Horóscopo de hoy, lunes 2 de diciembre: Predicción en todos los signos zodiacales este mes

Arrancamos la primera semana del mes de diciembre de 2024, y ya puedes anticiparte a saber tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 31 días, con la predicción mensual del horóscopo en este último mes del año para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Estamos bajo el influjo de la Luna Nueva del día 1 en Sagitario, una energía renovadora que nos llena de optimismo y entusiasmo en este inicio del mes. El día 6 Marte se pone retrógrado en Leo y nuestro lado más impulsivo puede tomar el mando, haciéndonos cometer errores. Atentos a las previsiones de Esperanza Gracia.

En el calendario lunar de diciembre de 2024 atravesaremos por cinco fases lunares en total. Empezaremos con la Luna nueva, el 1 de diciembre, bajo el signo de Sagitario; el Cuarto creciente, el 8 de diciembre, bajo el signo de Piscis; la Luna Llena, el 15 de diciembre, en el signo de Géminis; el Cuarto menguante, el 22 de diciembre en el signo de Libra y volverá a haber una segunda luna nueva el 30 de diciembre, en el signo de Capricornio, marcando el inicio de un nuevo ciclo justo antes del Año Nuevo.

Este mes de diciembre se producirá la última luna llena del otoño, que será el día 15 y es denominada como la Luna Fría o Luna de Nieve. También tendremos la lluvia de estrellas de las Gemínidas, visibles a principios de este mes y con su mayor actividad en la noche del 13 al 14.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde el domingo 1 al martes 31 de diciembre de 2024:

Horóscopo mes diciembre Acuario

Bajo el influjo de la Luna Nueva del día 1, vas a contar con el apoyo incondicional de amigos que pondrán su fe en ti y serán un poderoso impulso para que no te rindas y consigas todo lo que te propongas.

Este mes te mostrarás tal y como eres, darás la espalda a todos tus miedos e inseguridades, disfrutarás al máximo de la vida y tendrás nuevas oportunidades que te permitirán avanzar a pasos agigantados en la dirección de tus sueños.

El día 7, Venus ingresa en tu signo y tu vida se ilumina. Si algo ha borrado tu sonrisa, ahora es el momento de olvidarlo, sin permitir que tu mente se detenga en pensamientos negativos, ilusionándote con lo que está por venir.

El plenilunio del día 15 atrae la suerte y favorece el amor y las relaciones con tus hijos, si los tienes. Te ofrece un momento de entendimiento que te aportará estabilidad para que vivas la Navidad con armonía y alejes las tensiones de tu vida.

Esta Navidad coloca una estrella en algún lugar especial de tu casa para que la fortuna y lo que anhelas no falten en tu vida.

Horóscopo mes diciembre Escorpio

Comienzas el mes con una energía muy propicia para tu trabajo y tu dinero, y pueden surgir cambios profesionales que conlleven una mejora económica. Para resolver las dificultades y luchas internas te conviene prestar atención a tus intuiciones, que nunca fallan, y escuchar tu voz interior.

Escorpio, no dejes tu destino en manos de nadie y defiende lo que es tuyo. Sólo así atraerás la felicidad a tu vida y podrás permitirte vivir como siempre has querido.

La última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 15, te transmite una energía muy renovadora que puede dar un rumbo nuevo a algo que te interesa.

No te frustres si tus expectativas inmediatas no se ven cumplidas porque vas a obtener valiosas lecciones que serán la semilla de futuros triunfos que no tardarán en llegar.

La Luna en tu signo, el 25 y 26, pone un toque de magia en tu vida esta Navidad.

Esta Navidad, una corona con detalles en rojo y dorado en tu mesa atraerán la pasión y la prosperidad.

Horóscopo mes diciembre Aries

Es posible que a principios de mes tu vida sufra vaivenes al estar marcada por algunos aspectos astrológicos disonantes, ya que los planetas Marte y Mercurio se hallan retrógrados en otro signo de fuego como el tuyo. Puedes sentirte inestable y con un torbellino de emociones, pero la energía lunar te va a transmitir la calma que necesitas para afrontar lo que te preocupa. Aunque algunas nubes nublen tu vida, pronto volverás a sonreír.

Te resultará fácil reconocer situaciones o personas que están intentando, sin éxito, minar tus ánimos.

Si estás pensando en llevar a cabo algo importante, intenta hacerlo el día 9 o el 10, porque la Luna, transitando por tu signo durante esas jornadas, te va a proteger para que todo te salga a las mil maravillas.

Gracias a la energía de la última Luna Llena del otoño, que tiene lugar el día 15, una brisa de armonía sopla en tu vida para que despidas el año con una sonrisa.

Esta Navidad que no falten en tu casa campanas y cascabeles como símbolo de paz y buenos deseos para el nuevo año.

Horóscopo mes diciembre Géminis

Diciembre se estrena con una Luna Nueva, que te aporta equilibrio emocional para que ningún comentario malintencionado o posibles traiciones te hagan daño ni te desestabilicen. Es hora de sacudirte tus miedos y de actuar pensando solamente en ti.

Algo te preocupa y no te deja estar bien, pero pueden llegar a tu vida personas que te den lo mejor y te ayuden a recuperar la ilusión. Sé cauto si tienes que negociar algo y evita avanzar si no sabes el terreno que pisas.

Gracias a los maravillosos aspectos que te hace Venus, desde el día 7, despides el año con la suerte de cara en los asuntos del corazón. Vas a priorizar tus sentimientos y todo lo bueno que te suceda vas a vivirlo con mucha intensidad.

Bajo el influjo de la última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 15 en tu signo, sentirás que algo sobrenatural deja que acaricies con tus propias manos ese sueño que ya veías inalcanzable.

Decora tu mesa navideña con velas blancas como símbolo de buenos presagios y armonía.

Horóscopo mes diciembre Tauro

Comienzas diciembre con buenas expectativas, sobre todo en tu vida sentimental, ya que el planeta Venus te hace unos maravillosos aspectos hasta el día 7. Escucha atentamente los dictados de tu corazón y acertarás de pleno.

Tauro, este año lo has dado todo y, aunque ya dudabas de que hubiera merececido la pena tanto esfuerzo, la recompensa va a llegar, no lo dudes.

Sé cauto con esas personas que intuyes que no son claras, que ya tienes experiencia del pasado. No desoigas esa voz interior que te mueve a hacer algo y sigue tus impulsos.

La última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 15, favorece todo lo relacionado con el trabajo o el dinero. Es un buen momento para encontrar apoyos y consolidar tu economía, aunque desconfía de aquellas ofertas demasiado tentadoras y poco claras. Tú no eres de los que se dejan cegar por tesoros ocultos.

Esta Navidad, decora tu casa con flores blancas y manzanas rojas para alejar la tristeza y atraer la alegría.

Horóscopo mes diciembre Virgo

Éste es para ti un mes presidido por los sentimientos y una una fuerte carga emocional. Y, aunque, en ocasiones, te invada cierta sensación de desasosiego, en los momentos difíciles vas a mostrar una capacidad de resistencia increíble; sólo tienes que protegerte de las envidias y la negatividad de algunas personas llevando contigo un pequeño cuarzo blanco.

Virgo, tú eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que piensas, así que lucha contra viento y marea por lo que quieres. La energía de la Luna Nueva, el día 1, te anima a salir de tu zona de confort y a volar alto.

Este mes vas a encajar como nadie algunas jugadas del destino que son desfavorables para ti y tus intereses, pero sabrás sacar partido de ellas, convirtiéndolas en tus aliadas y cómplices.

El día 21, coincidiendo con el solsticio de invierno, la Luna transita por tu signo y te anuncia los mejores presagios para el próximo año.

Adorna tu casa con velas y ángeles para crear un ambiente armonioso y delicado que te ayude a vivir los días navideños con equilibrio y buena suerte.

Horóscopo mes diciembre Cáncer

Es el momento de tomar la iniciativa y de ocuparte de esos asuntos pendientes que estás deseando concluir. La energía de la Luna Nueva, el día 1, es muy renovadora y puede traerte nuevos comienzos e ilusiones.

Aunque eres un signo algo inestable emocionalmente, a lo largo de este año has demostrado que eres una persona fiel a sí misma y a sus sueños. Para que ahora tu estrella brille con más fuerza debes confiar plenamente en tus intuiciones y olvidarte de los consejos ajenos, que lo único que hacen es confundirte.

Si sientes que algo en tu vida no debe tener más recorrido, la Luna en tu signo, los días 16 y 17, te ayuda a dejarlo atrás y, con la mochila más ligera, muchas de tus ilusiones tendrán vía libre para poder cristalizarse.

Despides el año sintiendo que tienes el destino en tus manos porque tus ganas de triunfar siempre serán más grandes que las piedras que tengas que sortear por el camino.

Apuesta por el color dorado en los adornos navideños para tener luz y alegría.

Horóscopo mes diciembre Piscis

Es momento de reflexionar sobre tus prioridades y sobre lo que te hace feliz en la vida porque comienzas diciembre con la exitosa energía de la Luna Nueva, y todo lo que desees puedes tenerlo al alcance de tu mano. Es un buen momento para romper ataduras que te impiden conseguir tus objetivos. Estate muy atento porque algo que va a llenarte de ilusión llegará casi de inmediato a tu vida.

El Cuarto Creciente en tu signo, el día 8, te activa y te impulsa a abrirte camino. Sólo tienes que seguir tus corazonadas y dejarte llevar por lo que sientes para librarte de patrones de conducta y responsabilidades que no te dejan respirar.

La última Luna Llena del año, que tiene lugar el día 15, puede traerte la solución a un problema familiar que te inquietaba.

El planeta Saturno en tu signo te limita, pero, al mismo tiempo, te da una voluntad firme y persistente para que, pase lo que pase, nunca te rindas.

Decora tu casa con tonos rojos y dorados esta Navidad para atraer la felicidad, la pasión y la abundancia.

Horóscopo mes diciembre Libra

El mes comienza con la Luna Nueva del día 1, que propicia el diálogo y la comunicación, ayudándote a suavizar las diferencias que te alejan de alguien que quieres.

Si algunas circunstancias se ponen en tu contra, tú las gestionarás maravillosamente bien. Lucharás por tus sueños sin descanso, aunque, a veces, tengas que armarte de paciencia para alcanzarlos.

A partir del día 7, los buenos aspectos que te hace Venus subrayan tu natural encanto y seducción, y te invitan a disfrutar y a vivir la vida con ligereza para que nada te perturbe. Tu poder de seducción está disparado y puedes romper más de un corazón…

A mediados de mes, bajo el influjo del último plenilunio del año, te librarás de obstáculos que creías imposibles sortear y lograrás importantes avances, sobre todo en tu vida laboral.

El Cuarto Menguante tiene lugar en tu signo, el día 22, y su energía te trae oportunidades de cambio que debes aprovechar porque te van a hacer feliz.

Esta Navidad, que no falte en tu casa un centro de mesa con manzanas, velas y pétalos de flores para atraer la armonía y la buena energía.

Horóscopo mes diciembre Leo

Este mes algo dentro de ti te dice que la suerte no va a soltarte de la mano y las circunstancias que te agobiaban se tornan favorables para ti y tus intereses. Tendrás que trabajar duro, pero vas a conseguir al éxito.

El planeta Marte, en tu signo todo el mes, te aporta un empuje arrollador, que te vendrá de maravilla para salir de algunos baches, difíciles de sortear, que la vida te está poniendo. Eso sí, el día 6 Marte se pone retrógrado, y tú tendrás que controlar tu impulsividad, porque puede jugarte malas pasadas.

Muy atento, Leo, porque la última Luna Llena del año, el día 15, puede bendecirte con la llegada de algo que deseas ardientemente.

Leo, tú, que no quieres frenar el vuelo de tus ganas de luchar por tus sueños, que no sabes esperar a que el destino elija por ti…, a punto de acabarse el año, no debes pasar por alto todas esas sensaciones que estás sintiendo y que te dan más alas para seguir soñando.

Esta Navidad, unas ramas de acebo y aromas de lavanda, canela o pino en la decoración de tu casa atraerán el amor y la suerte.

Horóscopo mes diciembre Sagitario

Felicidades. Con el Sol en tu signo hasta el día 21 y la Luna Nueva del día 1, también en tu signo, es el momento de consolidar tus objetivos y avanzar en tus planes con éxito.

Te vas a sentir seguro y no soportarás que te cuestionen, pero evita actitudes demasiado dominantes, ya que Mercurio está retrógrado en tu signo y te acechan los malentendidos y enfrentamientos. El día 15 se pone directo y, junto con la equilibrada energía de la última Luna Llena del año, notarás que la comunicación fluye y tu vida se armoniza. Recuperarás la tranquilidad y la estabilidad emocional.

Una mala gestión realizada en el pasado podría pasarte factura ahora, aunque, al final, vas a poder resolverla. Los astros van a favorecer la llegada de cambios muy positivos a tu vida.

Los buenos aspectos que te hace Marte van a contribuir a que te sientas audaz, optimista y con mucha iniciativa. Embárcate en algo novedoso; los nuevos rumbos te favorecen.

Esta Navidad, una rama de muérdago o de acebo en la entrada de tu casa atraerá la suerte y el amor.

Horóscopo mes diciembre Capricornio

Este mes vas a tener claro que tu destino depende de ti y de las decisiones que tomes. Evita actuar de intermediario en problemas ajenos porque te vas a involucrar en algo que se puede volver en tu contra.

El planeta Venus en tu signo hasta el día 7 te brinda un inicio de mes maravilloso en el que podrás encontrar el equilibrio entre tus deseos y la realidad. Habrá momentos de disfrute con los que quieres, y otros en los que te apetecerá estar solo, relajado y dedicado a alguna afición que te haga sentir bien.

A mediados de mes, la última Luna Llena del año te transmite una energía tan positiva que te sentirás más seguro y optimista que nunca.

El día 21, comienza tu periodo mágico con el ingreso del Sol en tu signo, y nadie podrá hacerte sombra.

Finalizas el mes con la Luna Nueva en tu signo, que potencia tus recursos para que recibas el año nuevo sin obstáculos que te frenen.

Decora tu casa con herraduras y campanas esta Navidad si quieres atraer la prosperidad y la abundancia.