Polémica en 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez ante lo que ha sucedido en el plató este viernes

Tras conocerse que Telecinco ha decidido seguir confiando en 'El diario de Jorge' y renovarlo hasta finales de año, este viernes el programa de Jorge Javier Vázquez ha ofrecido una nueva entrega en la que una invitada sufría un desliz destapando uno de los secretos del espacio producido por Boomerang TV.

Y lo que se ha vivido este viernes al final del programa de Telecinco ha sido absolutamente surrealista. Jorge Javier Vázquez recibía en el plató a Cintia, una mujer que llegaba para cantarle las cuarenta a una amiga y su madre que habían ejercido de canguros de sus hijos.

Mientras, Elvira y su hija Belén adelantaban que ellas no le iban a pedir perdón pensando que les había llevado a 'El diario de Jorge' para tratar de que las perdonara. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, las tres terminaban enfrentándose en plató.

Cintia explicaba que había contratado a su amiga Belén para que cuidara de sus hijos y a su madre para que hicieran las labores del hogar. Pero según ella hicieron todo lo contrario. "Tenían mi casa montada como si fuera un hotel, una casa a todo incluido. Se cogían mis sartenes y se ponían a cocinar. Hacían lo que les daba la gana, se acostaban en el sofá a echarse la siesta", explicaba ella.

"Cuando yo llegaba a mi casa estaba hecha una auténtica guarrada y cerdada. No eran capaces de coger la mierda. Un día parece que estaba mala de la barriga y me armó el dos de mayo en el aseo, no fue capaz ni de quitarlo. Era peor que si te vas a un aseo de un bar de los hombres y tenía que ir yo a limpiar la mierda que habían dejado", añadía.

Tras ello, Cintia contaba en 'El diario de Jorge' que la trataban como si la criada fuera ella. "Es que estaban trabajando para mí, les ofrecí un trabajo remunerado", incidía después de imitar a la madre de su amiga para mostrar a toda la audiencia como la trataban. "Son dejadas y cocinas, son unas guarras", soltaba Cintia. "No se duchan", añadía. "En tu casa sí", le replicaba Jorge Javier, "Claro, porque lo pago yo", le contestaba ella.

Después, Elvira y Belén entraban en el plató para enfrentarse con Cintia en directo. "Buenos días", "buenas noches", decían ambas confirmando así que el programa estaba grabado. "Me parece increíble la sartá de mentiras que está diciendo", aseveraba Belén. "No se merece ni que le miren a la cara", apostillaba Elvira mientras Belén dejaba claro que había sido Cintia la que le dijo que podía comer en su casa y que a ella nunca la contrató para limpiar la casa.

Cintia, contundente en 'El diario de Jorge': "Son unas guarras"

Mientras Elvira explicaba que alquilaron un apartamento e invitaron a ir a Cintia y que ella se quería ir a comprar algo para el pelo pero ella no quería que su hija Belén se fuera con ella. "Eso no es así, yo me fui porque no quería vivir entre la mierda porque como son unas guarras y unas dejadas, cogí y me fui", sentenciaba Cintia. "Eres una mentirosa, tu me dijiste que podía comer en tu casa y nunca me contrataste como chacha, sino como canguro", le contestaba Belén.

"Cintia, ellas pensaban que venías a pedirlas perdón. ¿Crees que las tienes que pedir perdón?", le preguntaba Jorge Javier a su invitada. "Yo, ¿perdón de qué? Si encima les dije tenéis que venir a cobrar y no vinieron", contestaba Cintia. "Ella me quería pagar menos de lo que debía y le dije que se buscara otra canguro", defendía Belén. "Belén tú y yo hablamos de lo que te iba a pagar, no mientas. Te dije que te pagaría entre 250 y 300 euros que es lo que costaba la guardería", le replicaba Cintia. "Eres una mentirosa", le soltaban.

"¿Quién tenía diarrea ese día que me dejasteis el baño hecho una mierda?", les preguntaba a gritos Cintia. "Yo no", se defendía Belén. "Pues se haría solo", le contestaba su ex amiga. "Sería la otra chica que tenía por la mañana", aseveraba Elvira. "Si entré yo al aseo y salías tú y cuando entro estaba lleno de mierda", concluía Cintia. "Si tengo hasta fotos pero no las traje por vergüenza", terminaba diciendo. Finalmente, las tres dejaban claro que su relación no tenía solución.