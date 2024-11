'Hermanos', avance de los últimos capítulos: Nuevo horario tras el estreno de 'Renacer' y fecha del final

'Hermanos', la serie turca que ofrece Antena 3 en el prime time de los lunes y martes está a punto de despedirse para siempre de la audiencia. De hecho, esta semana, la cadena de Atresmedia estrena 'Renacer', su nueva serie turca a las 23:15 horas justo antes de los dos nuevos episodios de 'Hermanos', que verá postergado su horario de inicio hasta las 00:30 horas.

De esta forma, y siguiendo la estrategia con anteriores ficciones otomanas, el desenlace de 'Hermanos' podría retrasarse si Antena 3 opta por reducir aún más el metraje de estos últimos capítulos tras ser relegado al late night por el arranque de 'Renacer'. Así que el capítulo final se retrasará seguramente hasta la semana próxima, previsiblemente al martes, 26 de noviembre.

En el último capítulo de 'Hermanos', los jóvenes celebraban su graduación tras llegar el final del curso al Ataman. El centro le entregaba una placa conmemorativa al mejor alumno a Ömer después de una broma de Akif asegurando que era Oğulcan.

Şevval quiso darle una sorpresa a sus hijos el día de su graduación y les hizo una videollamada. Los jóvenes no se lo esperaban ya que Şevval desde la cárcel no tenía permisos para hacerla pero pidió permiso en la prisión y se lo concedieron. Yasmin se quedó un poco triste después de la conversación porque echa mucho de menos a su madre pero en el fondo se alegró de escuchar su voz.

La familia Eren no se encuentra en un buen momento económico y no tenían dinero para asistir a la graduación. En cuanto se enteró, Sarp les quiso pagar la entrada pero se negaron. Y tras ello se les ocurrió montar un mercadillo de ropa para conseguir dinero pero como no lograban vender nada al hermano de Yasmin se le ocurrió sacar dinero y dárselo a un joven para que comprara todo el puesto. Sin embargo, su plan no salió como esperaba pues le estafaba y se quedaba con todo el dinero.

Para vender todos los artículos del puesto, Oğulcan se subió a un banco y se puso a hacer promoción gritando cual mercadillo de barrio y así consiguió vender todo lo que había. Tras ello, no dudaron en agradecerle su ayuda pues gracias a él podían ir a la graduación.

Sarp y Berk fueron a recoger a sus chicas para llevarlas al baile. Ambos se quedaron paralizados al ver lo guapas que estaban Aybike y Cansu. Paralelamente, el padre de las chicas no estaba muy contento de que sus hijas tuvieran relaciones mientras que Ayten pensaba que Sarp era un buen chico para su hija.

Ömer se encontró con uno de los hombres que le estafaron el dinero que entregó para la casa donde iba a vivir con Süsen. El joven en un ataque de furia se dirigió hacia el hombre sin pensar en las consecuencias. Y cuando se puso a gritar que le habían estafado, otros dos hombres salieron y le pegaron una brutal paliza.

Gracias a unas chicas la policía llegó y pudo detener a los estafadores pero Ömer estaba muy herido. El joven quería ir a hacer un examen antes de ir a declarar pero sus condiciones no se lo permitían. Antes de llegar al centro se cayó desplomado al suelo.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en 'Hermanos'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 18 y martes 19 de noviembre:

Avance de 'Hermanos', capítulo del lunes 18 de noviembre

La vida no le sigue poniendo las cosas fáciles a Ömer. El joven se encontró con uno de los empresarios que le estafaron con la compra del piso en el que iba a empezar su nueva vida con Süsen cuando se dirigía a un examen.

Tras recibir una brutal paliza, Ömer se desplomó y se quedó inconsciente en el suelo. Orhan encuentra a Ömer tirado en el suelo y le levanta justo a tiempo para entrar al centro y hacer el examen.

Después, Ömer cuenta que han detenido a los estafadores que le robaron y celebra que va a recuperar el dinero que entregó para comprarse una casa.

Además, los chicos reciben las notas de sus exámenes. Todos sueñan con su futuro y descubren las universidades dónde van a estudiar. Orhan pide matrimonio a Ayten. Ambos se comprometen muy emocionados.

Por su parte, Süsen y Ömer se preparan para celebrar su próxima boda.

Avance de 'Hermanos', capítulo del martes 19 de noviembre

Aybike da a luz y para alegría de ella y de Berk los dos se convierten en padres de dos gemelos.

Paralelamente, Aybike y Oğulcan regalan una casa a su padre y Ayten.

Ömer consigue el dinero para poder comprar una casa. Él y su hermana pequeña se despiden del gallinero. Ambos se emocionan recordando a su familia.