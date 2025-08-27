Netflix anuncia la fecha de estreno de la tercera temporada de 'Monstruos' tras 'Dahmer' y 'Los hermanos Menéndez'

Tras el gran éxito de 'Dahmer' y de 'Monstruo: la historia de Lyle y Erik Menendez', Netflix ya tiene todo preparado para el estreno de la que será su tercera temporada. 'Monstruo: La historia de Ed Gein', la nueva entrega de la exitosa antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, llegará a la plataforma el próximo 3 de octubre.

La innovadora antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su tercera y más sobrecogedora entrega hasta la fecha. 'Monstruo: La historia de Ed Gein' cuenta la historia de cómo un hombre corriente de Plainfield, Wisconsin, se transformó en el espectro más singular de la historia. Y reveló al mundo la verdad más aterradora de todas: los monstruos no nacen, se hacen... y los hacemos nosotros.

La serie está protagonizada por Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, junto a Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Esta nueva producción cuenta con guión de Ian Brennan y dirección del mismo (episodios 304, 305) y Max Winkler (episodios 301, 302, 303, 306, 307, 308). Completan el equipo de producción ejecutiva Ryan Murphy, Ian Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Charlie Hunnam.

Así es 'Monstruo: la historia de Ed Gein', la tercera parte de 'Monstruos'

En los helados campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana.

Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas. Desde 'Psicosis' hasta 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos', el legado macabro de Gein engendró monstruos de ficción creados a su imagen y encendió una obsesión cultural por lo criminalmente desviado. Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el modelo del horror moderno.