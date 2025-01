Avance semanal 'Sueños de Libertad': El final de Andrés y Begoña, la trampa de María, el giro con Tasio y un regreso

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento álgido tanto en audiencias como en tramas tras cerrar el 2024 como la serie más vista de la televisión. Y para reforzar sus historias y reparto, la ficción incorporó esta semana a tres nuevos actores: Alejandro Albarracín, Ana Labordeta y Paula de la Nieta, que casualmente formaron parte de 'Amar es para siempre' y 'Amar en tiempos revueltos'.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Damián no dudaba en reprocharle a Marta todo lo que ha provocado por tratar de vengarse de Santiago. Además le pedía que por favor mantuviera su versión de que trataron de atracarle y Tasio le defendió. Tras ello, Marta, completamente rota le confesaba a Fina el papel que jugó para conseguir que Santiago desapareciera de sus vidas y la dependienta se enfadaba y amagaba con contar toda la verdad a Carmen.

La llegada de Leonor a la tienda desataba pasiones por toda la colonia y Claudia se comprometía a vigilarla para evitar que la nueva dependienta caiga en las garras de cualquiera.

Digna acudía al dispensario para hablar con Luz y reprocharle que su hijo Luis tenga que renunciar a toda su vida para poder vivir una vida juntos lejos para evitar que salga a la luz todos sus secretos. Entretanto, Irene se percataba de que entre Digna y su hermano hay una relación muy estrecha.

Tras sentirse culpable del estado de Tasio y de haberle puesto en peligro, Marta acudía a visitar a su hermanastro para agradecerle su gesto heroico. Justo entonces, Ángela aparecía en la habitación y descubría que los De La Reina ya saben que es hijo de Damián.

María le pedía a Luz que le hiciera un examen médico para confirmar si está embarazada o no. Después, Luz no dudaba en contarle a Andrés que su mujer espera un bebé y él que pensaba que es suyo, pues su mujer no le ha dicho lo contrario, se lo comunicaba a Begoña con lo que sus planes de poder estar juntos vuelven a complicarse.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 13 al viernes 17 de enero:

Capítulo 222 de 'Sueños de libertad' – Lunes 13 de enero

Estando en el hospital junto a Tasio, Carmen sospecha de la versión que le han contado su marido y Damián sobre el disparo de Eladio y piensa que Tasio conocía a Eladio de su pasado. Entretanto, Claudia muestra su preocupación ante Fina por el paradero de Leonor tras llegar tarde a la tienda después de haber estado en la verbena de Torrijos.

Después de la bronca que le echó Digna, Luz empieza a cuestionarse si su suegra tiene razón y es egoísta al provocar que Luis tenga que marcharse a Buenos Aires por ella. Así, la doctora llega a decirle a Begoña que ella no es la pareja que Luis necesita.

Tras saber que María está embarazada, Andrés le deja claro que cuidará de su supuesto hijo pero no está dispuesto a volver con ella porque no la quiere y quiere seguir junto a Begoña. Sin embargo, Begoña no está dispuesta a que sus vidas sigan patas arriba y pone punto y final a su historia de amor.

En la cantina, Joaquín le cuenta lo que le ha pasado con Gema a Gaspar y este anima al Merino a exigir una respuesta a su perdón. Paralelamente, María insiste a Gema que oculte que Andrés no es el padre del bebé que espera. Después, la propia María le cuenta a Damián que está embarazada.

Don Pedro sigue pensando que no se ha hecho justicia con la muerte de Mateo porque a Felipe solo le han caído dos años de cárcel. Por su parte, Damián sorprende a Ángela, Carmen y el propio Tasio al anunciar que ha decidido reconocer legalmente al operario y que pueda llevar su apellido. Y Santiago irrumpe en el despacho para amenazar a Marta que si no declara que contrató al matón para darle una paliza denunciará su homosexualidad.

Capítulo 223 de 'Sueños de libertad' – Martes 14 de enero

Damián reúne a Jesús, Marta y Andrés para comunicarles su decisión de reconocer a Tasio como hijo legítimo provocando la ira de Jesús mientras el resto lo apoyan. Paralelamente, Marta sigue muy nerviosa por la nueva amenaza de Santiago y Damián trata de calmar a su hija.

En el dispensario, Luz se confiesa con Begoña y le reconoce que tiene dudas con respecto a lo de marcharse a Buenos Aires con Luis mientras Begoña le cuenta que ha terminado su relación con Andrés para siempre.

Carmen sigue sospechando sobre la identidad del hombre que disparó a Tasio. Y precisamente, Fina consigue convencer a Marta para contarle a Carmen toda la verdad. Y cuando ella lo descubre, la jefa de la tienda no duda en arremeter contra los De La Reina. Mientras, Claudia empieza a hartarse de la actitud de Leonor.

Andrés hace oficial la noticia del embarazo de María y Jesús no duda en disfrutar del mazazo que ha supuesto esto en la relación de su hermano y su mujer. Por otro lado, tras comprobar que María ha malmetido a Julia con mentiras sobre las consecuencias de la nulidad matrimonial, Begoña planta cara a Jesús y le deja claro que si la separa de la niña sacará a la luz todos sus crímenes.

María recibe una carta romántica de Víctor que podría hacer peligrar su plan de hacer creer que el bebé es de Andrés. Por su parte, Joaquín da un ultimátum a Gema para que vuelva a casa pero ella no reacciona como él esperaba y termina deshaciéndose de su alianza.

Capítulo 224 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 15 de enero

Begoña tiene un monumental enfrentamiento con María por tratar de manipular a Julia para ponerla en su contra. Después, la enfermera trata de convencer a Andrés para que se centre en su mujer y en el bebé que espera y que se olviden el uno del otro.

Tasio sigue alojado en casa de los De La Reina hasta que se recupere, algo que no le hace demasiada gracia a Carmen y le reprocha que haya puesto su vida en juego por tratar de complacer a Marta y termina arremetiendo contra su nueva familia.

Luis y Luz deciden descartar sus planes de marcharse a Buenos Aires después de que él se de cuenta de que la doctora no está preparada para irse. Mientras, en la tienda, Claudia comprueba que Leonor no para de tener problemas y cómo con sus modales espanta a las clientas.

Gema le explica a María su pelea con Joaquín y le confirma además que ha perdido su alianza. Por su parte, María le cuenta que ha recibido una carta de Víctor declarándose pero ella no va a permitir que la verdad salga a la luz. Precisamente, Víctor sigue tratando de hablar con su amada pero ella le esquiva.

Marta y Pelayo tienen un encuentro que acaba con un fuerte enfrentamiento mientras Santiago los está vigilando. Tras ello, el comercial persigue a Marta y le roba su diario secreto. Y después, Santiago no duda en entregárselo a Pelayo y le propone destruir juntos a la directora de la fábrica. Finalmente, pese a que Andrés le da el pésame por la muerte de Inés, don Pedro le culpa también de la pérdida de su esposa.

Capítulo 225 de 'Sueños de libertad' – Jueves 16 de enero

Después de tener que soportar los insultos de Jesús, Ángela le confiesa a Damián su miedo a que su primogénito nunca deje tranquilo a su hijo. Tras ello, el patriarca da un paso más allá y anuncia a sus hijos que le va a ceder un 4% de sus acciones a Tasio provocando que Jesús vuelva a explotar. Lejos de quedarse ahí, Marta también opta por cederle parte de las suyas para que así Tasio esté igualado con Andrés.

Gema está desesperada al no encontrar su alianza y Joaquín decide tenderle una mano para ayudarla a encontrar el anillo. Y cuando este aparece, la doncella decide perdonar a su marido y volver a casa. En la tienda, Claudia decide proteger a Leonor ante Joaquín y tapa todos sus errores.

Tras su gran desencuentro, Begoña y María tratan de acercar posturas por el bien de Julia, del bebé que espera ella y por el de toda la familia teniendo que vivir todos juntos en la mansión. Y cuando todo parecía ir sobre ruedas entre Andrés y María con el regreso del exmilitar a la habitación conyugal, Víctor Zárate aparece en casa poniendo todo en riesgo.

Después de escuchar a Santiago, Pelayo le pide que le deje tomar el control de la situación y ambos pactan un plan para acabar con Marta y conseguir que la encarcelen. Y en plena reunión, la Guardia Civil se presenta en el despacho después de la acusación de Santiago. Sin embargo, Pelayo se la juega a su socio y da la cara por Marta para proteger su negocio y le aconseja que se deshaga de su diario.

Don Pedro disfruta de que Felipe haya muerto en la cárcel aunque le deja claro a su hermana Irene que él no está detrás de lo sucedido. Después, Carpena se siente celoso al ver que Digna felicita a Damián por la buena noticia del embarazo de María.

Capítulo 226 de 'Sueños de libertad' – Viernes 17 de enero

Víctor muestra su preocupación por María frente a Andrés para tratar de averiguar qué le ocurre a su amiga. Y ella termina confesándole que está embarazada, aunque opta por ocultarle que el padre es él para evitar que sus planes se vayan al traste. Pero él no olvida su encuentro y sospecha que puede ser su hijo.

Fina le pide a Marta tener mucho cuidado y le dice que si Pelayo dio la cara por ella evitando que fuera detenida es porque sigue interesado en ella. Quién también está preocupado es Damián pues teme que Pelayo pueda utilizar el secreto de su hija en su propio beneficio.

Luis le desvela a Digna que él y Luz han decidido cancelar su idea de marcharse a Buenos Aires. Mientras, Joaquín le confiesa a su hermano todos los detalles de su reconciliación con Gema, aunque no está muy seguro de que todo se haya cerrado.

Tasio abandona la casa de los De La Reina y regresa a su casa con Carmen muy agradecido con su familia pero Carmen acusa a Marta de querer comprar a su marido. Por otro lado, Claudia le pide a Fina que deje el almacén y vuelva a la tienda porque no aguanta más a Leonor. Después, Claudia recibe la visita de su tía Manuela.

Pelayo les comunica a los De La Reina que necesita aumentar la producción de productos de tocador para surtir a un nuevo hotel. Tras ello, Jesús decide reunirse con él para proponerle que compre el proyecto del balneario. Después, Marta y Pelayo tienen una nueva reunión y él le deja claro que él tampoco "encaja en la norma".