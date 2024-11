A Joaquín Prat se le va la boca con esta filtración sobre Telecinco: "Me van a llevar preso"

Verónica Dulanto volvía este viernes al club social de 'Vamos a ver' tras varios días sin estar en plató. Y es que estos días, la presentadora que se incorporaba al equipo este otoño, se encuentra grabando los especiales de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco. Algo que el propio Joaquín Prat revelaba en directo.

Así, tras estar ausente durante toda la semana y ser Adriana Dorronsoro la encargada de hacer su labor como hacía hasta el fichaje de Dulanto, la presentadora volvía a su puesto y su compañero no dudaba en preguntarle por qué tal le había ido grabando los especiales que emitirá Telecinco las noches del 24 y del 31 de diciembre.

Al darle la bienvenida, Joaquín Prat se dirigía a ella sin pudor. "¿Qué tal las grabaciones de los especiales?", le preguntaba. "Muy bien, yo ya me adelanto al futuro, yo ya estoy en el año que viene", reconocía Verónica Dulanto mientras el director de 'Vamos a ver' abroncaba a Joaquín por el pinganillo por irse de la lengua.

"¿Qué pasa? Que se graba, se graba", reaccionaba Joaquín Prat. "Sí, no pasa nada", apostillaba por su lado Dulanto. "Tú estás ahí y dices ¡Feliz navidad' y resulta que es 14 de noviembre. Esto es verdad", incidía el presentador de 'Vamos a ver'. "Tal cual", le contestaba su compañera.

Joaquín Prat, reprendido en directo en 'Vamos a ver'

"Yo que lo he hecho muchos años lo he contado. ¡Feliz año! Y solo es, bueno da igual", seguía comentando Joaquín Prat mientras parecía que le seguían echando la bronca por el pinganillo. "Bueno este año , grabamos más tarde casi en navidad", aseveraba entonces Verónica Dulanto.

Y finalmente, Joaquín Prat no dudaba en ironizar en directo con que le iban a dar un rapapolvo por filtrar algo que quizás no se podía decir. "Me van a matar, vamos a ir presos, yo, me van a llevar preso", sentenciaba el presentador antes de felicitar a su compañera pues además en su ausencia había celebrado su cumpleaños.