Joaquín Prat se despide así del público de Telecinco tras dar recepción a Ana Rosa: "Me marcho"

Joaquín Prat ha hecho una aparición fugaz en 'Vamos a ver' este lunes para dar la bienvenida a Ana Rosa Quintana, que ha vuelto con la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa'. El presentador quería estar en plató para arropar a su compañera y amiga a pesar de que tenía unas vacaciones programadas.

"Cómo te echaba de menos", le ha dicho Ana Rosa a Prat al darle el relevo. "Cómo te echaba de menos yo a ti", le ha respondido él. "Esa sensación de que me ido ayer", ha compartido la presentadora. "Tampoco hace tanto que te fuiste eh", le ha replicado Joaquín. "Un año y medio, el tiempo pasa volando", ha recordado la periodista.

Joaquín Prat ha elegido el negro para contrastar con el blanco talismán de Ana Rosa. "Es un poco como una metáfora, una ficha de dominó íntimamente ligadas", ha apuntado el comunicador. "Felices vacaciones, que te las has ganado", le ha deseado a continuación. "Sí porque es que has decidido debutar en esto de la tele el mismo día que me marcho yo de vacaciones", ha bromeado él. "Yo ya no decido nada, pero estoy encantada", ha apostillado Quintana.

Tras entrar la cabecera de 'Vamos a ver' y después de un fugaz sumario, Joaquín Prat se ha despedido de su equipo y de los espectadores de Telecinco por unas semanas. "Yo, con su permiso, me marcho de vacaciones. Tenía unas vacaciones planificadas y ya saben ustedes que esto a veces es casi irrenunciable", ha afirmado.

"Se quedan con los mejores, con Patricia Pardo, con Adriana Dorronsoro, con Alfonso Egea, con todos los colaboradores... Son mucho mejores que yo y hacen mejor audiencia que yo. Así que uno se queda tranquilo cuando se marcha de vacaciones y deja todo en manos de estos fenómenos, ha añadido, concluyendo con un "feliz vida a todos".

Por su parte, Patricia Pardo ha tomado el mando del programa, cuya mesa de actualidad moderará en solitario durante el tiempo en el que permanezca ausente Joaquín Prat. "Vente con las pilas bien cargadas porque a ver con quién discuto yo estas semanas", ha bromeado la presentadora gallega.