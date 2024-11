RTVE emite este firme comunicado tras las acusaciones de Pablo Motos contra el 'Telediario'

Ante las acusaciones de boicot por parte de 'La Revuelta' de David Broncano respecto a la entrevista de Jorge Martín, Pablo Motos dio la réplica este lunes al finalizar 'El Hormiguero' con un pronunciamiento incendiario, basado en defenderse con bulos y desinformaciones y en atacar gravemente a RTVE.

Acusó al ente público de "malas praxis" periodísticas y de deformar la versión de los hechos en sus Servicios Informativos. "Esta mala praxis es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Por eso, a todo el equipo del programa y a mi nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada de lo que ocurrió", sentenció el presentador de Antena 3, insinuando que se trataba de una cortina de humo dirigida desde el Gobierno.

"Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando", señaló Pablo Motos. Y no, no estaba exagerando, realmente estaba mintiendo. El tema no abrió el 'Telediario' ni fue una de las tres noticias más importantes. En realidad, ocupó el último sumario y apareció en la recta final de del informativo.

Pablo Motos responde a la polémica #KiraSalvaEH pic.twitter.com/3VFL8kkWaZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 25, 2024

Por eso, RTVE ha emitido un breve pero contundente comunicado, condenando que se ponga en duda la profesionalidad y la honestidad de sus Servicios Informativos y la de los trabajadores que los hacen posibles, como así trató de hacer Motos en su controvertido speech de anoche:

"La Corporación RTVE quiere poner en valor la profesionalidad de sus Servicios Informativos y rechaza que se ponga en duda el buen hacer de sus trabajadores ante la polémica suscitada en los últimos días".

"Como es público y se puede comprobar, la escaleta de todos los espacios informativos de la Corporación ha seguido la actualidad política a diario y la polémica de 'La Revuelta' se ha tratado como un asunto más de actualidad, sin abrir en ningún caso sus informativos".