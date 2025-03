Chelo García-Cortés replica a las críticas por el salto de 'Sálvame' a TVE y dice que hay "cosas que pulir"

'La familia de la tele' ya es una realidad, lo que significa que el universo 'Sálvame' hará su debut en las tardes de TVE el próximo 22 de abril junto a algunos rostros que ya habían dado su salto a la cadena. Ejemplo de ello son Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, quien no ha dudado en lanzar un claro mensaje a todos los que critican este fichaje.

El nuevo magacín diario de RTVE, que corre a cargo de La OSA Producciones, llegará a las tardes de La 1 después de Semana Santa y además de contar con gran parte del elenco de 'Ni que fuéramos', unirá fuerzas con Inés Hernand y Aitor Albizua. "Si alguien apuesta por nosotros, saben qué vamos a hacer", ha comenzado explicando Chelo en una entrevista con la Cadena SER sobre el nuevo espacio, asegurando que no les han puesto "ninguna condición" en cuanto a temas a tratar.

Chelo García-Cortés sobre la llegada de 'La familia de la tele': "¿Por qué no vamos a divertirnos?"

"Tenemos que poner un poquito de nuestra parte, hay cosas que tenemos que pulir", aclaró Chelo García-Cortés sobre el corte del nuevo formato, que no podrá pecar de tanta libertad como 'Ni que fuéramos' en TEN, ajustándose a un espacio de servicio público y para todos los públicos. "Ya hay críticas, están diciendo que 'el sueldo público para estos'... Los directivos de TVE creen en nosotros, dennos la oportunidad", espetó la periodista.

A su vez, sobre las dudas de si el formato convencerá o no a la audiencia, simplemente aseguró que "el mando de la tele es lo más democrático". Y la de Ourense no evitó contestar de lleno a las réplicas por unos sueldos más elevados en esta nueva etapa en TVE. "¿Por qué no vamos a divertirnos a través de La 1? Pues bueno, lógicamente los sueldos se ajustan porque es una televisión pública", esgrimió la tertuliana, asegurando que han atravesado una época ajustada en Canal Quickie.

"Hemos ganado lo que nos podían pagar", explicó Chelo García-Cortés sobre los sueldos en el magacín vespertino ya extinto de TEN, algo que choca con las declaraciones iniciales de Belén Esteban nada más iniciar la aventura del streaming. Cabe recordar que la de Paracuellos explicó en varias entrevistas que la productora del programa había mantenido el sueldo que cobraba en tiempos de 'Sálvame'.

Sobre el final de 'Sálvame': "Les dije a los directivos de Mediaset que no saben de televisión"

Y pese a que 'La familia de la tele' se ha anunciado en TVE con una importante ausencia entre su elenco de colaboradores, la periodista celebra que la situación cambiará pronto. "La alegría que me han dado hoy es que dentro de poco se incorpora Kiko Hernández", añadió Chelo, haciendo referencia a que el tertuliano llegará más tarde a La 1 por permanecer como colaborador de 'Tentáculos', el nuevo formato de La OSA Producciones en TEN con Carlota Corredera.

Al parecer, el mítico colaborador de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos' tan solo formará parte del nuevo programa durante su etapa de arranque. Y Chelo García-Cortés tampoco ha evitado pronunciarse una vez más sobre el final de 'Sálvame' en Telecinco. "Llegó un señor al que le molestábamos porque hablábamos de todo, de bisexualidad, de homosexualidad… Y se le echó la culpa a Ana Rosa Quintana, pero no creo que tenga la culpa ella, la tuvo un señor", desveló la televisiva.

"Yo una vez me planté en el plató y le dije a los directivos de Mediaset que no saben de televisión", recordó la compañera de María Patiño y Belén Esteban, que además insistió en que prueba de ello son las audiencias que el grupo de Fuencarral ha cosechado desde el destierro de 'Sálvame' con su actual programación de la sobremesa.