Horóscopo fin de semana, del 27 al 29 de diciembre: Predicción en todos los signos zodiacales

Arrancamos el cuarto y último fin de semana del mes de diciembre y del año 2024, y te avanzamos aquí cuál va a ser el porvenir de tu signo del zodiaco durante estos tres días en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor. Consulta la predicción diaria del horóscopo entre el viernes 27 de diciembre y el domingo 29 de diciembre de 2024 y descubre cómo le va a ir a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Conoce ya todos los pronósticos del horóscopo del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre de 2024 para todos los signos zodiacales, según las previsiones de Esperanza Gracia:

Horóscopo fin de semana Acuario

Pisa fuerte porque no van a poder contigo. Si algo ha borrado tu sonrisa, ahora es el momento de olvidarlo, sin permitir que tu mente se detenga en pensamientos negativos, ilusionándote con lo que está por venir.

Horóscopo fin de semana Escorpio

No te frustres si tus expectativas inmediatas no se ven cumplidas porque vas a obtener valiosas lecciones que serán la semilla de futuros triunfos que no tardarán en llegar. Disfruta del último fin de semana del año a lo grande.

Horóscopo fin de semana Aries

Es posible que tu vida sufra vaivenes al estar marcada por algunos aspectos astrológicos disonantes, ya que Marte y Mercurio se hallan retrógrados en otro signo de fuego como el tuyo. Antes de que finalice el año podrás ver cumplido un sueño muy anhelado por ti.

Horóscopo fin de semana Géminis

Gracias a los maravillosos aspectos que te hace Venus, despides el año con la suerte de cara en los asuntos del corazón. Vas a priorizar tus sentimientos y todo lo bueno que te suceda vas a vivirlo con mucha intensidad. No te vas a aburrir este fin de semana.

Horóscopo fin de semana Tauro

En el amor, es posible que tu corazón no lata con la intensidad que tú necesitas, pero la pasión pronto volverá a tu vida. Tendrás la necesidad de rodearte de esas personas que quieres y que te sirven de ancla. Si tienes que decidir algo, espera a tenerlo muy claro.

Horóscopo fin de semana Virgo

Tú eres muy disciplinado y responsable, pero vas a despedir este último fin de semana del año disfrutando de lo lindo. No te podrás quejar de las magníficas oportunidades que el destino te va a poner en bandeja.

Horóscopo fin de semana Cáncer

El Sol, transitando enfrente de tu signo, armoniza tu vida y te ayuda a sobrellevar algunas tensiones que puedes estar sintiendo. Harás las cosas guiado por el corazón y pensarás antes en los demás que en ti mismo.

Horóscopo fin de semana Piscis

Sólo tienes que seguir tus corazonadas y dejarte llevar por lo que sientes para librarte de patrones de conducta y responsabilidades que no te dejan respirar. Disfruta del último fin de semana y regálate algo que será un amuleto de buena suerte para 2025.

Horóscopo fin de semana Libra

Los buenos aspectos que te hace el planeta Venus subrayan tu natural encanto y poder de seducción, y te invitan a disfrutar del último fin de semana del año y a vivir la vida con ligereza para que nada te perturbe.

Horóscopo fin de semana Leo

Despides el año con el guerrero planeta Marte en tu signo, que te colma de energía y empuje para que nada te detenga. Estarás dispuesto a implicarte en nuevas aventuras que pueden dar un giro rotundo a tu vida. Sigue tus corazonadas.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Este fin de semana la actitud de alguien de tu entorno puede decepcionarte, pero no sufras porque el Cosmos te reserva una agradable sorpresa, quizá un viaje o el inicio de una historia de amor. No permitas que nada te arrebate tu optimismo.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Muchas felicidades. Habrá momentos de disfrute con los que quieres y otros en los que te apetecerá estar solo, relajado y dedicado a alguna afición que te haga sentir bien.