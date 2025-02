Horóscopo semanal, del 17 al 23 de febrero de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Después de despedirnos del fin de semana arrancamos la tercera semana del mes de febrero de 2025. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, el día 18, el Sol ingresa en Piscis, y comienza el periodo mágico para este signo. Bajo su influjo estaremos muy creativos y emocionales. La Luna en Cuarto Menguante, el día 20 en Sagitario, nos ofrece un buen momento para hacer cambios que van a mejorar nuestra vida.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 17 de febrero hasta el domingo 23 de febrero de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

El Sol abandona tu signo el día 18, pero deja una estela que te protege y te anima a perseguir nuevas metas. Pueden hacerte una propuesta muy atractiva. No la rechaces sin estudiarla con calma y concéntrate en lo que te importa. Todo lo que hagas con y por amor repercutirá muy favorablemente en ti y en tus relaciones familiares, sociales, profesionales

Horóscopo semanal Escorpio

Hay algo del pasado que no te permite avanzar como tú quisieras. Pero eres creativo, intuitivo, seductor…, y con esos ingredientes vas a superar cualquier obstáculo. Cuida tus palabras para no herir ni crearte enemistades que te compliquen la vida y te desgasten inútilmente. El 18 y 19 la Luna en tu signo te regala unos días mágicos. Pide un deseo.

Horóscopo semanal Aries

El planeta Venus transita por tu signo y contribuye a que estés muy seductor y a que los problemas que te agobian comiencen a solucionarse. Es posible que tengas que tomar una decisión que no tienes clara. Confía en ti y en lo que te dice tu intuición para no equivocarte. Tu reto esta semana es valorar lo que tienes, cuidarlo y mimarlo como tú sabes.

Horóscopo semanal Géminis

Has podido vivir momentos de dudas e incertidumbre, pero con el benefactor Júpiter en tu signo los vas a dejar atrás y vas a tener la felicidad al alcance de la mano. Solo debes ser mínimamente prudente y no adelantarte a los acontecimientos. Superas con creces al resto de los signos en el arte de relacionarte, y esta semana puedes conocer a gente muy interesante.

Horóscopo semanal Tauro

Esa carga emocional que vienes arrastrando desde hace tiempo comienza a aliviarse. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a cerrar capítulos del pasado y a volver a ser feliz. Es un buen momento para tu economía; quizá puedas darte un capricho que te ilusiona. La fortuna va a sonreírte, pero es necesario que empieces por creer en ti mismo y en tus posibilidades.

Horóscopo semanal Virgo

El Cuarto Menguante de la Luna aleja de tu vida lo que te está alterando y te anima a no pasar por alto esos pequeños detalles que te pueden hacer muy feliz. No hagas confidencias a quien no conoces a fondo porque hay personas a tu alrededor que pueden no ser lo que parecen. Cualquier actividad que emprendas con fines económicos va a dar buenos beneficios.

Horóscopo semanal Cáncer

El planeta Marte retrógrado en tu signo te frena y puedes sentir que la vida se te pone cuesta arriba, pero la Luna en Cuarto Menguante te ayuda a liberarte de cargas que no son tuyas para que todo cambie a mejor. Es bueno que estés preparado para los cambios y los busques cuando sea necesario. Desconectar un poco de la rutina te vendrá de maravilla.

Horóscopo semanal Piscis

Con el planeta Mercurio en tu signo estás brillante e inteligente, y sabrás cazar al vuelo las oportunidades y adaptarte a las circunstancias. Estarás muy abierto y comunicativo, y te esforzarás para que los demás se encuentren bien contigo. El Sol ingresa en tu signo el día 18 y comienza tu periodo mágico en el que te vas a sentir imparable.

Horóscopo semanal Libra

Puede ocurrir algo muy favorable para tus intereses. Tal vez haya cambios importantes que te ayuden a destacar y llegar donde siempre has querido estar. Los miedos están para vencerlos y las dificultades no te impedirán que consigas el éxito. Vivirás con mucha pasión, pero no dejes tu corazón en manos de quien no lo merezca. El 15, 16 y 17 son tus días mágicos.

Horóscopo semanal Leo

Te vas a sentir muy seguro de ti mismo y no aceptarás ocupar un segundo lugar ni pararás hasta situarte en el puesto privilegiado que consideras que te corresponde. Los buenos aspectos del planeta Venus te ayudan a poner punto y final a cualquier drama emocional que hayas podido vivir. Las relaciones van a estimularte mucho y te ayudarán a ver la vida con alegría.

Horóscopo semanal Sagitario

El planeta Venus te hace unos aspectos fabulosos para que tu vida vaya como la seda. Con el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, es el momento de olvidar malos rollos y volver a sonreír y disfrutar. El amor, las diversiones y las aficiones te van a proporcionar muchas alegrías. La Luna en tu signo el 20 y 21 puede traerte una bonita sorpresa.

Horóscopo semanal Capricornio

Cuando creías que lo tenías todo controlado, algo no ha salido como esperabas y tus planes se han ido al traste. Pero a paciente y perseverante no te gana nadie, y no te vas a rendir. Eso sí, ahora te conviene reflexionar y no forzar las cosas. Intentarás proteger tu economía y tener cierta estabilidad, pero pueden llegar gastos inesperados.