Vicente Vallés hace una lectura de la causa de Elisa Mouliaá contra Errejón que pocos han hecho

Este lunes, 11 de noviembre, Vicente Vallés ha sido el invitado de 'El Hormiguero'. Aunque a punto ha estado de tener que cancelar la visita por un percance ocurrido justo antes de entrar en el plató para ser entrevistado por Pablo Motos.

Así lo ha explicado él mismo: "Me he dado un golpe. Ha llegado un momento que he estado temiendo que no podía venir". "Ha sido superficial, pero fuerte. No me han tenido que poner puntos", ha añadido. Y es que, según ha contado, "llegaba tarde y me he estampado contra una puerta. Ha sido superficial, la ceja es un lugar complicado. No ha sangrado demasiado, he ido corriendo al médico de la tele y bien".

Afortunadamente todo quedó en un susto y Vicente Vallés pudo sentarse a charlar con Pablo Motos sobre diversos temas de actualidad, como la catástrofe de la DANA, o la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón. Sobre este último asunto, el presentador ha puesto en contexto a los espectadores informando que este martes, el expolítico de Sumar tendría que haber declarado ante el juez, pero el juicio se ha suspendido.

Vicente Valles da su opinión sobre el 'Caso Errejón'

"Mañana estaba previsto que Errejón declarara en el juzgado pero el Juez lo ha suspendido y lo ha archivado provisionalmente porque la abogada de la actriz que le acusa de agresión sexual está embarazada. ¿Esto qué quiere decir?", ha preguntado Motos al presentador de 'Antena 3 Noticias', quien ha procedido a explicar lo ocurrido.

Tal y como ha explicado Vicente Vallés, la abogada de la actriz "está a punto de dar a luz. Luego vendrá el permiso de maternidad, con lo cual esto se va a alargar más tiempo. Cabe la posibilidad y lo decía la propia denunciante que haya más mujeres que se unan a ella en una denuncia más amplia. Con lo cual, quizá cuando todo esto se reanude después del permiso de maternidad de la abogada de la denunciante, nos encontremos con que no hay una única denunciante, sino que a lo mejor hay más".

"¿Qué futuro le espera a Sumar después de esto?", le ha formulado el comunicador valenciano al periodista. Este ha dado su opinión al respecto: "Sumar ya tenía sus dificultades antes de que esto ocurriera, porque hay que recordar que antes del verano Yolanda Díaz abandonó sus cargos orgánicos dentro del partido, después de las elecciones. Y estaban pendientes, justo ahora, de elegir una nueva dirección al frente del partido. Justo antes de que eso ocurriera ha pasado este episodio de Íñigo Errejón que lógicamente tiene al partido en shock. Y recuperarse de un shock en política no suele ser algo que llegue de inmediato, si es que consigues recuperarte", ha sentenciado Vallés.