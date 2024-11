Miguel Ángel Revilla no se reprime este palo a Broncano tras lo hecho a su "hermano" Pablo Motos

Pese que ambos espacios, tanto 'La Revuelta' como 'El Hormiguero' ya han dejado zanjados sus comunicados al respecto, la polémica continúa más viva que nunca. David Broncano abrió un debate el pasado jueves al sacar a la luz las presiones de Pablo Motos y su equipo tras el cual muchos siguen tomando bando. El último en pronunciarse ha sido Miguel Ángel Revilla, gran amigo del espacio de Antena 3.

El cántabro visitó este miércoles el plató de 'Espejo Público' para charlar con Susanna Griso, y no evitó pronunciarse sobre el tema del momento por excelencia. "Soy como un hermano, casi todos los días hablamos. Yo no cobro nada por ir a ningún programa y tengo la ventaja de decir lo que me da la gana. Tengo que decir que tengo una sintonía con Pablo Motos y tengo un agradecimiento", comenzó explicando sobre su relación con el valenciano, al que ha visitado más de 30 veces.

Miguel Ángel Revilla estalla contra Broncano: "Pablo Motos tenía amarrada la intervención"

Miguel Ángel Revilla quiso dejar entonces claro en el matinal de Antena 3 su postura sobre la reciente polémica, aclarando como Motos y su equipo configuran su plantel de invitados de cada semana. "Lo planifican todo con tal detalle que yo, salvo una vez que tuve que ir porque había fallado alguien, sé desde un mes antes que voy a ir", aclaró el invitado infinity de 'El Hormiguero'.

"Pablo Motos tenía amarrada la intervención del que presuntamente iba a ser campeón del mundo de motos. No sé si firmado, pero pactado con su representante y eso va a misa", sentenció entonces el invitado de 'Espejo Público', echando por tierra la denuncia de David Broncano en 'La Revuelta' ante la triquiñuela que sufrió la semana pasada al quedarse sin invitado media hora antes de grabar.

"Jamás me ha dicho no vayas con otra televisión porque quiero que estés solo en la mía"

Miguel Ángel Revilla en 'Espejo Público'

Así, el cántabro no dudó en dar la cara por su amigo ante Susanna Griso y compañía. "Si tienes fuerza para imponer a alguien que tú seas el primero que lo trae, eso es un mérito de la productora", sentenció Miguel Ángel Revilla, justificando así la llamada del equipo de Pablo Motos al piloto cuando descubrieron que iba a visitar varios días antes el espacio de TVE.

"¿Qué harías tú, qué haría yo y qué hizo la productora de Motos? 'Oiga esto no es serio, cómo hacen esto si lo tenemos amarrado", señaló Revilla antes de dejar claro el magnífico trato que ha tenido en el programa de las hormigas todos estos años. "Voy a hacer el programa 36 y a mí jamás me ha dicho no vayas con otra televisión porque quiero que estés solo en la mía", sentenció el político.

"No voy a ir a ningún programa a hacerle la competencia"

Fue entonces cuando Miguel Ángel Revilla desveló en 'Espejo Público' que jamás pasará por el sofá de David Broncano en La 1. "No, porque soy de unas fidelidades extremas que no te puedes imaginar. Tomo el café en el mismo lado y me ha estado cortando el pelo con 95 años el mismo peluquero hasta que murió", comenzó señalando antes de dejar clara su lealtad a Pablo Motos y su equipo.

"No voy a ir a ningún programa a hacerle la competencia a Pablo. Por lealtad. Y no tengo nada contra el otro, que me parece simpático y gracioso, pero soy de Pablo Motos. ¿Ha quedado claro?", terminó subrayando el cántabro en el matinal de Antena 3 antes de que Susanna Griso recondujese la entrevista a otras preguntas alejadas de la guerra mediática más comentada del momento.