Javier Capitán, presentador de 'El Informal', resume en una frase lo que muchos creen de Broncano

El access prime time hoy es la franja más codiciada de la televisión y sino que se lo digan a David Broncano y Pablo Motos. Pero el encargado de crear esta franja fue Telecinco con 'El Informal', el célebre espacio de humor y sátira dirigido y presentado por Javier Capitán junto a Florentino Fernández y la colaboración de rostros como Miki Nadal, Patricia Conde, Félix Álvarez o Inma del Moral.

Han pasado 22 años desde el final de 'El Informal' y la televisión ha cambiado mucho tal y como recuerda el propio Javier Capitán en un reportaje de El Mundo. El presentador y humorista, cuyo último programa fue como locutor de '¡Toma salami!' en el access de Telecinco no duda en hablar de la guerra abierta entre 'La revuelta' y 'El Hormiguero' y de cómo ha cambiado el access prime time.

El access prime time era una franja que no existía en la televisión de los 90. Sin embargo, Telecinco, que por entonces ofrecía 'Informativos Telecinco' a las 20:30 horas decidió apostar por crear un programa que se emitiera entre los informativos y la oferta principal de prime time. Y así fue como nació 'El Informal' en el año 1998.

"Fue una apuesta de Telecinco. Pretendía cubrir un espacio, generar audiencia y empezar el prime time lo más arriba posible. 'El Informal' le daba un arrastre del 30% de share. Cumplíamos esa misión todos los días", rememora Javier Capitán en este reportaje en el que confiesa que le han propuesto participar en 'MasterChef', pero no se ve ahí.

Sin embargo hay una gran diferencia entre el access prime time de entonces y el de ahora. Y es que 'El Informal' arrancaba a las 21:30 horas y acababa sobre las 22:05 horas. "El problema es que el prime time ahora es para los trasnochadores. Muchas veces me digo, ¿Quién ve estos productos? Bueno, las cadenas sabrán que hacen", sentencia Capitán. "Ahora a lo que llaman access prime time empieza a la hora en la que acabábamos nosotros", añade al respecto.

No hay duda de que actualmente se vive una batalla entre TVE y Antena 3 por el liderazgo del access prime time con 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos con permiso de 'First Dates' y 'El Intermedio'. "Es un buen fenómeno, más gente está viendo la televisión", opina en este sentido Javier Capitán.

No obstante, lo de que la lucha se haya convertido en una guerra de bandos no le hace ninguna gracia. "Ese análisis de competencia viene otra vez alimentado por la división de la sociedad. Yo puedo ver los dos programas. Parece que no puedas ser un señor que consuma los dos programas. Todo consiste en enfrentar y enfrentarnos", concluye.

Los problemas de Javier Capitán por culpa de 'El Informal'

'El informal' tuvo mucho éxito pero como todo en televisión se acabó. Y en su caso fue por culpa de la aparición de 'Operación Triunfo' y los resúmenes que ofrecía La 2 de lo que había pasado en la academia cada día en su mismo horario. "Nos hacían mucho daño los resúmenes de la vida en la academia que ponían en La 2", recuerda Capitán.

Por ello, tras bajar su audiencia, Paolo Vasile optó por cancelar el formato pese a que les había prometido que seguirían. "En una comida entre Florentino, él y yo nos dijo 'El informal' vuelve en septiembre. Nunca me lo creí. Siempre he dicho que no nos mintió porque no nos dijo de qué año", relata Javier Capitán.

Actualmente, Javier Capitán reconoce no tener relación con algunos de los rostros que se hicieron populares gracias a 'El Informal' como Felisuco o Patricia Conde. Pero si hay algo que nunca olvidará el presentador es los problemas que tuvo con Hacienda por culpa del sueldo del programa. "Lo he pasado mal por las famosas inspecciones de Hacienda", recalca.

"Creamos lo que se llamaban sociedades transparentes. El beneficio de tu sociedad lo declarabas en el IRPF. Al tiempo cambiaron y las sociedades empezaron a estar sujetas al impuesto de sociedades. Años después llegó Hacienda y dijo 'oiga, que debíais declarar esto como IRPF' y yo lo viví muy mal. Cometí el error de intentar pelearlo porque no había jurisprudencia. Me lancé y me equivoqué. Debería haber pagado. A mucha gente le jodieron la vida", termina contando.