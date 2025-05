'Sueños de Libertad', avance del capítulo 304 del lunes 12 de mayo: el golpe final de Andrés a María

'Sueños de Libertad' celebraba este martes los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza ante el estreno de 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña trataba de hacerle ver a Andrés que su tía Digna no tiene la culpa de haberse enamorado de don Pedro y que tiene que aceptar su decisión y la boda si no quiere perder a su tía para siempre. Después. Digna les pedía a Marta y a Andrés que quiere que acudan a su boda.

Luis sigue dándole vueltas al rechazo de las Galerías Miranda a su perfume y no dudaba en confesarle a Luz que quizás la operación le ha podido afectar a su trabajo. Asimismo, el perfumista decidía ocultarle lo sucedido con el nuevo perfume a su madre para no darle un disgusto ahora que está ilusionada con su boda.

Ángel Ruiz se reunía con Damián para decirle que da por finalizado su trabajo ahora que don Pedro e Irene sospechan de él. Asimismo, el detective le dejaba caer que quizás habría que investigar a Irene para poder descubrir todos los secretos de su hermano.

En Benavente, Teo no se tomava con buen gusto la decisión de tener que abandonar su pueblo para marcharse con Gema y Joaquín a Toledo ahora que se ha quedado sin madre.

Tras sentirse sola y apartada en la casa de los De La Reina, María acudía a don Pedro y este insistía en que le están espiando. Y no dudaba en utilizar esto para conseguir que Digna se ponga en contra de los De La Reina asegurando que Damián le está investigando. Por último, Fina sufría un ataque de ansiedad tras la presencia de Ángel Ruiz y Marta le apoyaba mientras Begoña acudía a hacerle una prueba descubriendo su gran secreto.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 304 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 12 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 304 de 'Sueños de libertad'

Begoña le pregunta a Andrés por la relación de Marta y Fina tras ver una gran conexión entre ellas y él le deja claro que de su hermana no se tiene que preocupar. Por su lado, Andrés le explica a su amada que ha decidido renunciar a la tutela de Julia pues es la única solución para alejar a la niña de María. Y cuando la niña lo descubre no se lo toma bien ni tampoco María.

Por su parte, Manuela se abre en canal y le confiesa a Claudia lo que le sucedió con Gaspar por sus miedos a intimar con un hombre. Tras ello, su sobrina no duda en aconsejarle logrando que ambos puedan solucionar sus problemas. Mientras en Benavente, Marcelo trata de convencer a Teo para que se vaya con Gema y Joaquín a Toledo.

Marta le cuenta a Fina que Ángel Ruiz ya no volverá por la fábrica y la dependienta se queda más tranquila. La De La Reina trata de arreglar sus problemas con su chica, que también teme lo que pueda hacer Begoña tras verlas juntas en la casa de la montaña. Tras ello, Marta habla con Begoña y la enfermera le muestra su apoyo.

Por otro lado, Javier se despide de su padre antes de marcharse a Roma y le agradece a Irene que haya hecho lo posible para reconciliarse con el doctor Herrera. Mientras, Tasio propone a las chicas que ayuden a Luis para desarrollar el nuevo perfume de Galerías Miranda.

Por último, don Pedro invita a las chicas a su boda y trata de ganarse la confianza de Claudia al ver que no está muy feliz por su enlace. Paralelamente, Digna habla con don Pedro y no duda en preguntarle por la muerte de su mujer después de que Damián asegurara que Inés se suicidó por el dolor por la muerte de Mateo y porque su marido estaba enamorado de otra. Tras ello, don Pedro no duda en invitar a su máximo enemigo a la boda y Damián se encara con él en un encuentro lleno de amenazas.