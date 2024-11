Horóscopo de hoy, lunes 25 de noviembre: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Tras decir adiós del fin de semana, despedimos el mes de noviembre de 2024 con su última semana. ¿Cuál va a ser el devenir este 25 de noviembre para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

El día 23, el Cuarto Menguante en el signo de Virgo nos anima a hacer los cambios que necesitemos para recuperar el orden y el control de nuestra vida. El 26, Mercurio, el planeta que rige la comunicación y la mente y que está transitando por Sagitario, se pone retrógrado. Atentos a los malentendidos, retrasos en viajes, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

SAGITARIO CÁNCER CAPRICORNIO PISCIS LEO VIRGO TAURO ARIES ESCORPIO LIBRA GÉMINIS ACUARIO

Descubre aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 25 de noviembre:

Horóscopo diario lunes Acuario

Puedes estar pasando por un momento delicado para las relaciones, y es que tú necesitas sentirte libre y que te den tu espacio, pero evita entrar en un bucle de reproches que no te conduce a nada. Ha llegado el momento de hacer algo que llevas tiempo retrasando.

Horóscopo diario lunes Escorpio

La traición de alguien te ha sorprendido y entristecido, pero pronto las nubes se disiparán y te darás cuenta de que estás mejor sin esa persona. Tu economía recibe buenos influjos de la Luna, y puedes recibir un dinero inesperado que te vendrá de maravilla.

Horóscopo diario lunes Aries

Puede haber tensiones porque no aceptas órdenes ni que te digan lo que tienes que hacer, pero vas a estar más batallador que nunca y, si quieres algo, te lanzarás sin titubear. No quieras abarcar más de lo que puedes y revisa tus prioridades para no forzarte demasiado.

Horóscopo diario lunes Géminis

Te envidian porque eres inteligente y, además, divertido. Apuesta por ti y saca partido de tu genialidad sin dejarte influir por personas que son un lastre. Aunque haya alguna complicación inesperada, tu astucia te ayudará a saber lo que tienes que hacer.

Horóscopo diario lunes Tauro

Puedes estar en una encrucijada, sin saber qué dirección tomar, pero vas a despejar tus dudas y avanzarás más deprisa. Ahora es el momento de disfrutar y aligerar tu vida, sin perder energías preocupándote inútilmente. Atento al dinero si lo compartes con otras personas.

Horóscopo diario lunes Virgo

Tú eres muy racional y te cuesta dejarte llevar por tus emociones, pero quizá sea el momento de cambiar de estrategia. Haz lo que sientas, sin miedos, y verás los maravillosos resultados que consigues. Te sentirás atraído por personas directas y sinceras.

Horóscopo diario lunes Cáncer

Con la regeneradora energía de Luna Menguante, es el momento de liberarte de miedos, inseguridades, tristezas y malos rollos del pasado con personas que no merecen tu cariño. Venus enfrente de tu signo favorece tu vida en general y hace más luminosa tu existencia.

Horóscopo diario lunes Piscis

Te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer sin que nadie te ayude, y vas a resolver una situación que viene de largo y que te tenía preocupado. La energía lunar te conduce al éxito. Cree en ti porque puedes conseguir lo imposible.

Horóscopo diario lunes Libra

La Luna en tu signo, hoy, aparta las inseguridades y las dudas de tu vida. Ahora el viento sopla a tu favor y conseguirás lo que te parecía imposible. No te dejes llevar por apariencias ni falsos prejuicios si conoces a alguien nuevo. Puede sorprenderte.

Horóscopo diario lunes Leo

Vamos, Leo, que tú puedes con todos los retos que te ponga la vida por delante. El guerrero Marte en tu signo te hace invencible, y lo que quieras lo conseguirás. No te va a faltar iniciativa y sabrás sacar el mejor partido a cada situación que vivas.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Muchas felicidades. La fuerza que posees es inmensa, y, ahora que el Sol vuelve a dar la vuelta por tu signo, tus sueños están a punto de cumplirse. Da rienda suelta a tus emociones y sentimientos porque te van a hacer vivir momentos muy felices.

Horóscopo diario lunes Capricornio

Los retrasos en algún asunto que te interesa pueden poner a prueba tu paciencia, pero la energía lunar va a apartar los nubarrones de tu vida. Tus responsabilidades pueden dejarte sin un minuto libre para ti. Planea tu tiempo de ocio porque necesitas evadirte.