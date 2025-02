'Mañaneros' da voz a Ramón Espinar y denuncia lo que ha hecho Ayuso ante Ana Rosa: "Un delirio"

Ramón Espinar y Celia Villalobos han tenido un rifirrafe en 'Mañaneros' de La 1 de TVE que ha acabado con el primero aludiendo a la entrevista que Isabel Díaz Ayuso ha concedido a Ana Rosa Quintana en la vuelta de 'El programa de AR' a Telecinco.

Miles de valencianos se han vuelto a echar a las calles pidiendo la dimisión de Carlos Mazón tres meses después de la trágica riada. Villalobos ha señalado que lo ocurrido no es "responsabilidad de una sola persona" y que todo es una operación de la izquierda. "Que el PSOE quiera matar a Mazón lo entiendo porque lo que pretende es quedarse con Valencia y para mi que no lo vais a conseguir", ha llegado a verbalizar la expolítica.

"Estáis muy sueltos esta mañana con lo de que os quieren matar. También esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid", le ha confrontado Ramón Espinar, haciendo referencia a las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso ante Ana Rosa que están levantando mucha polvareda.

"Si cualquier ciudadano se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el Presidente del Gobierno diga abiertamente que me quiere matar, que quiere acabar conmigo", ha afirmado la presidenta de Madrid sin pudor en el magacín de Telecinco.

"No os quiere matar nadie, la izquierda os quiere ganar las elecciones, pero no quiere matar a nadie", ha rebatido Espinar, tratando de poder hablar con poco éxito, pues Celia Villalobos le pisaba continuamente. "Ahora me toca a mí, me toca hablar a mí. No puede ser que cuando hablemos los demás también te metas en el turno", ha protestado.

Finalmente, Ramón Espinar ha podido expresarse, denunciando desde 'Mañaneros' lo que había visto en 'El programa de Ana Rosa'. "La izquierda lo que hace en este país desde siempre es ganar elecciones. Si en nuestra historia ha habido quien ha matado no ha sido la izquierda. Lo digo porque he oído a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar de este tema haciendo el discurso trumpista de que la izquierda le quiere matar. Esto es un delirio. Estamos en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, este es un país avanzado y aquí nadie mata a nadie. Aquí ganamos elecciones", ha sentenciado.