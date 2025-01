El histórico rostro de Mediaset que acepta 'Supervivientes 2025' para ser una de sus concursantes bomba

'Supervivientes 2025' es uno de los mayores reclamos televisivos de la temporada y la baza más potente con la que cuenta Telecinco. Llegará previsiblemente en marzo como las dos anteriores ediciones y ya empieza a existir interés por saber quiénes van a ser los concursantes este año.

Por ahora, todo son cábalas y rumores. En primer lugar, se apuntó a Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego, aunque ella lo negó ante la prensa. Lo mismo que Carlo Costanzia, del que se llegó a decir que estaba en negociaciones para poner rumbo a Honduras.

Por otro lado, dos nombres altamente posibles son los de Montoya y Manuel González. Los dos están en el candelero por la actual edición de 'La Isla de las Tentaciones', que en las últimas temporadas se ha convertido en una cantera para el casting de 'Supervivientes'. Los dos son archienemigos y su participación sería muy jugosa.

Y entre las quinielas, hay otro nombre muy explosivo. Se trata de una histórica de Mediaset: Nagore Robles. La colaboradora y presentadora es, ahora mismo, la más probable tras el compromiso que adquirió con el público y ante Carlos Sobera el año pasado. Y es que se le propuso sustituir a Carmen Borrego tras su abandono y ella lo declinó postulándose para esta próxima edición.

"Yo soy muy fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día 1. No me gustaría entrar con el hándicap de ir un mes más tarde. Soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día 1 y tragarme entero el concurso. Llevo años diciendo 'no' y ni siquiera he escuchando propuestas, pero estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de Supervivientes", declaró Nagore.

"Si esta cadena y esta productora me quieren, yo me siento para llegar a un acuerdo porque yo me muero por ir. Quiero tirarme desde el helicóptero y ser campeona de Supervivientes", añadió ilusionada. "En este momento podemos decir con total y absoluta claridad que en la próxima edición de Supervivientes 2025 se encontrará Nagore", anunció Carlos Sobera.

"Recuerda que te has comprometido conmigo y con el público", le insistió el presentador. "Pero llamadme eh. Os lo prometo de verdad que yo me muero por tirarme de ahí y espero llevarme ese maletín", remató Nagore Robles.