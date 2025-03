Rodrigo, amenazado de muerte y un tiroteo en 'La Moderna': avance penúltimo capítulo jueves 6 de marzo

Ya no queda nada para vivir el final definitivo de 'La Moderna'. Solo quedan dos capítulos para el final definitivo de la serie producida por Boomerang TV. La serie se despedirá el próximo viernes a las 17:10 horas en plena reestructuración de sus tardes.

De esta forma, los dos últimos episodios de 'La Moderna', que tendrán una duración de apenas 35 minutos, se emitirán esta semana a partir de las 17:05 horas justo antes de 'La Promesa' y tras 'Valle Salvaje', que desde este lunes toma su relevo en la sobremesa con su nueva era.

En el capítulo de 'La Moderna' emitido este miércoles, Esperanza se mostraba desconfiada con los planes de Lucía con su vuelta a Madrid mientras que la ex mujer de Pietro se quedaba de piedra al conocer que Antonia había muerto tras un disparo. Tras conocer la noticia, Lucía le propone a Pietro que la acompañe a Venezuela para estar cerca de su nieto.

Por su parte, Miguel temía que Marcelina tenga algo que ver con la precipitada vuelta de Trini, pero ésta le asegura que no es así. Mientras Trini le cuenta a Marcelina que el motivo de su vuelta es que cree que está embarazada. Por si fuera poco, el propio Miguel cree que va a ser despedido de la librería.

Don Fermín era liberado por orden directa de los superiores de Dávila. Todos se alegraban, pero a la vez temían que todo fuera un truco de Emiliano. Y es que con su puesta en libertad, don Fermín corre más peligro fuera de la cárcel que dentro.

Tras descifrar el enigma de la carta de Lázara, don Fermín descubría una carta que era la prueba definitiva que culpaba a Emiliano de su muerte. "Emiliano no va a parar hasta acabar conmigo, el único camino es que yo termine antes con él", recalca el dueño del salón de té ante sus sobrinas Laurita e Inés.

Don Fermín ha resuelto el misterio y ha encontrado una carta de doña Lázara 🤯#LaModerna⭕ https://t.co/0iOfps6dun pic.twitter.com/BQdQ0pCEyy — La 1 (@La1_tve) March 5, 2025

Paula e Iván les contaban a Mercedes y Rodrigo que han decidido llevar a Maruja a la pensión de Amadora después de que Emiliano la echara de casa. Mientras, Rodrigo alertaba del regreso de Jerónimo, el brazo ejecutor de Emiliano por lo que todos tienen que tener cuidado.

Después de descubrir toda la verdad, don Fermín se presentaba en la mansión de los Pedraza buscando venganza. "He venido a vengarme Emiliano", le decía don Fermín a su amigo. Lo que no sabía él es que con ese movimiento le estaba poniendo en bandeja a Jerónimo que acabara con su vida. "¿De verdad pensabas que podías acabar conmigo? Si has salido de la ratonera es solo porque yo así lo he querido, podía haberte matado en la cárcel pero no quería librarme del placer de ver como la vida se escapa de tus manos mirándote a los ojos. Dale recuerdos al mal bicho de tu esposa", le replicaba Pedraza.

"Algún día pagarás por todo lo que has hecho", le amenaza don Fermín. "Algún día sí, probablemente, pero ese día no estarás para verlo. Buen viaje", sentenciaba Emiliano justo antes de que Rodrigo apareciera para tratar de evitar el asesinato del dueño del salón de té. Y era entonces cuando Emiliano le pedía a su secuaz que acabara también con la vida de Rodrigo. "No puedo hacerlo señor Emiliano, lo siento pero no puedo hacerlo, no voy a matar a mi hijo", termina diciendo Jerónimo dejando descolocado a su jefe.

Don Fermín ha cometido un error al acercarse a la mansión Pedraza 😰 #LaModerna ⭕ https://t.co/0iOfps6dun pic.twitter.com/aLcgA1ESnf — La 1 (@La1_tve) March 5, 2025

Finalmente, Emiliano no dudaba en disparar a su propio secuaz. "Eres lo peor que se puede ser en esta vida Jerónimo, lo peor es ser un traidor", aseveraba Pedraza tras dispararle al saber que se había acostado con su amante. "Pepita es mía y vas a pagar por ello. Antes de rematarte quiero que veas como voy a matar a tu hijo porque quiero que te retuerzas de dolor como Rodrigo abandona el mundo de los vivos", concluía.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el jueves 6 de marzo a partir de las 17:05 horas tras 'Valle Salvaje' y antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 355 de 'La Moderna'

Emiliano consigue huir de su casa tras el asesinato que se ha producido en el salón de su casa. Ahora solo le queda huir a su casa en el campo con Pepita, pero algo ha pasado que ya nunca podrá ser el mismo y todos corren peligro, incluida Pepita.

Por su parte, después de haber intentado tomarse la justicia por su mano, Don Fermín recapacita y le pide perdón a sus sobrinas Laurita e Inés por el daño que les ha podido causar.

Mientras, Trini tiene algo que contarle a Miguel, pero la reacción de su esposo no es la que ella se esperaba y ahora reina la preocupación en la corrala. Pietro toma una decisión sobre su futuro en La Moderna que deja a todos boquiabiertos, incluida Lucía.

A su vez, revisando el material filmado, Inés hace un importante descubrimiento sobre el momento en el que Antonia recibió el disparo que acabó con su vida y que podría dar un giro a todo.