bonito le he hecho que no voy a volverme a meter con Iñigo Onieva», sentenciaba la colaboradora.