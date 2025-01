Máximo Huerta da sentencia a Melody en el Benidorm Fest de un modo que no vio venir nadie

El Benidorm Fest 2025 proclamará su ganador el próximo sábado, eligiendo así quién representará a España en el festival de Eurovisión el próximo mayo. Tras una segunda semifinal de alto nivel, Máximo Huerta no ha dudado en pronunciarse sobre el cartel definitivo de artistas que se jugarán el micrófono de bronce en la gran final, lanzando un afilado dardo a Melody y a su propuesta.

Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J KBello, Lucas Bun y Melody conforman la lista de clasificados del Benidorm Fest 2025 tras las dos primeras semifinales celebradas. Solo uno de ellos logrará poner rumbo a Basilea con su propuesta, y de cara a la votación final del sábado, muchos tienen claro a su favorito o favorita.

Máximo Huerta echa por tierra la propuesta de Melody en el Benidorm Fest: "Se me queda trasnochada"

Desde su cuenta de Facebook, Máximo Huerta ha desvelado a sus seguidores el candidato al que estará apoyando durante la próxima y última gala. "Pues de todo lo que vi anoche en la segunda semifinal del Benidorm Fest, más la primera, os digo que mi favorito para ganar y representarnos en Eurovisión es J Kbello", confesó el escritor a sus seguidores. Un mensaje que también compartió en 'X'.

Pues de todo lo que se ha visto en @BenidormFestTVE me quedo rotundamente con J KBELLO



Enhorabuena a las presentadoras #BenidormFestSemi2 — Máximo Huerta 🌿 (@maximohuerta) January 31, 2025

"Es la única propuesta que me parece acorde a 2025", añadió además el presentador, alabando la propuesta del gaditano con 'VIP', una actuación llena de juegos de luces y complejas rutinas de baile que enamoró al jurado y a la audiencia este pasado jueves. Pero el ex ministro de Cultura y Deporte no se quedó ahí en su radiografía de esta última edición del festival.

Además de confesar su propuesta favorita, terminó lanzando algún que otro dardo a otra de las candidaturas. "Las divas se me quedan encantadoras, pero trasnochadas. Y no por ellas, sino por la canción o lo que sea. Me parecen de 1990", escribió Máximo Huerta, haciendo referencia directa a Melody y a su tema 'Esa diva', con el que atravesó dificultades técnicas durante su actuación en la segunda semifinal.

Aún así, dado que se refiere a 'divas' en plural, no puede descartarse que el escritor haya manifestado también su rechazo a otras propuestas que lucharán en la final como Daniela Blasco, que abrirá la gran final del Benidorm Fest 2025 con su tema 'Uh nana', en una actuación, al igual que la de Melody, cargada de baile, pirotecnia y mucha energía.