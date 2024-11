María Verdoy verbaliza algo que se está comentando mucho sobre algunos famosos en Valencia

Once días después del devastador paso de la DANA por la Comunidad Valenciana, la situación en los pueblos afectados continúa siendo desoladora. Por todo ello, numerosos rostros conocidos se han desplazado hasta allí para ayudar en las tareas de limpieza. Entre ellos, tal y como ha confirmado ella misma, ha estado María Verdoy.

Sin embargo, la presentadora de 'Socialité' no ha hecho alarde de ello en redes sociales. Por tal motivo, se ha mostrado muy crítica con los influencers que han viajado a Valencia "por postureo" y para compartirlo en sus perfiles de Instagram. María Verdoy, que es valenciana, ha criticado el hecho de que algunos de estos influencers, "sueltan la pala para hacerse la foto".

María Vedoy critica el postureo en Valencia: "Ojalá no se frivolice"

"Decíamos que es importantísimo visibilizar la ayuda, es un aliciente que tienen los influencer. Y, aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo no pretendo juzgar a nadie, pero yo he estado en esa zona cero y a mí no se me ha ocurrido hacerme un selfie. Yo no he visto ni siquiera el momento de grabarme limpiando, más que nada porque si vas a ayudar es muy complicado hacer esto. Con esto quiero decir simplemente que toda ayuda es buena pero que ojalá no se frivolice con el escenario de una tragedia y espero que esto no derive en postureos o algo que no aporte", sentencia María Verdoy.

Entre los muchos famosos que se han desplazado hasta las zonas más damnificadas por la DANA se encuentran la valenciana Violenta Mangriñán, Anita Matamoros o Paz Padilla Padilla con su hija, Anna Ferrer. También la cantante Rosalía o Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó han viajado a Valencia para ayudar a los vecinos en las labores de reconstrucción y de limpieza. Aunque, todos ellos, lo han publicado en sus redes sociales, y esto es algo que la presentadora de 'Socialité' no ve con buenos ojos, como así ha puesto de manifiesto.