RTVE modifica la programación de La 2: Cancela la emisión de 'Cifras y letras' y retira dos ofertas más este jueves

RTVE ha decidido cambiar la programación de La 2 de este jueves 29 de enero por la emisión de un concierto solidario por Palestina. Así, la cadena cambiará su habitual parrilla de la última hora de la tarde y el access prime time para hacer hueco a este evento especial con 'Cifras y letras' como gran damnificado.

Así, La 2 eliminará de su parrilla tanto 'Viajes con Agatha Christie y Sir David Suchet' como 'Grandes diseños' y la doble entrega del concurso que conduce Aitor Albizua, tanto la reposición como el programa de estreno para poder hacer hueco a este concierto especial.

Con ello, La 2 prescinde por un día de uno de sus programas de más éxito que se ha consolidado en la complicada franja de access prime time. No obstante, 'Cifras y letras' volverá a la parrilla de la cadena pública el viernes con total normalidad.

Este movimiento coincide con un momento clave pues la batalla por el access prime time se ha recrudecido con la llegada de la versión diaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez a Cuatro y el regreso de 'First Dates' a la parrilla de Telecinco sumándose así a la terna que ya protagonizan cada día 'La Revuelta' en La 1, 'El Hormiguero' en Antena 3 y 'El Intermedio' en La Sexta así como 'Cifras y letras' en La 2.

Pero con este gesto, RTVE vuelve a mostrar su labor de servicio público y su compromiso con Palestina después de la histórica retirada de Eurovisión por el genocidio en Gaza y la presencia de Israel. Así, La 2 se volcará el jueves con la emisión de este concierto solidario titulado 'Act x Palestine', que se celebrará este próximo jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona en apoyo al pueblo palestino.

Así es el concierto solidario por Palestina que sustituye a 'Cifras y letras'

El concierto se podrá seguir a partir de las 20:00 horas en La 2, comentado por Consol Sáenz de Radio 3 y en La 2Cat, con los comentarios de Xavi Martínez de Ràdio 4. Antes de que comience el concierto, La 2Cat emitirá un programa especial desde las 19:30 horas, presentado por Cristina Villanueva, en el que participarán artistas y parte de la organización de este evento solidario, que contará con muchas sorpresas a lo largo de la tarde.

El concierto-manifiesto contará con las actuaciones de una veintena de artistas, entre los que se encuentran Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza o Xavi Sarrià, además de con la colaboración o participación de otras figuras del mundo de la cultura como Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus o Eduard Fernández.

‘Act X Palestine’ es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales. Está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas.

Los fondos recaudados irán destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza. Este concierto-manifiesto es el acto final de una campaña solidaria internacional que ha celebrado multitud de actos en distintos países desde hace meses. Promueve una respuesta colectiva orientada a la reconstrucción y a la ayuda de la población de Gaza.

Así queda la programación de La 2 este jueves sin 'Cifras y letras':