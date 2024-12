Bruno Vila clama ante la versión de Mediaset sobre la polémica con los Mozos de Arousa: "Trapos sucios…"

Mediaset rompió su silencio a través de Roberto Vilar sobre por qué se decidió no contar con los Mozos de Arousa para las Campanadas 2024-2025 pese a que el acuerdo estaba a punto de firmarse. La versión se ofreció el pasado jueves cuando acudieron al programa 'Land Rober' de la televisión gallega, su primera aparición en un plató tras salir de 'Reacción en cadena'.

Como aún siguen ligados al grupo de comunicación hasta febrero por contrato, Roberto Vilar explicó que desde la dirección de la cadena le dieron permiso para poder llevar a los jóvenes gallegos a cambio de una condición: trasladar la versión de Mediaset sobre el motivo por el que se echaron atrás con sus planes para Fin de Año.

"Lo que me dijeron fue lo siguiente: que vosotros queríais dejar el programa y que estabais cansados", empezó desvelando el comunicador. "Cómo salen los trapos sucios eh", saltó inmediatamente Bruno Vila, lamentando que Mediaset hiciera públicos los pormenores. No obstante, los exconcursantes admitieron que, efectivamente, querían abandonar 'Reacción en cadena'. "Es un programa que hasta perder no cobras", señaló Borjamina.

"Entonces, según Telecinco, vosotros queríais marcharos del programa y Telecinco os dijo 'vale, no seguís en el concurso, decís que queréis marchar pero para acabar bien arriba vamos a dar las Campanadas de Fin de Año'", expuso Roberto Vilar.

"¿Qué paso? Según la cadena pasaron dos cosas. Una, que perdisteis y, otra, que económicamente era muy caro llevaros a vosotros y a vuestras familias y amigos a Lanzarote. Es decir, que no pudo ser por una cuestión económica, pero también dicen que nunca hubo nada firmado, que todo fue de palabra", continuó Vilar, trasladando así la versión del grupo audiovisual.

"Lo primero que dicen es mentira. Que perdimos es verdad, pero ese no es el motivo porque nosotros perdemos un jueves y llegamos a un acuerdo de que vamos a dar las Campanadas el martes siguiente; después de haber perdido es cuando se negocian las condiciones económicas y se llega a un acuerdo", replicaron Borjamina, Bruno Vila y Raúl Santamaría.