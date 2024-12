Jonan Wiergo revela el motivo real por el que ha rechazado fichar por 'GH DÚO 3' junto al ex de Adara

Con la proclamación de Juan como ganador de la última edición de 'Gran Hermano' anónimos, su edición en parejas está más cerca que nunca. Telecinco ya ha confirmado a algunos de los primeros habitantes de Guadalix de la Sierra, pero los espectadores continúan con sus apuestas. Y entre ellas, el tándem de Jonan Wiergo y Álex Ghita resonaba con fuerza, pero el influencer ha terminado aclarando el motivo por el cuál no probará suerte en el concurso de convivencia.

José María Almoguera, Aurah Ruiz, Marieta, Ana Herminia y Jeimy Baez encabezan el casting de 'GH DÚO 3' junto a Maica Benedicto, la 'ganadora moral' de la última edición de 'Gran Hermano', a la que le han brindado una nueva oportunidad tras quedarse a las puertas de la final. Pero parece que una de las parejas más esperadas de esta entrega, protagonistas de una sonada polémica con Adara Molinero, no formarán parte del casting final.

Así lo ha explicado Jonan Wiergo a sus seguidores en Instagram. "Con el dolorcito de mi corazón, al final decidí no entrar a 'GH DÚO'. Me da algo de penita porque la verdad que es una experiencia que me gustaría vivir, pero no sé si es el momento", comenzó explicando el creador de contenido, contestando a las constantes preguntas de sus seguidores sobre su posible participación.

Jonan Wiergo explica por qué no concursará en 'GH DÚO 3'

"Prefiero aclararlo", apuntó el antiguo concursante de 'Supervivientes', para además mandar suerte a todos los que comenzarán la aventura el próximo mes de enero. "Ojalá les vaya increíble, sobre todo a Marieta. Y siempre agradecidísimo a Mediaset. Quería haberos pedido opinión en su momento, pero como nunca se puede hablar de nada… ojalá volver a algún otro proyecto en televisión el año que viene", aclaró el influencer.

Desde que la polémica por sus "mensajes calientes" con la antigua pareja y entrenador de Adara Molinero salieron a la luz, Jonan Wiergo ha estado en el centro de la polémica. De la noche a la mañana, se formó un triángulo amoroso que podría haber catapultado a Álex Ghita a un rumoreado fichaje en 'Supervivientes 2025'. Y aunque el cruce de reproches y acusaciones se prolongó en el tiempo, parece que el influencer y la televisiva han quedado en buenos términos.