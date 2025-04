Incredulidad por lo que ha hecho al arrancar 'La Revuelta' de David Broncano por primera vez en la historia

Después de que RTVE prescindiese de 'La Revuelta' este lunes para centrarse en la cobertura informativa del gran apagón que afectó a todo el país, David Broncano y su equipo regresaron este martes con varias sorpresas. La primera la desveló el presentador nada más arrancar la emisión, desvelando que por primera vez en su historia, llevarían a cabo el programa sin público ni iluminación.

Ni bombo, ni paseo por el público ni música adornaron los primeros minutos de 'La Revuelta' este martes. Nada más terminar la cabecera habitual del programa, la figura del humorista a oscuras sorprendió en el centro de la pantalla con una bandera de España de fondo. "Ayer el programa no se emitió porque gastaba mucha energía eléctrica y no se podía permitir. RTVE tuvo que centralizar sus recursos en los informativos y no se pudo emitir", comenzó explicando el de Jaén.

David Broncano anuncia un cambio radical en la emisión de 'La Revuelta' de este martes

"Hoy hemos decidido hacer el programa en modo simulacro, por si pasa de nuevo... hay menos luz, no hay público, porque el público gasta aire... entonces el programa va a ser así hoy", continuó explicando mientras se enfocaba al escenario del teatro, con menos focos que de costumbre y con Grison y Ricardo Castella en el fondo con poca iluminación.

🪫 Programa en modo bajo consumo.



No va a volver a pasar lo de ayer, pero aquí estaremos preparados para lo peor. #LaRevuelta pic.twitter.com/VGDhYRdvAZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 29, 2025

En el público, tan solo Sergio Bezos adornaba las butacas que normalmente están abarrotadas hasta los palcos, sin ningún protagonista de la piscina de bolas ni el bidet para este martes. "Quiero felicitar a todos los españoles y españolas por no pelearse ayer... quiero felicitar también a los agentes de movilidad, que ayer fueron ascendidos a semáforo", señaló entonces David Broncano.

"Hoy el programa va a ser así, yo tengo esta linterna por si pasa cualquier cosa, poder iluminar el plató. Es simulacro, está todo bien, pero por si vuelve a pasar, hoy no se puede hacer gasto en edición, por lo que hoy no se corta nada, ten cuidado", terminó advirtiendo el comunicador, que insistió en que no habría ningún tipo de recorte durante esta emisión atípica. "Hoy va el programa del tirón", sentenció.