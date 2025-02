Avance 'Sueños de Libertad', lunes 17 de febrero: Jesús, acorralado y la decisiva prueba de Andrés

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Este viernes se incorporaba Arturo Querejeta al reparto de la ficción tal y como avanzamos en exclusiva para dar vida a un doctor amigo de Damián.

Pero por si fuera poco, la serie de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez, seguirá sumando nuevos nombres a su reparto coincidiendo con su primer aniversario. Y es que en los próximos capítulos también llegará Doña Clara, el personaje que encarnará Marta Calvo, histórica villana de la serie 'Motivos personales'. Su llegada supondrá un giro de 180 grados en las tramas de la ficción dando vida a la madre de Pelayo Olivares (Alejandro Albarracín).

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de que María le confesara que fue ella quién mató a Víctor sin querer y todo lo que pasó, Damián decidía tomar cartas en el asunto para salvar a su hijo de la condena a garrote vil. Tras ello, el patriarca no dudaba en encañonar a Jesús haciéndole un ultimátum: que consiga que Andrés quede en libertad o les denunciará a él y a María a la guardia civil.

Tras ello, Jesús confrontaba a María por contarle a Damián lo sucedido y ella no dudaba en advertirle que como cuente su secreto desataría que Andrés definitivamente la repudie y se eche en brazos de Begoña. Así, que optaba por presionarle para que consiga que dejen a Andrés en libertad.

Por su parte, Digna le pedía a Joaquín que averigüe si don Pedro ha estado implicado en todo lo que ha pasado con Andrés y si fue él quién lo filtró a la prensa. Paralelamente, Gema le confesaba a Digna que se encuentra algo perdida y que echa de menos su trabajo en la mansión de los De La Reina. Por si fuera poco, desconfía (y mucho) de Irene Carpena como secretaria de su marido.

Damián recibía en la mansión al doctor Fermín Herrera, un reputado neurocirujano amigo suyo. El De La Reina le pedía a su viejo amigo que trate a Miguel Ángel Vaca y él accedía. Sin embargo, el gobernador civil se resistía y se negaba a que le diagnostiquen lo que le pasa.

En el dispensario, Luz le anunciaba a Claudia que ha decidido abandonar la medicina y la dependienta se mostraba apenada por su decisión. Por otro lado, Pelayo recapacitaba y le pedía disculpas a Marta por su actitud y le decía que se quiere casar con ella y que no quiere perder su amistad. Finalmente, Begoña le contaba a Marta que ha encontrado la prueba para demostrar que Andrés es inocente.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 247 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 17 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 247 de 'Sueños de libertad'

Tras descubrir gracias a Joaquín que don Pedro fue el que filtró a la prensa la encarcelación de Andrés, Digna no duda en unirse a Damián para tratar de conseguir que Andrés sea liberado. Paralelamente, Marta y Begoña siguen tratando de encontrar la foto que pruebe que Andrés no pudo ser el que mató a Víctor.

Para dar con las fotografías, Marta no duda en pedirle ayuda a Fina y a Tasio para que intenten dar con el paradero de dicha prueba. Pero don Pedro se interpone para dificultar que encuentren las fotografías y le pide a su hermana que no ayude a Marta. No obstante, Irene opta por devolverles el sobre y Tasio da con él.

Por otro lado, Claudia sigue preocupada por la decisión de Luz de abandonar el dispensario. Tras contárselo a su tía Manuela, ambas deciden organizar una fiesta sorpresa de despedida a la doctora para agradecerle todo el trabajo que ha realizado en la colonia. Por su parte, Luz rechaza la propuesta de Luis de acompañarle a Barcelona.

Gaspar también regresa a la cantina, por lo que el trabajo de Manuela ya no es necesario. Es por ello, que Claudia le pide a Digna que contrate a su tía como sustituta de Gema en la mansión, aunque a Digna no le parece la mejor idea.

Pasan las horas y Marta y Begoña siguen preocupadas por no conseguir la foto que pruebe la inocencia de Andrés. Ante la desesperación por creer que su hijo puede ser condenado, Damián acorrala a su hijo y a María amenazándoles con denunciarles ante la guardia civil. Pero finalmente, Marta y Begoña dan con la prueba.