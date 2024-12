Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes: la venganza de Patricia Lambert y una niña misteriosa

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento clave en algunas de sus tramas y esta semana se avecinan nuevos giros. Eso sí, los fans de la serie de Antena 3 tienen que saber que la ficción contará esta semana con un capítulo menos pues el viernes 6 de diciembre al ser festivo por ser el día de la Constitución no se emitirá.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, después de que la guardia civil detuviera a Fina, Marta se quedaba completamente devastada y sufría una especie de ataque de ansiedad en la tienda. Tras ello, Carmen le decía a su jefa que no tiene que perder la calma pero la De La Reina temía lo que le puedan hacer a Fina en la cárcel y que ella sea la próxima en ser detenida.

Don Pedro volvía a presentarse en casa de Digna y ella le dejaba claro que tiene una idea equivocada de sus hijos. El padre de Mateo le decía que él solo habla por lo que ha visto en las juntas. Tras ello, Digna aprovechaba para seguir ganándose la confianza de Carpena para hacerle ver que sus hijos son los mejores.

Después de que Julia les pillara juntos besándose, Begoña le pedía a Andrés estar distanciados en casa para evitar mayores escándalos con la pequeña. Y cuando ella trataba de acercarse a la niña ella le rechazaba y le decía que no quiere saber nada porque lo que están haciendo está muy mal y que están haciendo sufrir a su padre. Begoña no dudaba en decirle que pase lo que pase ella es la persona más importante de su vida y que no se irá de su lado.

Paralelamente, Julia les contaba entre lágrimas a Damián y a María que pilló a Andrés y Begoña juntos en una casa después de que su padre la llevara allí. Y Damián no dudaba en encararse con su hijo por enfrentar a su hija y utilizarla para su propio beneficio. Así el patriarca no dudaba en amenazarle con quitarle la custodia y pedir la tutela de la niña.

Tras hablar con Damián, Marta dejaba claro que cree que ha sido Jesús quien ha denunciado a Fina para seguir haciéndola daño pero su padre le dice que tiene que ser otra persona. Por su parte, Claudia que presenció también lo sucedido con Fina no dudaba en preguntarle a Carmen y se mostraba molesta porque siempre le ocultan cosas y no tienen confianza con ella.

Después, Damián acompañaba a Marta a la prisión para visitar a Fina y le pedía a su hija que se comporten. La dependienta le decía que es muy peligroso que vaya a visitarla allí y que no se comportan bien con ella. Además, Fina no dudaba en decir que cree que es Santiago quien las ha pillado y la ha denunciado.

Joaquín trataba de mantener una relación estrictamente profesional con Miriam después de su beso, pero tanto él como la secretaria no pueden ocultar sus sentimientos y que se atraen. Mientras, Luis recibía la visita de Alberto, que ha regresado a la fábrica para saber si Luz sigue enfadada con él y le pedía al perfumista que medie para que pueda perdonarle.

Marta recibía la llamada de Patricia Lambert para anunciar que regresa a Toledo después de que su marido haya fallecido y le decía a Jesús que le ha pedido que no esté en la reunión. Sin embargo, le exigía a su hermano que se encargue de atender a la empresaria y Jesús se encaraba con ella por estar más preocupada por sus problemas de amor que por su trabajo y le dejaba claro que terminará recuperando lo que es suyo: el puesto de director.

Begoña volvía a encararse con Jesús por utilizar a Julia y él le dejaba claro que no va a permitir que le aleje de su hija y que hará lo posible por acabar con su relación con Andrés. Finalmente, la enfermera le decía a Andrés que después de que Julia les haya descubierto no pueden seguir así y deja entrever que su relación no puede continuar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 197 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 3 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 197 de 'Sueños de libertad'

Tras descubrir que Julia vio a Begoña y a Andrés juntos besándose, María no duda en enfrentarse a su cuñada por hacer sufrir de esa manera a la pequeña y Begoña deja claro que todo fue culpa de Jesús. No obstante, Begoña le anuncia que Andrés y ella ya no se van a ver más y que han conseguido lo que querían. Después, María opta por felicitar a Jesús por su jugada maestra y le propone unir sus fuerzas.

Gaspar le confirma a Luis que ha decidido quedarse en la cantina y romper su relación con Dolores. Todo mientras el rumor sobre la detención de Fina empieza a correr como la pólvora por toda la colonia provocando que Gaspar se enfrente a todos los que la cuestionan y que Carmen se imponga ante Tasio cuando el operario llega a decir que no le hace ninguna gracia que Fina haya podido ver a su mujer desnuda.

Luis le cuenta a Digna que han detenido a Fina por ser homosexual y la cocinera asegura que es injusto que te encierren por algo que no se puede cambiar y le pide a Luis que sea discreto tras confirmarle que le gustan las mujeres. Tras ello, Digna no duda en apoyar a Marta y decirle que la tiene para lo que necesite.

Después de escuchar por boca de Begoña que su relación con Andrés se ha acabado, María decide mostrarse compasiva con su marido. Después, Andrés le pide a Damián que tome cartas en el asunto con Julia y que su hermano ha ido demasiado lejos. Pero el patriarca no duda en abroncar a su hijo por haberse liado con su cuñada.

Don Pedro se presenta en casa de los Merino para pedirle perdón a Digna asegurando que infravaloró a sus hijos. Por su parte, Miriam le informa a Joaquín que el cristalero ha citado también a Gema para que acuda a la reunión para negociar los nuevos frascos que ha solicitado Luis.

Marta cita a Santiago en su despacho y el comercial le confirma a Marta que fue él quién denunció a Fina por estar besándose con otra mujer y que eran dos desviadas. Y después de que él pida que le readmita, Marta le pide que retire la denuncia a Fina a cambio de un cheque en blanco y él lo rechaza asegurando que lo único que quiere es que esa invertida se pudra en la cárcel.

Patricia Lambert se reúne con Damián y Jesús para anunciarles que tras la muerte de su marido la mayor parte de las acciones de su empresa han ido a parar al hijo que tuvo con su primera mujer y les dice que tiene que romper su acuerdo con perfumerías De La Reina en Francia dejando caer que solo lo firmó por su vulnerabilidad y que podría asociarse con Floral.

Tras su vuelta a Toledo, Alberto se presenta en el dispensario para hablar con Luz por recomendación de Luis pero la doctora Borrell insiste en que no quiere saber nada de él y Alberto le deja claro que cuando le escuchó decir que no quería tener relación con ella prefirió marcharse pero se sintió avergonzado y entendió que le pudiera odiar. Y finalmente, la doctora le pide que se vaya y no vuelva y de repente encuentra a un bebé abandonado a las puertas de la casa-cuna.