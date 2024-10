Una invitada de 'El diario de Jorge' clama contra la encerrona de sus hermanas: "No voy a hablar"

Como cada tarde, Jorge Javier Vázquez ha recibido a nuevos invitados en 'El diario de Jorge'. Este jueves, el presentador contaba en el programa con una mujer que llegaba para pedirle a sus dos hermanas que arreglen sus problemas pues se siente en medio de ambas.

Tras ver un vídeo de la mujer, Jorge Javier Vázquez anunciaba al público que estaba en el plató que uno de ellos había recibido una carta. Era entonces cuando Rosario encontraba detrás de su asiento un sobre en el que ponía "hay una persona que te ha echado de menos cuando más necesitaba" y ella se emocionaba al pensar que se trataba de su hermana Toñi.

Después, Jorge Javier Vázquez conectaba con otra de las salas de 'El diario de Jorge' en la que se encontraba Antonia, esa otra hermana que también recibía otra carta en la que ponía lo siguiente: "Antonia esta situación tiene que terminar". Y la invitada aseveraba que no sabía de qué se podía tratar.

Era Soledad la que acudía a 'El diario de Jorge' porque no soporta que dos de sus hermanas lleven nueve años sin hablarse. "Tengo dos hermanas que hace mucho que no se hablan, más de nueve años, ya es hora de que perdimos a mi padre y mi madre, no se pudo estar juntas y deseo que hoy salgamos las tres de la mano", explicaba la invitada.

Según Soledad, su hermana Antonia es muy despegada y tras quedarse viuda a los 28 años de forma trágica con dos niñas se creó su propio mundo. "Ella rompió con todo su mundo", explicaba la mujer. "¿Incluso con vuestra madre?", se interesaba Jorge Javier. "Sí, aunque no sé el por qué porque nunca se lo pregunté y a mi madre tampoco, pero ella se fue con esa pena", añadía la invitada del programa de Telecinco.

Tras ello, ha explicado que Antonia no fue ni al funeral de su madre, ni al de su padre ni tampoco al del marido de Soledad. "A mi me dolió que no viniera al funeral de mi marido, no se lo reprocho, pero me dolió porque mi marido la quería mucho", confesaba la mujer a Jorge Javier Vázquez.

Tal y como ha expresado, Antonia si que se lleva con su hermana melliza Nicolasa y con ella aunque hablan de vez en cuando hace dos años que no se ven. "Hablamos por WhatsApp y nos enviamos fotos, pero hace dos años que no nos vemos físicamente", proseguía contando Soledad.

Antonia impugna lo que pretendía hacer su hermana en 'El diario de Jorge'

Después, Jorge Javier conectaba con Antonia en 'El diario de Jorge' y la mujer reconocía que no le gustaba lo que estaban haciendo. "Estoy regular, yo no voy a hablar nada y menos en cosas de mi familia", destacaba. "¿Hay algo que te ha molestado de lo que ha contado tu hermana?", le repreguntaba Jorge Javier. "Estoy impresionada porque no me lo esperaba y creo que no es algo para revelarlo en una tele, yo no quiero contratacar porque la que se quedó viuda fui yo, mi cuñado falleció hace poco, lo adoro y era recíproco, pero yo no voy a dar explicaciones de por qué me he retirado, pienso que ya es tarde", recalcaba Toñi.

"¿Toñi cuando te quedaste viuda recibiste el apoyo de tu familia?", se interesaba Jorge Javier. "De mi gemela nada más, fue la única que me abrió la puerta, no quiero hablar, esto está muy feo hacerlo, se pusieron las dos de acuerdo y están tranquilas y ya está", soltaba Antonia. "No, no ha sido Soledad solamente, las dos no se pusieron de acuerdo, ha sido Soledad la que ha ideado todo esto porque tiene ganas de que os contéis pero la historia no cuadra", le aclaraba el presentador.

"Es muy grave la situación y no pienso hablarlo. Me ha dejado muda", sentenciaba Antonia. "¿Pero cuál es el punto de desunión, ¿nos está mintiendo Soledad?", repreguntaba Jorge Javier. "Yo no voy a llamar mentirosa a ninguna de mis hermanas, quizás lo ve de otra manera a como lo veo yo, pero en mi vida voy a llamar mentirosa a ninguna. Ella tendrá su trayectoria y yo tendré la mía", aclaraba. "Yo no voy a hacer ningún desaire a mis hermanas pero no quiero reproches, la que se quedó viuda trágicamente soy yo y no se lo deseo a nadie", añadía.

Finalmente, Antonia accedía a ir al plató a ver a sus hermanas en 'El diario de Jorge' aunque dejaba claro una advertencia. "Yo no voy a hablar aquí con ellas en televisión porque van a haber reproches", recalcaba ella. Tras ello, Antonia saludaba a sus dos hermanas con cariño pero pedía hablar las cosas fuera de cámaras. "Yo las adoro y hablaré con ellas pero no aquí", concluía.