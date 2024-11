La hija de Isabel Preysler y un famoso tenista, desenmascarados en 'Mask Singer 4' por partida doble

Tras desenmascarar la semana pasada a David Hasselhöff y Bárbara Rey, 'Mask singer 4' ha emitido este miércoles su quinta entrega en Antena 3 con dos nuevos desenmascaramientos.

Una noche que ha estado marcada además por la incorporación de Pilar Rubio a la mesa de investigadores como invitada junto a Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán para tratar de ayudar a dar con la identidad de las máscaras.

En esta ocasión, se producía un cuádruple duelo con las máscaras del grupo A siendo Piña la encargada de inaugurar las actuaciones cantando el célebre "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" de Shakira dejando locos a todos los investigadores y sobre todo confundirles con su acento y su actitud.

La primera en atreverse a vaticinar de quién se trata era Pilar Rubio mencionando a Penélope Cruz porque admira a Arnold Schwarzenegger y por la espada de 'Piratas del caribe'. Por su parte, Javier Ambrossi apostaba por Martina Klein por 'Águila Roja'. Mientras que Javier Calvo optaba por la propia Clara Chía y Alaska por Gloria Stefan. Y finalmente Ana Milán se atrevía con Leticia Dolera.

La segunda máscara en actuar era Mosca, que esta vez elegía cantar "What makes you beautiful" de One Direction volviendo a dejar de piedra a todos. "Vaya pedazo de actuación, sin duda una de las que ha habido en la historia de 'Mask singer'", reaccionaba Javier Ambrossi tras escucharle. Como pista se daba que voló directo a un anillo.

De nuevo, Pilar Rubio era la primera en teorizar y aseguraba que detrás de Mosca se encuentra Julio José Iglesias mientras que Javier Ambrossi insistía en que Mosca es una mujer y decidía mantener que se trata de Lola Lolita al igual que Alaska se ratificaba con Elsa Pataky. Por su lado, Ana Milán apostaba por Marc Márquez. Por último, Javier Calvo intuía que se trata de Itzan Escamilla.

El siguiente en actuar era Tiburón, que esta vez versionaba "La bachata" de Manuel Turizo. Y como pista se hablaba de que "no quería tener otra dolorosa despedida". De modo que Javier Calvo insistía con Joaquín Sánchez por su despedida del Betis pero Alaska se atrevía a mencionar a Enrique Cerezo y Ana Milán por Pablo Alborán. Y después de decir que Piña era Penélope, Pilar Rubio aseveraba que se trata de Javier Bardem y finalmente, Javier Ambrossi mencionaba a Antonio de la Torre.

Y para acabar el primer duelo a cuatro llegaba Corazón, la máscara doble de esta edición, que cantaban "El tonto" de Lola Índigo y Quevedo. Y como pista aseguraban que siempre están a la sombra de un árbol muy grande y que les baja las pulsaciones.

Para Javier Ambrossi se trata de Carolina Cerezuela y Carlos Moyá mientras que Ana Milán optaba por Violeta Mangriñán y Fabio Collorichio. Por su parte, Pilar Rubio mencionaba a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz mientras que para Alaska son Macarena Gómez y Aldo Comas. Finalmente, Javier Calvo insistía que se trata de Tamara Falcó y Julio José Iglesias.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, desenmascarados en 'Mask singer'

Tras las actuaciones llegaba el momento de las votaciones y la máscara favorita que pasaba al asalto final directamente era Mosca y finalmente la que tendría que revelar su identidad era Corazón. Y Javier Calvo se quedó cerca porque debajo de la máscara doble se encontraba una de las hermanas de Tamara y Julio José, Ana Boyer junto a su marido Fernando Verdasco.

Cabe recalcar que las grabaciones de 'Mask singer' se produjeron prácticamente antes de empezar las de 'Bake off: famosos al horno', talent de TVE en el que Ana Boyer se alzó con la victoria.