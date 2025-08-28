Fuerte polémica en un programa de la televisión vasca (ETB2) por lo sucedido en directo con un reportero

Gran susto el que se ha vivido este martes, 26 de agosto, en programa 'Quédate', de la televisión pública vasca Euskal Telebista (ETB2). Los espectadores del espacio, y la propia presentadora, vivieron un momento de mucha angustia cuando uno de sus reporteros fue embestido por una vaquilla en plena conexión en directo.

Un equipo del programa presentado por Leire Torre se desplazó hasta la localidad navarra de Sesma, que se encontraba en plenas fiestas patronales en honor a la Virgen de Nievas. "Estamos jugando al escondite inglés, pero con la vaquilla", explicaba el reportero de ETB2 desde dentro de la plaza. "A mí casi me ha pillado. Hay que tener mucho cuidado", reconocía el periodista mientras entrevistaba a uno de los vecinos.

En ese momento, otro de los participantes en el evento se acercó a él y, agarrándole en contra de su voluntad, le colocó en mitad de la plaza, a escasos metros de la vaquilla. Una situación muy peligrosa que podría haber terminado mucho peor. Aunque, afortunadamente quedó en un susto, y es que el animal no tardó en reaccionar, corriendo contra el reportero hasta embestirle.

Un reportero de la ETB2 terminó por los suelos tras ser embestido por la vaquilla

Unas imágenes que el programa de ETB2 emitía en directo ante la estupefacción de su presentadora. Desde el plató, Leire se interesaba por el estado de su compañero: "¡Ay, Xabier! ¿Estás bien? Dime, por favor, que estás bien". "Es un valiente, me dejas sin palabras. Está la vaquilla que no sabe ni qué hacer, y yo tampoco. Necesito que me digas que estás bien", añadió la presentadora.

Unos segundos después, el reportero volvía a ponerse, micrófono en mano, ante la cámara. "Hemos jugado lo suficiente al escondite inglés en Sesma, ¡esto es una brutalidad!", espetó Xabier, quien, afortunadamente, salió ileso. "Me he jugado el pescuezo", bromeó, antes de recibir una gran ovación por parte de todos los presentes en la plaza.