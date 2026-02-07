Atresmedia cambia su programación este domingo: Trastoca a la emisión de 'Una nueva vida' con su última temporada

Este domingo 8 de febrero, Antena 3 estrenará la tercera y última temporada de 'Una nueva vida'. Sin embargo, el nuevo capítulo de la ficción turca se verá alterado por un cambio en la programación de la cadena pues con motivo de las elecciones autonómicas en Aragón, la cadena de Atresmedia tiene previsto emitir un breve especial a lo largo de la noche.

De esta manera, como ya sucediera el pasado mes de diciembre con las elecciones en Extremadura, Antena 3 anuncia que emitirá un breve especial con Matías Prats y Mónica Carrillo para conocer los resultados de los comicios en Aragón.

La intención de Antena 3 es estrenar la tercera temporada de 'Una nueva vida' a partir de las 22:00 horas. Y en medio de la emisión del capítulo, Antena 3 emitirá ese especial de Antena 3 Noticias a partir de las 23:00 horas aproximadamente. En este especial se hará un repaso a los resultados definitivos, contando con analistas y expertos, que analizarán cuestiones como las repercusiones a nivel nacional, el futuro político que se abre, cómo afectará al Gobierno ante una posible derrota que se sumaría a la de Extremadura en diciembre pasado, la posibilidad de un adelanto electoral o la gestión de un pacto entre PP y Vox, entre otros asuntos.

'Una nueva vida' estrena su tercera temporada con un salto temporal

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia acaba de estrenar ahora la tercera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit estaba dispuesto a renunciar a su vida e incluso a su mujer por tomar un nuevo papel como señor de su familia y así asegurar la protección de todos.

Seyran creía que Ferit se está metiendo en problemas al vincularse con gente que no debe y pedía ayuda a Halis.

Halis tenía una noticia muy importante que cambiará el destino de los Korhan, sobre todo el de Ferit, que es el hombre más feliz del mundo al enterarse de lo que se trataba, pero su felicidad duraba escasos momentos.

Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del primer episodio de la tercera temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 74 (3x01) de 'Una nueva vida

Ferit en 'Una nueva vida'.

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran y Ferit ya no están juntos, ya que han pasado dos años y sus vidas han cambiado por completo. Además, cada uno tiene una nueva pareja.

Suna y Abidin van a casarse en Estambul, pero Seyran no quiere volver después de tanto tiempo.

Orhan tiene una nueva mujer y ambos esperan un hijo. Esme ya no está con Kazim y Hattuck sigue en la mansión de los Korhan, aunque Halis ya no está.