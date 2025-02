Laia Manzanares, de 'Estoy Vivo' a 'Asuntos Internos': "Necesitamos series feministas para tener referentes"

Tras varias semanas de promoción, TVE estrena este miércoles, 12 de febrero su nueva serie 'Asuntos Internos'. Después de 'Las Abogadas', La 1 nos vuelve a presentar una serie femenina y feminista que nos trasladará a finales de los años 70. La ficción está protagonizada por Laia Manzanares ('Estoy Vivo'), que da vida a Clara Montesinos, una de las primeras mujeres policía que se incorpora a la comisaría de Vallecas.

Laia Manzanares encabeza el reparto de 'Asuntos internos' junto a Silvia Abascal, Nacho Fresneda, Luis Callejo, Carla Campra y Marta Poveda. Pero el elenco se completa con otros nombres como Nico Romero, César Vicente, Javier Collado, Jorge de Juan, Josema Pichardo y Josean Bengoetxea y la colaboración especial de Manuela Vellés y Miki Esparbé.

Intrigas, tensión, acción, coraje y drama en una comisaría de un barrio obrero de Madrid a finales de los años 70, un momento de transformación fundamental de la sociedad española son las claves de 'Asuntos internos'. La serie consta de seis episodios.

En El Televisero hemos podido hablar con la actriz Laia Manzanares sobre este reto de meterse en la piel de una de las primeras mujeres policía que llega a una comisaría en un mundo completamente machista. Sobre ello y sobre lo que supone para ella ser la protagonista de esta ficción nos habla en esta entrevista.

Vuelves a Vallecas después de 'Estoy Vivo', aunque la temática es algo diferente...

¡Hala, es verdad! Pero sí, la historia era diferente y la época también, que es lo que lo diferencia sobre todo.

¿Cómo ha sido trasladarte a esa época porque tienes 30 años y no lo viviste?

A ver, al fin y al cabo la había estudiado, la había tal, pero la tenía poco presente, sinceramente. O sea, más de que me hayan contado cosas y tal, pero para mí ha sido meterme, es lo bueno de mi profesión, que de repente me permite como aprender muchas cosas y meterme en épocas en las que no he vivido. O sea, que súper agradecida.

Es como decía la frase de "Quienes no pueden recordar su historia están condenados a repetirla" del filósofo George Santayana. Porque al final volvemos a caer en los mismos errores porque olvidamos de donde venimos.

¿No sé si el hecho de ser la protagonista te impone o lo afrontas como un reto?

Sí, lo guay es que es una serie muy coral y que todo el elenco era la hostia. Yo me he sentido súper sostenida todo el rato. Y también es verdad que yo me lo pasé muy bien rodando y era como… Cada día rodaba todas las secuencias durante los primeros… el primer mes o así. Estuve cada día en todas las secuencias y lo disfruté un montón. O sea, es algo… Es que a mí me gusta mucho mi trabajo. Me siento súper agradecida, afortunada y privilegiada de poder hacerlo.

Entonces, poder hacer un prota es un regalo. Es una presión y hay muchísimo miedo porque al final te expones y dices 'Uy, ¿y si lo hago mal y no vuelvo a trabajar nunca más?' Y yo no sé si lo he hecho bien o mal, no puedo juzgarme. Pero lo he hecho y lo he disfrutado que al final es para lo que hago las cosas. No para gustar, que también lo necesito, pero para gozar.

En la presentación se ha dicho que vas a poder tener un encuentro con una de esas primeras mujeres policías. ¿Cómo ha sido el proceso de construir este personaje?

Pues mira, para mí hay algo muy importante siempre. Yo construyo mis personajes siempre a partir del guion. O sea, ahí hay una cantidad de información. Y es fuerte porque tú tienes un guion, pero luego como… Si unes todas las piezas de tu personaje, acabas comprendiendo cosas que ya no están en él. De alguna forma. Lo bueno también es que los guionistas han estado muy presentes, que son maravillosos. Y si tú tenías alguna duda, ellos estaban ahí. O si en alguna secuencia, yo recuerdo que les pedí como me falta comprender un poco más las raíces de este personaje para poder comprender su motor. O sea, saber por qué actúa así, necesito saber de dónde viene. Para saber qué es lo que hace que Clara Montesinos sea una persona que, aunque esté en un lugar súper hostil, se sienta pequeña y tenga miedo sigue adelante y sigue haciendo lo que cree aunque no fuera lo que tenía que hacer.

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de interpretar a Clara Montesinos? ¿Qué ha sido lo más difícil?

Es que hay algo como de la época, igual que… O sea, todo es difícil y todo fluye porque teniendo buenos guiones, buenas directoras, buenos compañeros, el soufflé crece. O sea, como había algo de… Si tú juntas todos los ingredientes, la receta sale. Y si los ingredientes son buenos y de calidad y yo me he sentido súper sostenida, súper bien acompañada… No sé.

¿Y cómo ha sido prepararte a nivel físico porque hay muchas escenas de acción?

O sea, tenemos también detrás un equipo de… De stunts, ¿cómo se llaman? De especialistas que vienen, por ejemplo, a escenas como de… Es que no quiero hacer spoilers, pero de… De misiones policiales, por decirlo así. Se habían ensayado previamente antes de empezar a rodar. Tuvimos ensayos. Aprendes a coger la pistola, a colocarte también. Eso también te ayuda a hacer personaje. Y haces… O sea, se ensayan las escenas. Si tienes una caída o un no sé qué, todo esto se ensaya y te ayudan mogollón.

¿No ha habido ninguna lesión?

No, menos mal que no.

Es una serie femenina y feminista, ¿crees que es necesario todavía tener que apostar por este tipo de ficciones y más en una época en la que no era tan habitual?

Absolutamente. O sea, yo creo que ya… Yo he crecido como niña teniendo solo referentes masculinos, prácticamente, en la ficción. O sea, yo lo que me hizo ser actriz es Kill Bill porque fue el primer referente femenino que tuve como hiperpotente, de que era una mujer y era la protagonista. Y encima era como fuerte, y era un sujeto activo, no era como un objeto pasivo, que es donde hemos siempre visto a las mujeres. Y he tenido que luchar mucho para saber que yo también soy un sujeto activo de mi propia vida. Entonces necesitamos puntos de vista femeninos, historias femeninas, porque si no, no hay referentes. Y las mujeres hemos tenido que adaptarnos y que crecer con referentes como, ah, vale, los hombres estos, las mujeres aquellas y a la vez sentir, pero yo siento que merezco ocupar otro lugar en el mundo y yo creo que tenemos que contar, y eso, en momentos históricos de los que no hay referentes.

Además tu personaje está metida en un mundo de hombres y en una época en la que la mujer era un sujeto completamente pasivo...

Total. Y en rodaje fue así, porque ya te digo, todo el primer mes y pico que estuvimos en la comisaría rodando, todos mis compañeros eran ellos. Pocas veces rodé con mujeres esta serie, pero son la hostia, mis compañeros son la hostia. Lo pasamos muy bien.

'Asuntos internos' llega a TVE después de 'Las abogadas' que reflejaba justo la época anterior a esta y esa serie funcionó bastante bien, ¿crees que eso puede ayudar a la hora de llamar al público?

Sí, además en 'Las abogadas' una de las protagonistas es Elisabeth Casanovas, que es una de mis mejores amigas. Bueno, somos casi novias de tan amigas que somos, entendiendo que novias es como tener un vínculo muy estrecho. Y claro, la serie la vi de hecho con ella y me fascinó, y además la estuvimos rodando a la vez y quedamos un día como, tía, el casting que hice, que voy a hacer la serie de TVE en estos meses, de esta época, y me dijo yo también, y yo qué, pero vamos a rodar juntas, o sea, por un momento pensábamos que sí, pero no, y las dos estábamos como haciendo series primas hermanas, porque además estuvimos los mismos meses en Madrid, como, rodando las dos para la misma cadena, la misma época. A mí la serie me flipó, mola mucho que se haya hecho esta apuesta desde la casa, de decir, vamos a hablar de un momento histórico y de historias importantes que no se han hablado, me parece, y doy gracias por poder formar parte de ello.

¿Y crees que esta serie también puede enganchar a la gente de tu generación que no vivieron aquella época?

Absolutamente, yo esta serie la vería en un día, porque a mí también el género me gusta, pero además creo que está muy bien hecha, a mí me interesa y me interpela, como, pues eso que decíamos antes de que hay que conocer lo que fuimos para no volver a repetir los mismos errores.

'Asuntos internos' llega por fin a TVE después de que empezara a hablarse de ella hace casi cuatro años y de llevar ya un año y pico rodada. ¿Cómo has llevado la espera, se te ha hecho muy larga?

Sí, tenía ganas porque es como que tú haces la serie, luego tienes que desentenderte un poco porque sino estás todo el rato con la tensión de cuándo se va a estrenar. Pero sobre todo es algo de jo, quiero que la serie pueda campar a sus anchas, que la gente la pueda ver y disfrutarla tanto como la disfrutamos nosotros haciéndola.

La serie llega en un momento en el que TVE está en crecimiento y además se emitirá justo después de 'La Revuelta', ¿crees que eso le puede beneficiar?

Imagino y espero que sí. Pero yo de todas formas no entiendo de esas cosas, yo entiendo de mi trabajo, digamos, como de esto no sé, no es algo que controle. Yo espero que funcione porque realmente merece mucho la pena y estoy muy orgullosa de haber podido estar en un proyecto con tanta calidad y tanto valor humano, no sé cómo decirlo.