'El Capitán' Joaquín Sánchez triunfa en Antena 3 y 'Next Level Chef' cae a una audiencia inasumible en Telecinco

'Next Level Chef' confirma su fracaso en Telecinco. A pesar de la buena crítica y del esfuerzo de Mediaset por dar a conocer el producto con varias redifusiones del capítulo 1 y una intensa promoción, la segunda entrega no solo no ha logrado remontar los bajos resultados del estreno (8,1%), sino que además ha sufrido una fuerte caída de 2,6 puntos, marcando un ínfimo 5,5% de cuota de pantalla con apenas 447.000 espectadores de media. Antes, en el express, la cifra fue inferior con tan solo un 5,2%.

Datos realmente insostenibles para la que aspiraba a ser la gran baza del inicio del 2025 que dan cuenta del estado tan crítico y difícilmente resoluble de Telecinco en la actualidad, que registró un 7,7% en el promedio de este miércoles; quedándose muy cerca de La Sexta (7%) y siendo duplicada por Antena 3 con un 15,4% de media en la jornada de ayer. Un abismo entre las dos principales privadas muy profundo.

El 2º #NextLevelChef en la noche de @telecincoes se conforma con el 5.5% de cuota y 447.000 de audiencia media



👩‍🍳 Suma 1.591.000 espectadores únicos



👨‍🍳 El 40.9% de los espectadores únicos repiten con respecto al estreno

Este gran resultado para el canal de Atresmedia se explica por su habitual buen day time y por el éxito de su nueva oferta de prime time. 'El Capitán en América', el nuevo programa de Joaquín Sánchez junto a su familia, triunfó a lo grande con un brillante 16,3% y más de 1,3 millones de seguidores. Arrolló así a 'Next Level Chef' y también se impuso a 'La Revuelta' de David Broncano (11,8%), que retrasó su emisión a las 23:20 horas por el partido de octavos de la Copa del Rey entre el Elche y el Atlético de Madrid.

Joaquín & familia ESTRENAN #ElCapitánEnAmérica con éxito en el prime time de @antena3com



✈️ LÍDER con un 16.3% de share y una media de 1.335.000 espectadores



✈️ Más de 2.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa

No obstante, el encuentro deportivo empeoró los resultados del espacio de humor con un 9,7%, lo que dio alas para que 'El Hormiguero', sin la competencia de 'La Revuelta', se fortaleciera con un excelente 16% en access. Con todo, la noche de este miércoles fue para Antena 3 sin oposición, pues en la franja de prime time, la más codiciada, firmó un formidable 16,5% de media mientras que Telecinco, su principal rival, no pasó de un 6%. Por su parte, La 1 de TVE obtuvo un 10,3%.