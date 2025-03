Los creadores de 'La Favorita 1922', ante el "halago" de ser la nueva 'Velvet' y la leyenda incierta de 'La Promesa'

Mediaset inicia un nuevo rumbo en su ficción con 'La Favorita 1922'. Y es que el grupo se ha aliado por primera vez con Bambú Producciones, la factoría de gran éxito con series como 'Gran Hotel', 'Velvet' o 'El caso Asunta' y que posee un premio Emmy Internacional con 'La Promesa'.

Hasta ahora, Ramón Campos, CEO de Bambú no había conseguido trabajar en Telecinco. Pero como dice el dicho quien la sigue la consigue. Y tras 17 años, ahora el productor ha entrado por la puerta grande a Mediaset con el regreso de la productora al prime time en abierto siete años después con una serie que es puro sello Bambú.

Por ello, para crear 'La Favorita 1922', Ramón Campos se ha rodeado de todo su "dream team" con Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano al frente de la creación y con Mikel Alvariño y Luis Gamboa completando el equipo de guion. Y para completar otro que también está detrás de esta ambiciosa serie en la que el empoderamiento femenino es muy importante es Josep Cister, el creador de 'La promesa' y 'Valle Salvaje' que ejerce de productor ejecutivo de la misma.

En El Televisero hemos podido hablar con Ramón Campos y Josep Cister sobre su estreno en Mediaset y de todas las claves de 'La favorita 1922'. Ambos se muestran encantados de cómo les ha recibido el grupo con Alessandro Salem a la cabeza junto a Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución y CEO de Mediterráneo y Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset.

¿Cómo surgió la idea de hacer 'La Favorita 1922' y de presentársela a Telecinco?

Ramón Campos: Queríamos hacer algo en torno al mundo de la cocina y nos pusimos a documentarnos y encontramos la historia de una marquesa española que se llama María Mestayer y conocida como la Marquesa de Parabere y a partir de esa historia como inspiración inicial empezamos a desarrollar una trama en la línea de algo que Josep Cister, Gema R. Neira y yo que era volver a la esencia de las series de Bambú, de una historia de un grupo de mujeres.

Y al principio lo comparamos con un "Ocean's Eleven" con Elena que viene a Madrid a montar un restaurante y elige a las mejores para cada uno de los puestos. Y luego cuando se lo contamos a Mediaset desde el primer minuto nos dijeron lo queremos, y además conocían la historia de la marquesa entonces Alessandro Salem (CEO de Mediaset) lo tenía muy claro.

¿Cómo fue ese momento de reunirte con Mediaset y por primera vez en 17 años recibir un sí por su parte?

Ramón Campos: Yo venía todos los años a Mediaset, o sea no es que no me recibieran.

Josep Cister: Yo diría que estas son las cosas que consigue Ramón Campos. Es alguien que cuando tiene algo claro no lo para y acabará ocurriendo.

Ramón: Veníamos todos los años con proyectos y nos decían que no y nos marchábamos educadamente y volvíamos y volvíamos. Y ese día que salí con el sí escribí en un grupo que tenemos todos los directivos de Bambú y dije 'por fin, ahora sí'.

¿Pensabas que esta vez podía ser un sí o ibas concienciado de que no?

Ramón: Teníamos la sensación de que algo estaba cambiando en Mediaset porque al cambiar la directiva, había empezado a abrirse a otras productoras, entonces sí que teníamos la sensación de que se abría una nueva era y era nuestro momento.

Cartel de 'La favorita 1922'.

Es verdad que más allá de Mediaset es vuestra vuelta al prime time en abierto. ¿Teníais ganas?

Ramón: Sí, es lo que decía en la presentación. Llevábamos desde '45 revoluciones' sin hacer nada en abierto porque empezamos a enganchar una tras otra en plataformas entre Netflix, Amazon, Movistar Plus+, Apple TV, Starz y teníamos muchas ganas. Lo comentaba con Josep y es que disfrutábamos mucho por las mañanas, aunque se sufre, de enfrentarnos al dato de audiencia. Nosotros venimos de ahí que es hacemos un trabajo para llegar a un público y tenemos un resultado inmediato que nos dice lo estáis haciendo bien, lo estáis haciendo mal. Y el volver a sentir esa tensión nos encanta. También nos gusta trabajar con plataformas pero ahí al día siguiente no sabes cómo está funcionando y tardas 28 días en saber realmente si eso ha funcionado o no. Puedes oír algo por la calle pero no es algo objetivo. Y aquí no es solo un dato objetivo de número de personas sino qué edades, dónde viven, sexo, clase social y sabes si lo que tú pensabas cuando creabas la serie todas las decisiones que tomaste eran acertadas o no. Y eso es muy satisfactorio cuando lo consigues.

Para llevar a cabo 'La Favorita 1922' os habéis rodeado de todo el dream team de Bambú. ¿Era algo esencial?

Ramón: Es que llegar a Mediaset la primera vez y no ser el dream team estaríamos locos. Lo teníamos clarísimo que teníamos que estar Gema R. Neira, Paula, Curro Serrano, Mikel Alvariño y yo en el guion y luego Josep en la producción ejecutiva, que también estaba muy conectada con el guion porque es alguien que se mete mucho en el contenido. Y quiero destacar lo de Josep porque ha hecho algo que es increíble que es llevar 'La Promesa', 'Valle Salvaje' y la producción ejecutiva de 'La Favorita', yo pensaba que este hombre llegaba agotado.

¿Ha sido fácil trabajar con Mediaset? ¿No os han puesto ninguna traba ni han dado ninguna directriz de por donde teníais que ir?

Ramón: Nada. Yo había escuchado rumores en la industria y yo venía a ver que pasaba. Casi nunca nos fiamos de los rumores la verdad. Y de repente fue llegar y ha sido ya te digo de las series más fáciles en cuanto a gestación, en cuanto a producción y post producción porque a veces se atranca alguna trama que alguien no la ve, y aquí no. Ha sido todo muy suave y la verdad es que ha sido una gozada. Esta serie y 'Gran Hotel' son las dos series que más fáciles nos han resultado hacer.

Josep: Es verdad que había una clave, y lo digo yo que me sumo más tarde al proyecto, y es que los guiones estaban de puta madre y la propuesta es algo que cuando la gente la vea en el capítulo 1 lo va a entender. No es una serie donde de repente te puedan surgir mil preguntas, era tan clara la propuesta que hizo Ramón que Mediaset lo entendió. Todos sabíamos lo que teníamos entre manos.

Una de las diferencias habituales entre las series de plataformas y las de televisión en abierto es que en el abierto se suele tender a buscar a todos los públicos. ¿Ha sido fácil configurar 'La Favorita' en ese sentido?

Josep: Bueno estamos entrenados ya con todo lo que hemos hecho.

Ramón: Es que es eso. Lo hemos hecho tantos años desde que estábamos en el abierto tanto Gema y yo en Bambú como Josep en sus trabajos anteriores que cuando saltamos a las plataformas lo hicimos de nuevo. Recuerdo que fue muy polémico nuestro estreno con 'Las chicas del cable' porque ya decían "encargan a Bambú un Velvet 2.0" y mira gracias a eso donde estamos ahora. Nosotros venimos muy entrenados, esto es una industria y como industria tenemos que llegar al máximo público posible. Luego también podemos hacer series de nicho y lo sabemos hacer. Pero cuando hay que llegar un gran público sabemos como tenemos que hacerlo.

¿Cómo se configuró este reparto? Porque la serie es muy Bambú Producciones pero no son las caras más representativas que han trabajado con vosotros...

Ramón: Eso fue más decisión de Josep que pensó que era lo que había que hacer.

Josep: Ramón y yo compartimos toda la fase de casting con Eva Leira y Yolanda Serrano que son las que han hecho el casting y había una cosa que si que es verdad que creo que también Bambú ha hecho mucho que es el equilibrio entre gente que es conocida y darle la oportunidad a conocer nuevos talentos. Aquí tenemos tres caras súper conocidas como Verónica Sánchez, Luis Fernández y Andrea Duro pero creo que la gente va a flipar con el trabajo de Maribel Salas, de Raquel Querol y de Elena Maroto.

Ramón Campos: Raquel Querol es una estrella, en diez años va a ser una estrella.

Josep: Y luego es cierto que es una serie que tampoco tiene muchos personajes, no es como otras series en las que tienes 14 o 16 personajes. Aquí realmente son cinco, seis personajes principales y luego otros que acompañan las tramas en los que sí que hay actores de renombre como Jordi Coll, Elia Galera, Fernando Cayo y luego hay otra maravilla que es Joel Sánchez. La verdad es que fue muy fácil hacer el casting. Y me repito de nuevo el guion era tan claro que era todo muy sencillo.

Ramón: Yo me acuerdo el día que fuimos a ver a Eva y Yolanda que tenían ya el casting completo de las chicas dijimos todos 'son ellas'. Y eso no es algo que pasa muchas veces. Las dos son unas genias y entendieron muy bien cómo era el personaje y que tenían que encontrar.

Una de las cosas que es poco habitual en el abierto es grabar dos temporadas de ocho episodios. ¿Cómo os lo tomasteis? ¿Y cómo es el final de la segunda temporada, es abierto o cerrado?

Ramón: Es abierto.

Josep: Queda abierto para poder hacer más temporadas. Y yo creo que no escondemos nada si decimos que 'La Favorita' nace con esa vocación de poder tener un par de temporadas más en abierto más el viaje que luego pueda hacer internacionalmente.

Ramón: La propuesta de hacer 16 capítulos fue muy inicial desde el principio. Mediaset confió desde el principio en la serie y nos dijo que hiciéramos las dos temporadas con 16 capítulos a la antigua.

Josep: Y la verdad es que lo agradecemos. Uno porque te da tranquilidad porque sientes la confianza de la cadena y vas con una base tranquila porque te han encargado 16 y no 8 o 6 o 4 o 7 y a ver qué pasa. Y luego también porque al equipo de guion le permite un desarrollo amplio de los personajes que a veces con 6 o 4 capítulos te quedas a medias. Y luego nos da la oportunidad de aglutinar a los actores durante un periodo de tiempo que luego ya sabes que las cosas se complican porque cada uno tiene sus agendas.

En las plataformas la duración de los capítulos es menor y las cadenas están tendiendo a ello pero Mediaset sigue en la duración estándar de 70 minutos. ¿Eso ha sido un hándicap?

Josep: Pues si te digo la verdad es algo que agradecemos como lo de los 16 capítulos.

Ramón: No, no lo sentimos así. Nosotros en realidad en plataformas a veces muchas veces sufrimos para meter todo lo que queremos contar en 45 minutos. Y entonces lo de hacer capítulos de 70 minutos es algo que sentimos de forma natural. Al final Josep con 'El tiempo entre costuras' y nosotros con 'Gran Hotel' y 'Velvet' ya lo sabemos hacer.

Josep: De hecho nosotros venimos haciendo más tiempo de 70 minutos que de 50 minutos.

Los actores de 'La Favorita 1922' junto a sus productores y creadores

¿Qué tiene de diferente 'La Favorita 1922' de otras series de Bambú y de otras series de época que ya hemos visto? Porque es verdad que se tiende a decir esto parece la nueva 'Velvet' o 'esto es Downton Abbey'...

Josep: Pues, ¿sabes qué pasa? Que para mí eso es un halago. Porque yo para hacer esta serie y se lo dije a Ramón yo me volví a ver 'Velvet' otra vez porque es un clásico. ¿Por qué los ingleses no huyen de sus clásicos y los tienen como referentes y parece que en nuestra industria volver a algo que ya se ha hecho es malo?

Ramón: Yo tengo una anécdota de cuando estrenamos 'Gran Hotel'. A nosotros nos ha pasado toda la carrera, cuando estrenamos 'Gran Reserva', 'Hispania', 'Velvet' o 'Las chicas del cable' siempre era algo. Y tengo una anécdota de 'Gran Hotel' que fue la expansión internacional, en España algunos decían que éramos una copia de 'Dowton Abbey' y cuando llegamos al MIPCOM de Cannes escuchábamos 'Spanish Dowton Abbey' y decíamos ostia hasta aquí lo están diciendo. Pero era un halago, si decían eso es porque había que verlo porque era la serie que lo estaba petando. Ahora mismo en el mercado internacional tú dices han vuelto a hacer 'Velvet' y te aseguro que todo el mundo va a venir a verla.

Josep: Por eso en lugar de qué tiene de diferente 'La favorita' a otras series yo diría que tiene en común con 'Velvet' porque las cosas en común son muy buenas. 'La Favorita' tiene que tenemos multigénero, es comedia, amor, humor, intriga, drama y tiene una producción de alta calidad y cuidada al máximo detalle.

Ramón: Cuando nosotros terminamos 'Las chicas del cable' yo insistía mucho a todo el mundo que es que teníamos un público huérfano. De repente nos metimos todos en una vorágine de crear otras cosas y había un público huérfano de este tipo de historias y cuando lo trajimos a Mediaset se lo dijimos. Este público existe, este público ha visto 'Velvet', 'Gran Hotel' y 'Las chicas del cable' y por qué no lo traemos de nuevo y en Mediaset estuvieron hábiles y apostaron por ello.

Quizás el éxito de 'La Promesa' es lo que ha hecho que vuelva a haber interés por las series de época, ¿no?

Josep: Es algo que me lo decís mucho y no es así. Al final todo es cíclico. Las series de época tienen como cinco, seis años a tope. Luego de repente no hacemos época y luego vuelve. No es 'La Promesa' la que lo pone de moda, es que son los ciclos narrativos que el espectador también se satura de ese tipo de ficción.

Ramón: Al final el mercado es un ser vivo y todo va cambiando.

¿Cuál es el ingrediente que tienen las series de época y 'La favorita' para conquistar al público?

Ramón: Lo bueno de las series de época es que como decía Josep en la presentación te permite contar cosas que en una serie contemporánea no puedes contar. Hay amores imposibles que no puedes contar, hay situaciones e injusticias que un contemporáneo no te las vas a creer. Entonces nos permite explorar de una forma en la que el público no sufre demasiado en ningún momento porque no está viendo algo que pase hoy pero te permite reflexionar sobre cosas interesantes.

Decís que tenéis ganas de enfrentaros al dato de audiencia. Telecinco viene de vivir una crisis y está remontando y luego la ficción en abierto no termina de funcionar. ¿Qué creéis que puede pasar con 'La Favorita'?

Ramón: Si hay alguien experto en audiencias es Josep.

Josep: Bueno aun así te digo una cosa todo ha cambiado mucho. El ecosistema televisivo es diferente. Hay que tener en cuenta que arrancamos la serie a las 23 horas y no puedes predecir. Lo que nos gustaría es que la serie funcionara y que le diera un dato a Mediaset que fuese suficiente o ayudara y apoyara al dato de la cadena en el día y que sume en el mes. Creo que se puede intuir cual es ese dato porque si queremos sumar y apoyar solo hay que ver los datos que está haciendo Mediaset. Estamos confiados y esperanzados en que la serie encuentre su hueco y que a la gente le apetezca taparse con una mantita y coger a la persona que quiere y vamos a pasar un rato felices y que cuando se acuesten se vayan con una sonrisa y pensando en que han visto algo bonito y les apetezca verlo la semana siguiente. Eso es el sello Bambú, ese 'feel good' que terminas una serie y te vas a la cama bien. Que ahora vemos series que vemos cuando queremos que yo a veces me voy a dormir intranquilo y con una sensación muy rara. Queremos que la gente tenga un rato de evasión y disfrute.

Ramón: Lo he dicho antes y no es broma. Yo tengo un baremo para saber si una serie gusta o no. Uno son mis hijas que ven la serie y la disfrutan como enanas que son una generación que están acostumbradas a ver series de plataforma y aquí han entrado. Y otro que es mi madre que también le gusta así que espero que eso sea así y guste a la gente.

En los últimos años Bambú ha pegado muy fuerte internacionalmente como se ha podido ver con el Emmy de 'La Promesa'. Esto es algo que depende de Mediaset, ¿pero habéis visto ya interés en 'La Favorita'?

Josep: No podemos decir nada porque no depende de nosotros y lo sabréis muy pronto pero esto pinta muy bien.

Visto el éxito internacional de muchas de vuestras series, ¿lo valoráis a la hora de crearlo pensando también en lo que puede funcionar fuera o eso va después?

Ramón: Nunca. Fíjate. El mayor ejemplo para eso es 'El caso Asunta'. Si llego a pensar en internacional que tendría que haber metido ahí, y luego mira como ha funcionado internacionalmente. Nosotros tenemos claro que tiene que funcionar en España, si funciona aquí nosotros tenemos trabajo. Si funciona en España y fuera no tenemos trabajo pero si no funciona en España por muy bien que funcione fuera a nosotros se nos acaba el trabajo.

Josep: Y luego nos hemos dado cuenta de que trabajando desde lo local, desde lo nuestro y las historias que sabemos son tan universales que al final acaban llegando. No necesitamos fijarnos en lo que ocurre fuera, hay que fijarnos en lo que ocurre dentro. Y en este caso es que el guion de 'La favorita' es que la gente que ama la tele lo va a entender muy bien.

Ahora que ya habéis conseguido el objetivo de entrar en Mediaset, ¿cuál es el siguiente objetivo? ¿Hay intención de seguir trabajando con Mediaset en otros proyectos?

Ramón: Sí, tenemos nuestros objetivos marcados y tenemos una pizarra en Bambú con lo que queremos hacer y hace donde queremos ir y estamos trabajando ya de cara a 2026. Y por supuesto que con las puertas abiertas a seguir trabajando con Mediaset.

Otro de los próximos estrenos de Bambú Producciones es 'Manual para señoritas' en Netflix.

Josep: Sí, por favor no os perdáis 'Manual para señoritas' tampoco porque vais a flipar. Es una serie súper novedosa con comedia, divertida, es una serie arrolladora y unos personajes muy distintos a los que estamos acostumbrados pero con una base muy clara, muy de época y un tiro muy certero. Es una serie que va a encantar y va a enganchar a gente joven y a gente mayor.