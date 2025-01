Quieren declarar a Alberto Chicote persona 'non grata' en Córdoba por lo visto en su programa: "Es mediocre"

'Batalla de restaurantes' regresó a La Sexta este martes con una entrega con Córdoba como protagonista que ha generado revuelo. La Cofradía del Rabo de Toro no ha tardado en condenar la imagen que el espacio de Alberto Chicote ha ofrecido en televisión sobre la gastronomía de la capital.

Su presidente, Ricardo Rojas ha señalado que "ningún programa mediocre" tiene que dictar "quién elabora el mejor guiso". El concurso de La Sexta estrenó su nueva temporada este martes con un claro objetivo en su primera entrega: encontrar el mejor rabo de toro de Córdoba poniendo a competir a cuatro restaurantes.

Un planteamiento que ha ofendido a Ricardo Rojas, presidente de la Cofradía del Rabo de Toro. "La batalla no existe en la restauración cordobesa", subrayó el alto cargo este miércoles durante un acto de la asociación.

La Cofradía de Rabo de Toro de Córdoba sentencia a 'Batalla de restaurantes' y carga contra Alberto Chicote

Rojas ha anunciado que pedirá a la asociación de hosteleros de Hostecor que declare a Alberto Chicote persona 'non grata' por la distorsión que ha llevado a cabo con la imagen de la hosteleria cordobesa en televisión. "No necesitamos ningún programa mediocre para decirnos quién elabora el mejor guiso", subrayó el presidente, insistiendo en su "rechazo" hacia el concurso que, según él, no se ajusta a la realidad.

"Cualquiera que haya visitado Córdoba y estado en alguno de sus muchos restaurantes habrá podido ver que el programa no refleja la realidad", sentenció Ricardo Rojas, espetando que el espacio de La Sexta ofrece una "imagen muy negativa" de los profesionales de la capital y que "la Cofradía del Rabo de Toro está obligada a salir al paso en defensa del sector de la cocina tradicional".

Gordofobia y homofobia en la primera entrega: "Tampoco tienes pinta de ser muy femenina"

Y es que, más allá de no compartir la visión de 'Batalla de restaurantes' sobre la competición entre hosteleros, la última entrega del espacio de Alberto Chicote quedó ensuciada por los comentarios gordófobos y homófobos de uno de los concursantes. 'Tu pescaíto', uno de los cuatro locales protagonistas, protagonizó alguna de las polémicas más sonadas de la entrega.

"¿Por qué no preavisáis que las croquetas vienen encima de un pegote de mayonesa?", comentó Rocío, propietaria de 'Fusión Lío Córdoba' durante la visita al restaurante de su contrincante. Una pregunta que hizo que Manuel, dueño del local, saliese furioso de la cocina para propinar una serie de comentarios desafortunados a la concursante. "Me imagino que serás Rocío", señaló el chef.

Confusa, ya que era la única mujer en la mesa, la concursante de 'Batalla de restaurantes' le respondió con sorna. "Él no es Rocío, él tampoco y él tampoco", señaló algo molesta. "Bueno, es que tampoco tienes pinta de ser muy femenina", comentó el dueño de 'Tu pescaíto', dejando desencajado a Alberto Chicote y al resto de concursantes.

"Yo no vengo aquí a que me digas las pintas que tengo", respondió de forma tajante la concursante, muy ofendida por la actitud del cocinero. "Me has aclarado que no tengo pinta femenina, no lo sabía", recalcó Rocío, que más tarde sería increpada de nuevo por su peso. "Se nota que come bastante", comentó de nuevo Manuel a espaldas de su compañera.

Sobre si se había excedido en su petición de declarar a Alberto Chicote como persona 'non grata', Ricardo Rojas insistió en que "hay que responder a esa provocación de alguna manera. Para eso no vengas". A su vez, subrayó que "Córdoba destaca por sus grandes valores profesionales y humanos" y que para nada se corresponde por lo visto en 'Batalla de restaurantes'.