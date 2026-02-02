RTVE varía la programación de La 1: Suprime parte de 'Aquí la tierra' y cancela totalmente 'La Revuelta' este martes

TVE se verá obligada a alterar su programación nocturna de este próximo martes, 3 de febrero, a causa de la Copa del Rey. La emisión del encuentro deportivo entre el Albacete y el FC Barcelona, previsto para las 21:00 horas, provocará que La 1 tenga que modificar el tramo final de su parrilla vespertina, el access y el prime time con dos ofertas damnificadas: 'Aquí la tierra' y 'La Revuelta' de David Broncano.

En el caso del programa divulgativo, conducido por Jacob Petrus, no desaparecerá por completo a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. La cadena pública ofrecerá el previo desde las 20:45 y no desde las 20:30 horas, por lo que eso permitirá que 'Aquí la tierra' se pueda ofrecer desde el final de 'Malas Lenguas' (20:25h.) hasta el arranque del espacio que precede al partido. Aun así, esto supone un recorte de prácticamente el 50% de la emisión del formato.

Posteriormente, la segunda edición del 'Telediario', que dirige y presenta Pepa Bueno, cambiará de horario como es habitual cada vez que La 1 de RTVE emite fútbol. Así, el informativo se podrá ver en una versión reducida a sumario a las 21:45 horas; justo durante el descanso del choque entre el Albacete y el Barcelona.

Por su parte, 'La Revuelta' desaparecerá completamente de la programación este martes. Lo normal es que hubiera saltado al prime time como sucedía otras veces cuando se ofrecía partido de fútbol en su horario original. Sin embargo, como ya sucedió el pasado mes de enero, La 1 ha optado por dejar fuera al espacio liderado por David Broncano para hacer hueco a otro de los formatos que venía promocionando desde hace semanas.

De este modo, en el prime time, a partir de las 22:50 horas aproximadamente según indica la EPG, el canal principal de RTVE lanzará 'Rescate al límite'. Se trata de un documental con una única emisión basado en uno de los sucesos más extremos y fatales de la historia reciente del alpinismo. Narra el accidente mortal sufrido por Juanjo Garra en 2013 cuando intentaba alcanzar la cima del Dhaulagiri, uno de los ochomiles de la cordillera del Himalaya más peligrosos.

Inmovilizado y por encima de la "barrera de la muerte", Juanjo comenzó una dramática carrera contrarreloj para salvar su vida. Utilizando imágenes inéditas grabadas por los protagonistas, 'Rescate al límite' cuenta minuto a minuto la compleja y arriesgada operación de salvamento, que resultó sin éxito, pues Garra perdió la vida finalmente en aquella expedición.

Después del documental, a las 00:20 horas, La 1 de RTVE emitirá la película 'Viven' bajo la marca Plan de Cine, basada en otra tragedia en montaña. La cinta narra la terrible experiencia de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972. Completamente aislados, los días pasaron sin que nadie fuera a rescatarlos, por lo que se vieron obligados a recurrir al canibalismo, comiéndose la carne de los compañeros fallecidos, mientras los más fuertes preparaban un viaje desesperado.

Así queda la programación de este martes: