Víctor Sandoval comunica en TVE el motivo real de su salida de 'Ni que fuéramos (Sálvame)'

Con sus conexiones en directo y sus estrafalarios disfraces, Víctor Sandoval se convirtió en uno de los grandes rostros de los inicios de 'Ni que fuéramos Shhh', el nuevo 'Sálvame'. Sin embargo, tras varios desencuentros en plató y las grabaciones de 'Bake Off' de TVE, la cosa ha cambiado. El televisivo se ha pronunciado en una reciente entrevista sobre su prolongada ausencia en el formato de TEN y ha desvelado el motivo.

En una entrevista para Lecturas, el reportero más intrépido de 'Ni que fuéramos' junto a Marta Riesco ha roto su silencio sobre su salida del espacio conducido por María Patiño. "Por ahora no estoy. Fui tres días a promocionar 'Bake Off' pero porque no tenía que ir a hacer promoción fuera. Ahora no tengo tiempo", aclaró el comunicador al citado medio.

"Por ahora no voy a ir. Los tres días que he ido han sido horribles pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo, ya veré", adelantó además Víctor Sandoval, que desveló así que su futuro junto a sus compañeros de 'Sálvame' pende ahora mismo de un hilo. "Después del listón tan alto con 'Famosos al horno', solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien, no donde sufra", continuó explicando el comunicador.

Víctor Sandoval sobre si seguirá o no en 'Ni que fuéramos Shhh': "Me hacen sentir incómodo"

Y es que, sus últimas apariciones en el espacio de Quickie estuvieron manchadas por sonados enfrentamientos con algunos de sus compañeros, especialmente con Marta Riesco. "Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así", señaló entonces Sandoval, haciendo referencia directa al periodista Juanma Fernández, con quién protagonizó también un enganchón durante una Quickie Ronda.

Y también se refirió a su gran bronca con el periodista Antonio Albert. "Me reafirmo en lo que dije. Él afirmó 'ves que no estás bien'… Estoy harto de que jueguen con mi salud mental y que nadie diga nada si lo dice otro pero sí si yo lo digo. Yo sabía lo que quería decir pero María me frenó y eso me vino muy mal para seguir explicándome", se queja el colaborador. "Yo me suelo dispersar y eso me hace enfadar. Pero este tema con Antonio me da igual. Sé perfectamente lo que he dicho y está escrito lo que ha dicho de mí. Opina de mí y de mi núcleo como si fuera un psicólogo. No tengo ninguna patología, ni tengo TDH. Esto me hizo ir al médico y no tengo nada. Fue una situación incómoda en el trabajo", lamentó Sandoval.

Victor Sandoval comenta en #Mananeros03F que ya no está en #NQFS03f



Su salida del programa de Ten podría deberse a este altercado pic.twitter.com/kaNoV36mKY — M 📺 (@casasola_89) February 3, 2025

Precisamente este lunes ha vuelto a pronunciarse sobre su enemistad con la reportera de 'Ni que fuéramos', concretamente durante su aparición en 'Mañaneros' para promocionar el concurso de repostería de la cadena en el que participa ahora mismo. Al exponer en una pizarra fotografías de sus principales enemigos, Adela González se sorprendió al ver una foto de Marta Riesco colgada.

"Yo solo estoy en 'Bake Off'"

"Pero si sois compañeros de trabajo", comentó la presentadora del matinal de La 1 algo extrañada. "Yo no, no soy compañero de esa señora... ella no ha estado en 'Bake off'", resolvió Víctor Sandoval mientras la periodista le recordaba que también trabaja en 'Ni que fuéramos', a lo que el invitado sembró la duda. "Bueno...", esgrimió el televisivo.

"Claro es que ha habido mal rollo, bueno...", espetaba Adela González mientras Lydia Lozano observaba el aprieto de fondo, finiquitaba Sandoval para volver a subrayar que su continuidad en el espacio de TEN está aún por determinar, por lo que no es probable que lo veamos de vuelta por el plató de 'Ni que fuéramos' en los próximos días.