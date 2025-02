'Supervivientes 2025': La ambiciosa y explosiva lista de concursantes para poner rumbo a Honduras

'Supervivientes 2025' pone en marcha su cuenta atrás. En Telecinco y en la productora Cuarzo, que asume la producción por segundo año consecutivo, se encuentran cerrando los últimos flecos del casting de concursantes de cara a la próxima edición; con un cuarteto de presentadores que se repite: Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño, Sandra Barneda y Carlos Sobera.

Sin lugar a dudas, el concurso de supervivencia es el mayor buque insignia de la cadena; todo un talismán en lo que a audiencias se refiere que verá anticipado su estreno a principios de marzo -un año más- para cumplir con el propósito de impulsar al canal en mitad de su crisis.

Así, en el que es el formato por excelencia recaerá el peso de la programación de Telecinco en los próximos meses. Pero no vale un listado cualquiera, la máxima debe ser la de reunir a un elenco de supervivientes que venga a ser todo un golpe de efecto y que posea el mayor atractivo y poder de convocatoria posible.

Con todo, desde El Televisero ofrecemos una muy ambiciosa y explosiva quiniela con los dieciocho perfiles que nos gustaría ver en 'Supervivientes 2025', lanzándose desde el helicóptero próximamente:

1. José Montoya, el fenómeno de masas

Montoya es el participante revelación de 'La Isla de las Tentaciones 8', encumbrado ya como un inaudito fenómeno nacional e internacional con pocos precedentes. Su desesperada carrera tras ver la traición de su novia Anita ha traspasado todas las fronteras y se ha hecho viral en los cinco continentes.

Un ídolo de masas que hace que sea más que previsible que se convierta en uno de los fichajes estrella de 'Supervivientes 2025'. Su particular personalidad folclórica y sus inigualables reacciones tras ser engañado por su pareja son leyenda e historia de la televisión.

2. Manu Tenorio

Manu Tenorio ha copado muchos titulares y tertulias de televisión en los últimos meses al ser víctima de un caso de inquiokupación. El cantante y exconcursante de 'Operación Triunfo 1' ha demostrado una personalidad muy marcada en sus intensas y, a veces, controvertidas intervenciones televisivas, en las que ha sacado una faceta que le coloca como carne absoluta de reality.

3. Bárbara Rey

Bárbara Rey podría seguir los pasos de su hijo Ángel Cristo, el gran protagonista de la pasada edición de 'Supervivientes', y embarcarse rumbo a Honduras un año después. La vedette se ha dispuesto en otras temporadas e incluso contó que estuvo a punto de fichar en la edición de Isabel Pantoja. Finalmente, con la contratación de la tonadillera, se cayó del casting.

Este podría ser su año tras el acercamiento que se ha producido a Telecinco, con un presunto contrato millonario que le tiene atada a la cadena. Sin duda, al igual que sucedió con su hijo, acapararía gran parte de la atención en 'Supervivientes 2025'.

4. Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los nombres propios que más aparecen en magacines y revistas en las últimas semanas por su polémico comentario sobre los gitanos. En paralelo, a raíz de ello, ha salido a la palestra su pareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón, por el que ahora se pelean los programas de televisión debido a su singular personalidad.

Entretanto, ante la controversia que generó en 'Bailando con las estrellas', dando que hablar en su arranque, rebelándose ante el jurado y abandonando, debe ser tenida en cuenta por los responsables de casting de 'Supervivientes 2025'. Su hipersensibilidad frente a condiciones adversas y su carácter altivo son ingredientes imprescindibles en un reality. Además, se dice que no estaría pasando por un buen momento económico.

5. Elena Tablada

Elena Tablada sería otro fichaje altamente potente para la próxima edición. La diseñadora de moda, conocida por haber sido pareja de David Bisbal, participó también en 'Bailando con las estrellas' y evidenció que no deja indiferente a nadie allá por donde pasa. Su expareja, Javier Ungría, concursó el año pasado. Tal vez sea ella quien se anime en esta ocasión.

6. Cristina Porta

Cristina Porta, periodista y colaboradora de televisión, ha sido muy demandada por sus fans en las últimas temporadas. Se dio a conocer especialmente tras su paso por el reality 'Secret Story' en 2021. Fue concursante de 'Vaya vacaciones', formato de telerrealidad veraniego que produjo Cuarzo, misma productora que 'SV', hace año y medio.

La joven dio el salto al otro lado del océano y fue una de las estrellas de 'La casa de los famosos' en Telemundo. Y es que, como participante de realities, es una verdadera profesional y se maneja con mucha soltura. Después de un tiempo alejada de la TV española, este es el año en el que debería estar entre el casting de 'Supervivientes 2025'.

7. Jorge González

Ganador de 'Tu cara me suena' en la edición de 2020 y participante del Benidorm Fest 2024, Jorge González sería un soplo de aire fresco dentro del plantel de famosos al que nos tiene acostumbrados Telecinco. Además, sus evidentes capacidades físicas son otro elemento fundamental que debe existir en un casting que se precie. Y más si se trata de un concurso tan duro como el que nos ocupa.

A todo esto, conviene recordar que al cantante le vimos hace un par de veranos participando en 'Esta noche gano yo', una especie de sucedáneo de 'El Desafío' de Antena 3, donde demostró ser un auténtico aguerrido en todas y cada una de las pruebas.

8. Álvaro Muñoz Escassi

Escassi sabe bien lo que es 'Supervivientes', pues fue uno de los grandes rostros de 'Supervivientes 2009'. Sin embargo, su paso por el concurso se torció, nunca mejor dicho. Quiso demostrar que era un auténtico guerrero. Se dejaba la piel en todo momento. Y mientras se esforzaba por conseguir comida y ayudar a su equipo, protagonizó una caída que le fracturó el tobillo y le dejó fuera de combate. Tuvo que abandonar el reality show debido a la envergadura de la lesión.

Así, muy a pesar de la organización, dejó la aventura definitivamente por prescripción médica. Por eso, el que fuera jinete tiene que volver a vivir esta experiencia para quitarse esa espinita clavada. Es otro personaje que, desde luego, no pasa desapercibido.

9. Leire Martínez

Realmente, su participación es un tanto fantasiosa, pero que Leire Martínez formara parte del casting de 'Supervivientes 2025' sería todo un bombazo en un año en el que todos los focos han recaído sobre su persona por su abrupta, controvertida y poco amistosa salida del mítico grupo La Oreja de Van Gogh. Tener a la cantante vasca engrosando la lista de concursantes sería un enorme revulsivo para el programa.

10. Nagore Robles

Nagore Robles es una clara candidata para convertirse en concursante de 'Supervivientes 2025' y las probabilidades son relativamente elevadas; teniendo en cuenta que el año pasado se comprometió ante Carlos Sobera y los espectadores del formato a sentarse con la cadena y la productora para negociar y, llegado el caso, inmiscuirse en esta colosal aventura. Veremos si cumple su promesa o se echa atrás.

11. Manuel Benítez 'El Cordobés'

El Cordobés es un rostro habitual de Telecinco desde hace más de un año ante su vinculación a 'Tardear'. El ex torero, una de las figuras más importantes de la tauromaquia en nuestro país, sería un buen nombre para integrar la lista de concursantes de 'Supervivientes'. Es muy conocido por el público general y la sorpresa que generaría verle en Honduras llamaría bastante la atención. Además, ha participado en la quinta temporada de 'El Desafío', ahora en emisión, y su implicación en los retos es total y absoluta. Es decir, en los Cayos Cochinos lo daría todo sin lugar a dudas.

12. Carlota Boza

De aceptar una aventura del calibre de 'Supervivientes 2025', Carlota Boza, actriz de 'La que se avecina', sería otro indiscutible reclamo. Podría atraer a una parte del público de la comedia de los hermanos Caballero. Además, en alguna entrevista la joven ha declarado que no hace ascos a este tipo de formatos. Boza también formó parte de 'Bailando con las estrellas' el pasado año y dejó constancia de que no tiene pelos en la lengua, característica fundamental en un reality.

13. Carlo Costanzia

Carlo Costanzia aparece en casi todas las quinielas desde hace muchos meses, pero lo cierto es que él ha negado por activa y por pasiva su participación en 'Supervivientes 2025'; y más en el contexto actual al convertirse en padre de su primera hija con Alejandra Rubio. No es la situación propicia para poner rumbo a Honduras, pero nunca es descartable. Su fichaje es muy anhelado.

14. Makoke

Makoke ya sonó fuertemente en la edición de 2022, pero, al parecer, hubo un veto por parte de Kiko Matamoros y su participación se cayó en favor del colaborador de 'Sálvame'. El año pasado también se rumoreó, pero corrió la misma mala suerte por la presencia de Laura Matamoros. En 'GH VIP 6' demostró que puede dar mucho juego en un reality, y verla en esas inclementes condiciones en 'Supervivientes 2025' podría ser interesante.

15. José Antonio León

Jose Antonio León es uno de los colaboradores más destacados y explosivos de 'De Viernes', el programa que presentan en Telecinco Santi Acosta y Beatriz Archidona. El que fuera reportero de 'Sálvame' y tertuliano esporádico del 'Deluxe' vendría a cubrir el perfil del periodista Kike Calleja, que participó en la pasada edición. Su amplio conocimiento sobre los famosos es un punto muy a favor.

16. Esther Arroyo

La veterana actriz y presentadora Esther Arroyo ha saltado de nuevo a la palestra con su entrevista en 'De Viernes' esta semana. Una reaparición que podría no ser casualidad y que, quizás, caliente una hipotética participación en 'Supervivientes 2025'. De confirmarse, sería una total sorpresa por lo inesperado de su fichaje. En su caso, seguiría la estela de Rocío Madrid.

17. Alba Rodríguez

La incorporación de Alba Rodríguez, expareja de Gerard y autora de la célebre frase 'un coñ* en tu nuca' en la actual edición de 'La Isla de las Tentaciones', sería una sorpresa ya que, a priori, no entraba en las previsiones. No obstante, ante la intensidad que demostró en su breve paso por República Dominicana antes de marchar, no hay dudas de que asistiríamos a otro gran y explosivo nombre para 'SV 2025'. Es un personaje por descubrir y lo que ya se conoce de ella, gusta.

18. Manuel González

Por último, también se rumorea con mucha fuerza la posible participación de Manuel González, el tentador con el que Anita ha sido infiel a Montoya delante de media España. De confirmarse, significaría que el sevillano y Manuel, archienemigos máximos, coincidirían en las playas de Honduras en los próximos meses, planteándose así un reencuentro y una convivencia de altísimo voltaje que, sin duda, seduciría mucho a la audiencia de 'Supervivientes'.