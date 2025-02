Avance 'Sueños de Libertad': ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 12 de febrero?

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Esta semana la ficción volverá a reforzar su reparto con la incorporación de Arturo Querejeta tal y como avanzamos en exclusiva para dar vida a un doctor amigo de Damián.

La serie diaria de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez, y que está a punto de cumplir un año de emisiones, seguirá sumando nuevos nombres a su reparto. Y es que en los próximos capítulos también llegará Doña Clara, el personaje que encarnará Marta Calvo, histórica villana de la serie 'Motivos personales'. Su llegada supondrá un giro de 180 grados en las tramas de la ficción dando vida a la madre de Pelayo Olivares (Alejandro Albarracín).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, después de la filtración de don Pedro y que la detención de Andrés saliera publicada en la prensa, la preocupación crecía entre los De La Reina al ver el escándalo que se avecina. Y es que la noticia hacía que el futuro de la empresa y de los trabajadores esté en peligro.

Pero la inquietud también se propagaba en los Merino. Y es que Luis temía que a Andrés le hagan un juicio paralelo y la sociedad no le perdone esta injusticia mientras que a Joaquín lo único que le preocupaba es que este follón se lleve por delante sus ilusiones y todo el legado. Así, los hermanos volvían a tener un enfrentamiento. Después, Luis decidía renunciar a su puesto en logística al sentir que no puede con todo.

Tras la crisis que ha desatado, don Pedro convocaba de urgencia una junta con todos los socios y les hacía creer a todos que la culpable de la filtración había sido culpa de Marifeli y proponía contratar a su hermana Irene como la nueva secretaria.

En la mansión, Julia se mostraba muy alterada por la detención de su tío. La pequeña recibía el apoyo de Digna y de Damián. Por su parte, Marta estaba completamente sobrepasada por todo lo ocurrido y le pedía a Fina tener un tiempo para ellas dos solas. Mientras, María seguía desesperada al ver la situación de Andrés y trataba de evitar ir a visitarle a la cárcel.

Don Pedro iba más allá al proponer la compra de las acciones de Andrés para desvincularle por completo de la empresa. Y Jesús no dudaba en aceptar su propuesta. Sin embargo, tanto Marta como Tasio y hasta el propio Joaquín se negaban a aceptarlo. Después, Carpena optaba por hacerle una visita a Andrés para convencerle de que él mismo renuncie a sus acciones pero el De La Reina lo rechazaba y don Pedro no dudaba en amenazarle.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 244 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 12 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 244 de 'Sueños de libertad'

Damián descubre que don Pedro ha intentado presionar también a Andrés para conseguir apartarle de la empresa. Algo que tanto él como Marta consideran completamente rastrero. En medio de todo este escándalo, el patriarca le pide a su hija que tenga mucha discreción con Fina y tome distancia con ella ahora que se va a casar con Pelayo.

En la fábrica, Irene empieza a trabajar como la nueva secretaria de dirección con algo de resignación. No obstante, la hermana de don Pedro no duda en ser una eficiente secretaria y estar al tanto de todo para mantener informado a su hermano. Eso sí, su primer día se ve afectado por un encontronazo con Claudia. Más tarde, don Pedro no duda en abroncar a su hermana por ayudar a Joaquín con el escándalo de Andrés.

Don Pedro no echa su brazo a torcer y da un paso más allá para conseguir expulsar a Andrés de la empresa. Y para ello visita a María para tratar de que sea ella quien convenza a su marido de la venta de sus acciones. Aunque Begoña irrumpe en la conversación acusándole de actuar por venganza y no por el bien de Perfumerías De La Reina.

Tras ello, Begoña no duda en advertirle a Damián de las verdaderas intenciones de don Pedro y su suegro le anuncia que ha conseguido que pueda visitar a Andrés en prisión. Y durante su visita, la enfermera aprovecha para tratar de apoyar a su amado y mostrarle fortaleza asegurándole que van a luchar por su libertad.

Después, Jesús no duda en avivar la guerra entre María y Begoña contándole a su cuñada que Begoña ha visitado a Andrés en la cárcel provocando un nuevo desencuentro entre ellas. Tras ello, Begoña se encara con Jesús y le deja claro que está solo y que si algún día le pasa lo de Andrés nadie le apoyará. Unas palabras que dejan completamente destrozado al De La Reina.