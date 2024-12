¿Quién es el invitado en 'La Revuelta' de David Broncano de hoy, jueves 19 de diciembre?

Tras coronarse como líder en su última emisión, 'La Revuelta' se rearma este jueves con su último programa del año, cerrando la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano logró recuperar la corona del access prime time este miércoles gracias a aparición de Belén Esteban y las entrevistas a Duki y Dabiz Muñoz.

El trío conformado por la televisiva, el cantante y el chef encumbró al espacio de La 1 tanto en el dato global como en franja de estricta coincidencia, anotando un 16,5% de share y 2.083.000 espectadores. Por su parte, 'El Hormiguero' consiguió firmar otro gran 15,1% de cuota de pantalla y 1.912.000 seguidores gracias a la visita del futbolista Joselu.

El invitado de David Broncano este jueves en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy jueves, 19 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a la vieja amiga del programa Cristina Pedroche. Como cada año, la de Vallecas hace su parada reglamentaria en el espacio de Antena 3 justo antes de su gran noche junto a Alberto Chicote en las Campanadas de la cadena. Y precisamente, David Broncano recibirá a Gerard Piqué.

El dueño de la Kings League será el último en pasar por el sofá de 'La Revuelta' este 2024, sin contar el invitado que protagonizará el inminente especial navideño del programa del próximo 25 de diciembre. El catalán pasará por el programa de Broncano en plena polémica por su rifirrafe contra el Espanyol, y hará balance sobre su nueva etapa alejado del campo.

El ex futbolista se reencontrará así con David Broncano, a quién visitó durante su estancia en Movistar Plus+ en numerosas ocasiones, y lo hará poco después de que Shakira anunciase su predisposición a acudir a 'La Revuelta' a través de un vídeo. Parece que el ex de la colombiana se ha adelantado y será el primero en pasar por el espacio de La 1.

Amaia, la segunda sorpresa de la noche

La de Pamplona vuelve a encontrarse con el humorista con nueva música bajo el brazo, su tercer disco de estudio 'Si abro los ojos no es real'. La ganadora de 'Operación Triunfo 2017' visitará 'La Revuelta' por primera vez para desvelar todos los detalles de toda la nueva música que llegará en 2025.

Con todas las entradas agotadas para su próximo concierto en el Wizink Center en febrero, Amaia Romero deja a sus espaldas un año de éxitos tras hacerse con el Premio Ondas a la mejor serie de drama junto a sus compañeras por su participación en 'La Mesías' y lanzar

Gerard Piqué y Amaia serán los último invitado de 'La Revuelta' antes de cerrar por vacaciones en TVE, tras haber cancelado en el último momento su especial de Navidad tras lo sucedido durante dicha grabación por el incidente de Raphael. El ex futbolista del F.C. Barcelona y empresario se sentará con David Broncano en el último programa del año antes de tomarse un merecido descanso, tras haberse convertido en el programa revelación de la temporada.