Las protagonistas de 'Valeria' se despiden ante su desenlace en Netflix: "La serie merecía un final"

El 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, Netflix pondrá fin a uno de los fenómenos más queridos de la plataforma con el estreno de la cuarta y última temporada de 'Valeria'. La ficción, que a lo largo de sus episodios ha seguido las peripecias de Valeria y sus tres amigas mientras fluyen por los altibajos de la vida adulta, se despedirá con una temporada llena de emociones, giros inesperados y la prometida madurez de sus personajes.

En una entrevista exclusiva en El Televisero con las actrices que interpretan a las protagonistas, Diana Gómez, Silma López, Teresa Riott y Paula Malia, que interpretan a Valeria, Lola, Nerea y Carmen, respectivamente, nos desvelan cómo se sintieron al conocer que rodarían una última temporada, después de que muchos diesen por acabada la serie tras el final de la tercera. Las actrices dicen adiós a estas mujeres que las han acompañado durante cuatro años.

Con un tono divertido pero reflexivo, las intérpretes revelan los momentos más significativos de sus personajes y cómo esta experiencia ha cambiado sus carreras. Además, comparten cómo fue el proceso de despedirse de la historia que les permitió conectar con un público diverso y sentirse parte de una serie que, más allá de la ficción, se convirtió en un reflejo de las relaciones y desafíos cotidianos de muchas mujeres.

¿Esperabais que Netflix apostase por una cuarta temporada?

Teresa: Bueno, teníamos porras. O sea, había algunas que como yo que creíamos que iba a pasar sí o sí. Y había otras que no.

Paula Malia: Al final nunca sabes, pero hay cuatro libros. Entonces también nos pasó esto. Fue un poco como plof el decir no, pero no podemos terminar así. Al final la gente quiere más y también se demostró cuando se estrenó la tercera. Fue súper bonito el recibimiento de todo el mundo y una gran alegría cuando pudimos grabar la cuarta.

Diana Gómez: Sí, yo creo que la historia merecía un final y aquí está.

¿Qué os han enseñado vuestros personajes?

Diana: Hemos aprendido a querernos. Yo creo que a querernos tal como somos. Que a pesar de que siempre tropieces con la misma piedra, pues te abraces un poco y te quieras.

Paula Malia: Sí, siempre lo hablamos, que para mí una de las virtudes de Valeria es que son cuatro personajes que no son perfectos, tienen muchísimos defectos. Y abrazar eso y abrazarnos a nosotras, tanto estéticamente, no creo que nos hemos expuesto un montón... y también a aceptar mil cosas nuestras y también a... para mí también ha sido muy bonito el poder demostrar que cuatro mujeres pueden ser compañeras de trabajo, pueden ser actrices, y en este caso somos muy amigas, pero somos muy buenas compañeras, es como que hemos sumado todo el rato, todo el rato, siempre. Siempre se compite mucho o te hacen creer que hay que competir y para nada, es todo lo contrario.

Teresa: Sí, el valor de la amistad, sobre todo, de haber podido crear este grupo de amigas, para mí es el regalo de la serie.

Silma López: Y yo, es que he aprendido muchísimo, hay algo que me encanta de la serie que me parece muy humano, que tiene que ver con que somos incoherentes, decimos unas cosas, actuamos de otra manera y ver humanidad, sobre todo en los tiempos que corren, es una cosa que creo que pone en alza la serie y el trabajo que hemos hecho y el trabajo de todo el equipo que ha contribuido a crearla.

¿Qué va a pasar con los personajes en esta última temporada?

Diana: Pues en mi caso, Valeria, después de un año de relación con Bruno, con muchos viajes para arriba y abajo, porque él vive en Asturias, están en ese momento de dar un paso más al mismo tiempo que vuelve Víctor a su vida e intentan tener una relación de pura amistad.

Silma: Es precioso eso. Es un momento muy común hacerse amigo de tu ex. Para Lola, yo creo que así lo central es como cuando llegas a ese momento, de pronto, de un poco de crisis existencial en la que dices: "Dios mío, este traje se me ha quedado pequeño, pero al mismo tiempo es mi traje favorito". Quiero seguir poniéndome esto, quiero que las cosas sigan siendo así, pero no son así, ya, más. Entonces, como buscar la apertura y la flexibilidad para las circunstancias nuevas que llegan esta cuarta temporada.

Paula: La maternidad... suerte, nada más que decir (bromea). La serie arranca que Carmen tiene un bebé, Gonzalo, de cinco meses y es heavy. Y entonces, bueno, es que es un melón enorme. Entonces, claro, ¿cómo combina eso con su trabajo, con avanzar en su trabajo? Porque ella es muy buena haciendo lo que hace, cómo siguen siendo pareja con Juanlu, con Borja un montón, cómo sostener a Puri y pararla y ponerle límites y cómo seguir manteniendo esto, cómo seguir formando parte de este grupo de amigas cuando es que no le da la vida, no puede.

Teresa: Bueno, Nerea es un personaje que siempre busca la perfección y tiene unas ideas muy claras y persigue unos escalones para llegar a una meta. Al ser una persona de ideas fijas, va a seguir en ese traje de ser así, y se le va a poner todo en contra, y es un poquito el viaje de perseguir algo que no llega y se va a equivocar, va a meter la pata, va a hacer cosas locas, que eso también me gusta porque le da un tono de comedia al personaje que creo que ha ido avanzando durante las temporadas.

Me gusta que ella misma se va conociendo y es capaz de darse cuenta que no todo tiene que ser como ella había imaginado. Entonces, bueno, tiene un desenlace que a mí me parece muy acertado, sobre todo porque va a dar conciencia a otras realidades de pareja, de mujeres, de maternidad. Creo que es un viaje muy bonito el que hace Nerea y he aprendido mucho.

¿Se puede ser amiga de un ex?

Paula: Para mí, depende de cómo haya terminado y que pase un tiempo prudencial. Las mañana siguiente no.

Teresa: No, tiene que haber un duelo, una separación, un rompimiento.

Silma: Sobre todo, si tu ex resultó ser una persona tóxica, horrible y maltratador, no hace falta que seas amigo, quiero decir.

Paula: Pero si los dos lo hicisteis lo mejor que pudisteis y oye, chica, pues no fue. Pues si pasa un tiempo para reconducir todo.

Diana: Sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué consideramos ex? Porque Víctor y Valeria tampoco han tenido una relación.

Teresa: Bueno, pero situationship, ¿no? Ese momento de hemos tenido algo y no puedo..

Diana: A veces has estado con gente con la que has estado dos o tres días o un mes o tres meses con esa persona. No, Víctor y Valeria, vale, los aparcamos, digo. Exactamente estamos hablando de personas con quien hayas tenido una relación más o menos larga y profunda. Es más fácil ser amigo ¿no?

Teresa: Yo creo que con alguien con quien no has compartido tanto no tienes por qué generar una amistad, porque te has conocido, has visto que no y chao, pero con alguien con quien con quien sí has vivido experiencias, has compartido momentos vitales, pues os va a unir para siempre. Si no es tóxico, ¿por qué no mantener una relación?

Paula: Pero el curro que para mí no requiere el hacerte amiga de tu ex...

Os han definido en redes sociales como las 'Hembra Alfa' de Netflix...

Teresa: ¿Cómo definiríamos una hembra alfa? Como que toma sus propias decisiones, es dueña de su vida, no importa.

Diana: Y también queremos como categorizar todo... a veces como para ser como hembras alfa parece como que tengas que ser como súper fuerte.

Paula: Que se vea la arruga.

Teresa: Si se puede cometer errores y rectificar, pues bienvenido sea.