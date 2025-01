Fernando Savater rebasa todo límite con lo que se lanza a verbalizar de Lalachus y cuesta creerlo

Casi que no queda nadie por haberse manifestado al respecto de la polémica de LalaChus en las Campanadas de TVE. Pero ahora ha sido Fernando Savater quien ha acaparado todas las críticas por su lamentable artículo de opinión sobre la colaboradora de 'La Revuelta' y su protagonismo en las Campanadas de TVE junto a David Broncano.

Así, el filósofo, escritor y ex político ha querido dedicarle su columna en The Objective a las Campanadas de TVE con LalaChus y David Broncano. Y en ella no ha dudado en demostrar su gordofobia.

"No tener ni curiosidad por cómo se dieron las campanadas de fin de año en las diferentes cadenas de televisión tiene sus inconvenientes, pero también algunas ventajas: le impide a uno discutir con sus contemporáneos sobre los méritos comparados del uniforme de la Pedroche sobre el fino humor de la Bitelchús o como se llame la tía gorda esa, pero nos deja más tiempo para meditar sobre la cuestión trascendental de los propósitos que hacemos para el nuevo año", llega a decir Fernando Savater demostrando que no tiene respeto por nada ni por nadie.

Pero es que él mismo deja claro que no piensa cambiar en este 2025. "No me propongo en los meses venideros disminuir el radicalismo de mis opiniones, sino que pienso llevarlo al máximo. Nietzsche dijo que no era un hombre, sino dinamita: pues bien, a mí la dinamita se me queda corta, soy un cóctel de trinitotolueno, fentanilo y botellón de orujo", sentencia.

Pero lejos de quedarse ahí sus críticas y burlas hacia LalaChus, Fernando Savater va a más al cuestionar también la reacción que tuvo Jordi Évole. "A raíz de una polémica no muy ilustre en torno a una estampita aparecida en las campanadas de TVE 1, Jordi Évole ha proclamado '¡Viva todo lo que significa Bitelchús (o Lapachús o Marichús, como sea)!'. Pues bien, que nuestra voz de combate sea: '¡Fuera todo lo que significa Bitelchús y sobre todo Jordi Évole!'", concluye.

Lluvia de críticas a Fernando Savater por su gordofobia con LalaChus

Pues bien, esta columna de Fernando Savater ha promovido que "X" se haya llenado de críticas hacia el filósofo. Son muchos los que critican que el que fuera uno de los máximos exponentes de la filosofía en el bachillerato ahora haya quedado para referirse a alguien como LalaChus como "la tía gorda esa".

"Este bellezón con el cerebro socarrado por la ultraderecha se llama Fernando Savater. Le creímos filósofo un lejano día y llama a LalaChus "la tía gorda esa", defiende la periodista Rosa María Artal. Otro que tampoco ha dudado en cuestionarle ha sido el presentador Máximo Pradera.

Y son muchos los que no han dudado en ironizar el asunto asegurando que jamás se imaginaban que al final entre los famosos apellidados Savater la mejor iba a ser Leticia Sabater.

Este bellezón con el cerebro socarrado por la ultraderecha se llama Fernando Savater. Le creímos filósofo un lejano día y llama a Lalachus "la tía gorda esa" pic.twitter.com/yYbMUN4hTr — Rosa María Artal (@rosamariaartal) January 5, 2025

-Qué haremos ahora que nos falta Javier Pradera - se preguntaba angustiado Fernando Savater en el año 2011?



Y se respondía a sí mismo:



-Probablemente, nada más que tonterías. pic.twitter.com/cVvJeHjORM — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) January 5, 2025

Fernando Savater ya ha superado su Máster en fascismo con la especialización en chulo de playa. De hecho, se refiere a Lalachus como "la tía gorda esa". Habría que preguntarle si se ha visto él. pic.twitter.com/GgJ0RQHFnd — Jose Solano (@Chancams) January 5, 2025

Quien nos iba a decir hace unos años que de los Savater, la buena era Leticia. — Javier Durán (@tortondo) January 5, 2025

Se considera a Savater una de las grandes mentes pensantes de la España actual.



Ninguna mente pensante, grande o pequeña, necesita recurrir a un estilo tan zafio para que le mantengan su columna de opinión.



El erial intelectual español no para de crecer. pic.twitter.com/2P3kLKLAxA — Borja (@borjald) January 5, 2025

Fernando Savater: “No tener ni curiosidad por cómo se dieron la campanadas de fin de año (…) le impide a uno discutir con sus contemporáneos sobre los méritos comparados del uniforme de la Pedroche sobre el fino humor de la Bitelchús o como se llame la tía gorda esa”



Ojo cuidao pic.twitter.com/8wVsszpzvW — Bérnar (@BernarGM) January 5, 2025

Hubo un tiempo en el que Fernando Savater me inspiraba un mayor respeto que Leticia Sabater.

Hace mucho que no. pic.twitter.com/WEXfnnqRcC — José María Clemente (@JoseMClemente) January 5, 2025

Fernando Savater es un miserable y da igual cuando leas esto.

Se puede tener estudios universitarios y ser un maldito imbécil.

Esto ha dicho hoy el sinvergüenza, refiriéndose a Lalachus: "la tía gorda esa". pic.twitter.com/dr93tL9Rdj — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) January 5, 2025

Fernando Savater se supera cada año pasando de lo más mediocre de la filosofía española hasta soltar comentarios gordófobos (mírese al espejo) y se cree con la legitimidad de ser un cerdo porque se le murió la mujer. Lea sus libros, aunque entiendo que le de pereza. pic.twitter.com/N3HjBnYUYj — Sergio Casado Chamizo (@sergiopoe_98) January 5, 2025

¿Quién nos iba a decir que el bizco y con apellido Savater con más dignidad terminaría siendo Leticia y no Fernando? pic.twitter.com/EXNXK4lDOP — Henboque de confianza (@Henboquee) January 5, 2025

Fernando Savater. O la representación de la decadencia del que fue un intelectual y ahora escupe bilis en un "medio" digital. pic.twitter.com/1SDcYSdv7Q — Juanma Ponferrada (@Juanma_Ponfe_) January 5, 2025