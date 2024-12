Sonsoles Ónega clama en directo lo que le ha ocurrido y lo pone en conocimiento de la Policía

"Los primeros sorprendidos con el titular que van a ver hemos sido nosotros", ha introducido Sonsoles Ónega de forma seria y muy indignada, mientras pedía a los espectadores permanecer atentos a la pantalla porque lo que iban a presenciar era una farsa en la que ella se había visto envuelta involuntariamente.

En ese momento, se proyectaba una imagen de la propia presentadora en silla de ruedas junto al titular 'Cómo acabe en una silla de ruedas'. Se trata de una estafa en la que se suplanta su identidad para vender una falsa crema milagrosa contra las enfermedades articulares que, supuestamente, tiene un potente poder analgésico.

Los autores de este timo utilizan como reclamo una imagen de Sonsoles Ónega completamente manipulada posando en silla de ruedas, haciendo creer así que se ha recuperado de sus inexistentes problemas de movilidad gracias a ese producto.

Y para cometer el fraude, no solo empleaban ese montaje, sino que además divulgaban una falsa entrevista de Sonsoles en la que supuestamente había declarado lo siguiente: "Cada vez me dolían más las rodillas y la espalda, apenas podía andar. Un día me desperté y no podía dar paso". Además de haber dicho que, gracias a la crema, se había recuperado como si los dolores no hubieran existido.

"Ustedes ya saben que, gracias a Dios, no he necesitado nunca una silla de ruedas", ha aclarado la periodista de Antena 3 por si a alguien le quedaba alguna duda de la patraña. Esta entrevista jamás se ha producido y es obra de unos delincuentes.

Lo peor es que hay muchas personas que han creído en ello y que han caído en esta burda estafa. Por eso, el programa de Sonsoles Ónega ha decidido denunciarlo públicamente este jueves, junto a una mujer, Rosalía, que a punto estuvo de caer en esa trampa y que, finalmente, ha sido una pieza clave para destaparlo todo. Ella casi picó en el fraude pero se puso en contacto con el programa para preguntar si era verdad. Esta llamada fue providencial.

Así, la comunicadora, que permanecía ajena a esta estafa suplantando su identidad para vender esa falsa crema, ha tomado la decisión de ponerlo en conocimiento de la Policía, como ella misma ha informado a través de su magacín.

Con pudor, pese a que se trata de algo involuntario, Sonsoles Ónega se ha visto en la necesidad de pedir disculpas a toda la gente que ha sido engañada a costa de su imagen.