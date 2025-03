Los marqueses de 'La Promesa' advierten en exclusiva de un peligro inminente y del papel clave de Leocadia

'La Promesa' afronta un giro de 180 grados en su trama, con la posible muerte de su máxima protagonista, Jana. En su intento de asesinato tras ser víctima de un tiroteo, los Marqueses de Luján (Eva Martín y Manuel Regueiro), y fundamentalmente Cruz es la principal sospechosa. Y los próximos capítulos se anticipan cruciales para el futuro de los marqueses de Luján y los cimientos de su matrimonio.

El verdadero asesino de Jana se va a ver acorralado, por lo que la estabilidad de la familia está en juego y se avecinan momentos decisivos para los personajes encarnados por Eva Martín y Manuel Regueiro, que podrían cambiar el rumbo de las vidas de Cruz y Alonso en 'La Promesa'.

Todo ello nos lo cuentan Eva Martín y Manuel Regueiro, los actores protagonistas que dan vida a los Marqueses de Luján de 'La Promesa' en una entrevista exclusiva de El Televisero.

Eva, Manuel, hemos visto ya un avance en exclusiva y que se va a ver a partir de hoy. En Palacio ya no hay ni cuadros. ¿Qué va a pasar en 'La Promesa'?

MANUEL - Tenemos una crisis económica, ya sabéis, a raíz de la boda de Jana y Manuel, con la que no estábamos muy de acuerdo, exactamente en el mismo acuerdo ella y yo, pero no estábamos de acuerdo con la boda.

EVA - Yo tampoco quería.

MANUEL - Pero bueno, sabes, Eva, que siempre tengo que mantener la armonía familiar. Y a raíz de eso, la nobleza nos está dando la espalda totalmente y nos estamos quedando hasta sin cuadros en casa. Esto, claro, no favorece a la relación entre nosotros. Si ya había una pequeña crisis, esto la acentúa y va a tener una gran repercusión. Creo que voy a tener que empezar a despedir a gente del servicio.

Ya hemos visto además que hay una amenaza de quien se quiera quedar en palacio va a ser sin salario, es decir, con techo y comida pero ya está, ¿no?

EVA - Sí, yo tengo que decir que me he quedado flipada porque yo eso no lo había visto. Como nosotros rodamos cada uno sus escenas, hay veces que no te da tiempo a leer todo el guion y he visto eso y he mirado a Manuel y digo: "¿Eso les dijiste?". Pero no, la situación está obviamente peor que nunca. Y no solo la situación económica, hay una crisis en general bastante gorda, la crisis entre nosotros es evidente desde hace mucho tiempo, pero claro, esto va a repercutir a muchos niveles y luego más cositas que están pasando que pintan bastante mal.

Hemos visto también la presencia de Leocadia. Es una antigua amiga que llegó hace tiempo, pero parece que está todavía tensando más la relación.

EVA - Teniendo amigas así, ¿para qué quieres enemigas? Bueno, yo creo que en el avance lo habéis podido ver. Se vienen tiempos muy difíciles para Cruz. Se está cerrando el cerco a marchas forzadas. La presencia de Leocadia es una amenaza directa porque ella tiene mucha información de mi pasado y viene con unas ansias de venganza increíbles y eso es un motor increíble y a la vez ahí abajo están descubriendo cosas que me pueden poner las cosas muy feas, con lo cual el espectador va a ver que se están destapando verdades ocultas durante muchísimo tiempo, muchos años incluso, y va a ver sufrir a Cruz, pero bien. Yo sé que lo estáis deseando, pero la vais a ver sufrir, sí.

La marquesa es una mujer a la que le gusta siempre tener el control. ¿Cuál va a ser la estrategia para mantenerlo cuando va suceda toda esta revolución en el palacio?

EVA - Bueno, es verdad que ella va a echar mano de lo que tiene y de lo que puede, como siempre, pero la vais a ver en circunstancias muy distintas y en situaciones en las que probablemente no se ha visto nunca, con lo cual, como buena camaleónica que es, ella va a ir intentándolo todo. No solo de una manera, sino de muchas. Va a intentar acceder a las posibilidades que hay, pero va a sufrir mucho. No le va a ser fácil. Vamos a ver quién gana. Estos enfrentamientos entre Leocadia y Cruz, que ya está viendo el espectador y que son tremendos, vamos a ver qué pasa.

Cuando leéis en el periódico lo de un hijo bastardo… ¿Qué va a pasar aquí?

MANUEL - Yo leo esa noticia en la prensa. Ha llegado a la prensa que en palacio hay un bastardo. Quiero aclarar que creo que el Marqués también tiene un pasado, a lo mejor no tan delictivo como otras, pero tiene un pasado que también va a afectar mucho en la relación del Marqués con el resto de los personajes, con personajes muy queridos y muy importantes y en esta relación también, porque todo eso son detonantes para las próximas tramas que llegan. Que haya un bastardo en palacio y que, sobre todo, sea público, es un escándalo importante que vamos a tener que aprender a gestionar.

¿Qué va a pasar cuando se acabe el dinero? La pensión que recibe Dieguito… se pone en peligro.

MANUEL - Se pone en peligro todo, pero si estoy vendiendo hasta los cuadros. Si no tenemos ni para comer.

EVA - No puede haber más peligro. No puede haber más peligro. O sea, todos los frentes están que arden.

MANUEL - Es que es un poco la palabra que define esta nueva etapa que se abre, peligro. Todos los personajes vamos a estar en peligro. Todos tenemos cositas que esconder, intentamos salir como podemos de los atolladeros, pero hay un peligro inminente.

EVA - Unos más en el epicentro y otros más en efectos colaterales de todo eso, pero lo he dicho antes por ahí, en 'La Promesa' va a haber hechos de no retorno.

Además se comenta que Manuel y Jana podrían mudarse a Italia. Esto para los marqueses, ¿es una alegría o es una tristeza?

EVA - ¿Tú qué crees?

MANUEL - Entiendo que para ellos es un alivio largarse, porque las cosas están tensas. Al Marqués no le gusta que se vayan a Italia.

EVA - Y hombre, Cruz sin su Manuel, no sabe vivir. No, no. Nos va a parecer fatal.

MANUEL - Preferiría que se fuera Jana sola.

EVA - Hombre, sí, y más lejos de Italia, que se fuera a Japón.

Pero si se fuera Jana con Manuel, sabiendo que ella está fuera, ¿no le gustaría eso, aunque no esté su hijo cerca?

EVA - Es una buena forma de verlo, ¡qué estratega! De alguna manera, se la lleva de nuestra vista, pero el precio a pagar es muy grande porque para Cruz Manuel es su ojito derecho, es complicado que Cruz permita que Manuel se vaya y encima a hacer su vida con una plebeya, no por Dios.

MANUEL - Bueno, además os recuerdo a todos que Manuel es el heredero del marquesado. Entonces, para Alonso también es importante que no se vaya muy lejos, para no perder ese vínculo que tiene con sus responsabilidades, que tanto le cuesta ejercer, pero que él es el futuro marqués de Luján.